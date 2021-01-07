معرفة رموز العملات العربية والأجنبية واختصاراتها

تمثل العملات وحدة التبادل التجاري على مستوى العالم، وتخصص كل دولة عملة تقوم من خلالها بإجراء التعاملات فيما بينها، وبينها وبين الدول الأخرى، وعلى مر العصور، يمكن القول أن العملة جاءت من بين الوسائل التي يسرت عمليات التبادل التجاري بشكل كبير، وذلك عند مقارنتها بأنظمة التبادل التي كانت تتم قديمًا، كما يعتمد على العملات في أسواق الصرف الأجنبية وكذلك الأسواق الموازية لها، وسنقوم من خلال التقرير بعرض اختصارات ورموز العملات العربية والأجنبية.

رموز العملات العربية والأجنبية

تتميز كل عملة من العملات، سواء كانت العملات العربية أو العملات الأجنبية، برمز واختصار خاص بالعملة، يميزها عن غيرها، ويسهل من العمليات التجارية والتعاملات التي تقوم على تبادل العملات، خاصة التعاملات الدولية والبنكية، وقد جاءت رموز أهم العملات كالتالي:

رمز الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي من أهم العملات على المستوى العالمي، يرمز له بالرمز $، وهو العملة الرسمية لأمريكا، ويستخدم في إتمام العديد من الأنشطة التجارية والمعاملات على مستوى العالم، ويمكن اعتباره كوحدة قياس لقيمة العملات المختلفة.

رمز اليورو

اليورو هو العملة الرسمية الخاصة ب19 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، وقد بدأ استخدامها منذ عام 1999، وهي ثاني أهم عملة على مستوى العالم، يرمز لها بالرمز €، ويُعتمد عليها في جميع المعاملات الواردة والصادرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

رمز الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترليني هو عملة بريطانيا الرسمية، يرمز له بالرمز £، ويستخدم في المعاملات التي تتم بين قطاعات المملكة المتحدة المختلفة، يأتي بالمركز الرابع على مستوى العالم بعد الدولار واليورو والين الياباني، ويعتمد الترتيب السابق على قوة العملة، ويطلق عليه أيضًا “باوند”.

رمز الين الياباني

الين الياباني من أشهر وأقوى العملات في العالم، يرمز له بالرمز ¥، ويحدد قيمته سعر تجارة العائد، وتسعى اليابان بصورة مستمرة لتحسين مستوى الاقتصاد لديها من خلال تخفيض قيمة العملة أمام الدولار.

رمز الدولار الكندي

الدولار الكندي يحتل المرتبة السادسة عالميًا، من حيث العملات الأكثر تداولًا على مستوى العالم، وهو عملة كندا الرسمية، يرمز له بالرمز “$ أو C$“، ويتكون الدولار الواحد 100 سنت.

رمز الفرنك السويسري

تم إصدار الفرنك السويسري لأول مرة في عام 1798، ويستخدم منذ هذا التاريخ وحتى الآن، كعملة رسمية لدولة سويسرا وليختنشتاين وبعض دول أوروبا، ويرمز له بالرمز FR، وهو من أقدم العملات التي تم استخدامها عالميًا.

رمز الدولار الاسترليني

الدولار الاسترليني هو العملة الرسمية لأنتاركتيكا واستراليا وجزر كوكس وغيرها من الجزر الأخرى، يعتبر من أهم العملات على مستوى العالم، وله العديد من الاختصارات كالتالي: “$ أو $A أو AU$.

رمز اليوان الصيني

يأتي اليوان الصيني وهو العملة الرسمية للصين، كأحد أقوى العملات على مستوى العالم، ويساعد اقتصاد الصين القوى على تعزيز مكانة العملة بشكل مستمر، ويتكون اليوان الواحد من 10 جوان، ويرمز له بالرمز ¥.

رمز الدينار الكويتي

يعتبر الدينار الكويتي من أغلى العملات على مستوى العالم، وهو العملة الرسمية التي يعتمد عليها في التعاملات بدولة الكويت، يقوم البنك المركزي بالكويت بإصداره، وقد تم طرحه لأول مرة في عام 1960، ومنذ بدء التعامل بالدينار الكويتي وحتى اللحظة، تم تعديل 6 إصدارات من العملة، ويتكون الدينار الواحد من 1000 فلس، ويرمز به بالرمز “د.ك”.

العملات الأجنبية

تعتبر رموز العملات الأجنبية غاية في الأهمية، ويكمن هذا وراء أهميتها في إجراء التعاملات العالمية، بين مختلف الدول، وقد جاءت رموز أهم العملات الأجنبية كالتالي:

العملة الرمز الاختصار الرمز الرقمي الدولار الأمريكي $ USD 840 الدولار الكندي C$ CAD 124 الدولار الاسترالي AU$ AUD 036 الدولار النيوزلاندي NZ$ NZD 554 دولار هونغ كونغ HK$ HKD 344 الفرنك السويسري FS CHF 756 اليورو € EUR 978 الجنيه الاسترليني £ GBP 826 الين الياباني ¥ JPY 392 الليرة التركية ₺ TRY 949 الروبل الروسي руб RUB 643 كرونة سويدية Kr SEK 752 كرونة دنماركية Kr DKK 208 كرونة نرويجية Kr NOK 578 كرونة تشيكية Kč CZK 203 دولار سنغافوري S$ SGD 702 بيزو مكسيكي MEX$ MXN 484 زلوتي بولندي zł PLN 985 راند جنوب إفريقيا R ZAR 710 يوان صيني CNH لايوجد

العملات العربية

أما عن الرموز والاختصارات لأهم العملات العربية، فقد جاءت كالتالي: