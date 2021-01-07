معرفة رموز العملات العربية والأجنبية واختصاراتها

بواسطة نجوم مصرية

تمثل العملات وحدة التبادل التجاري على مستوى العالم، وتخصص كل دولة عملة تقوم من خلالها بإجراء التعاملات فيما بينها، وبينها وبين الدول الأخرى، وعلى مر العصور، يمكن القول أن العملة جاءت من بين الوسائل التي يسرت عمليات التبادل التجاري بشكل كبير، وذلك عند مقارنتها بأنظمة التبادل التي كانت تتم قديمًا، كما يعتمد على العملات في أسواق الصرف الأجنبية وكذلك الأسواق الموازية لها، وسنقوم من خلال التقرير بعرض اختصارات ورموز العملات العربية والأجنبية.

رموز العملات العربية والأجنبية
المحتويات إخفاء
1. رموز العملات العربية والأجنبية
2. رمز الدولار الأمريكي
3. رمز اليورو
4. رمز الجنيه الاسترليني
5. رمز الين الياباني
6. رمز الدولار الكندي
7. رمز الفرنك السويسري
8. رمز الدولار الاسترليني
9. رمز اليوان الصيني
10. رمز الدينار الكويتي
11. العملات الأجنبية
12. العملات العربية

رموز العملات العربية والأجنبية

تتميز كل عملة من العملات، سواء كانت العملات العربية أو العملات الأجنبية، برمز واختصار خاص بالعملة، يميزها عن غيرها، ويسهل من العمليات التجارية والتعاملات التي تقوم على تبادل العملات، خاصة التعاملات الدولية والبنكية، وقد جاءت رموز أهم العملات كالتالي:

رمز الدولار الأمريكي

رموز العملات العربية والأجنبية
رموز العملات العربية والأجنبية

الدولار الأمريكي من أهم العملات على المستوى العالمي، يرمز له بالرمز $، وهو العملة الرسمية لأمريكا، ويستخدم في إتمام العديد من الأنشطة التجارية والمعاملات على مستوى العالم، ويمكن اعتباره كوحدة قياس لقيمة العملات المختلفة.

رمز اليورو

رموز العملات العربية والأجنبية
رموز العملات العربية والأجنبية

اليورو هو العملة الرسمية الخاصة ب19 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، وقد بدأ استخدامها منذ عام 1999، وهي ثاني أهم عملة على مستوى العالم، يرمز لها بالرمز ، ويُعتمد عليها في جميع المعاملات الواردة والصادرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

رمز الجنيه الاسترليني

رموز العملات العربية والأجنبية
رموز العملات العربية والأجنبية

الجنيه الاسترليني هو عملة بريطانيا الرسمية، يرمز له بالرمز £، ويستخدم في المعاملات التي تتم بين قطاعات المملكة المتحدة المختلفة، يأتي بالمركز الرابع على مستوى العالم بعد الدولار واليورو والين الياباني، ويعتمد الترتيب السابق على قوة العملة، ويطلق عليه أيضًا “باوند”.

رمز الين الياباني

رموز العملات العربية والأجنبية
رموز العملات العربية والأجنبية

الين الياباني من أشهر وأقوى العملات في العالم، يرمز له بالرمز ¥، ويحدد قيمته سعر تجارة العائد، وتسعى اليابان بصورة مستمرة لتحسين مستوى الاقتصاد لديها من خلال تخفيض قيمة العملة أمام الدولار.

رمز الدولار الكندي

رموز العملات العربية والأجنبية
رموز العملات العربية والأجنبية

الدولار الكندي يحتل المرتبة السادسة عالميًا، من حيث العملات الأكثر تداولًا على مستوى العالم، وهو عملة كندا الرسمية، يرمز له بالرمز “$ أو C$“، ويتكون الدولار الواحد 100 سنت.

رمز الفرنك السويسري

رموز العملات العربية والأجنبية
رموز العملات العربية والأجنبية

تم إصدار الفرنك السويسري لأول مرة في عام 1798، ويستخدم منذ هذا التاريخ وحتى الآن، كعملة رسمية لدولة سويسرا وليختنشتاين وبعض دول أوروبا، ويرمز له بالرمز FR، وهو من أقدم العملات التي تم استخدامها عالميًا.

رمز الدولار الاسترليني

الدولار الاسترليني هو العملة الرسمية لأنتاركتيكا واستراليا وجزر كوكس وغيرها من الجزر الأخرى، يعتبر من أهم العملات على مستوى العالم، وله العديد من الاختصارات كالتالي: “$ أو $A أو AU$.

رمز اليوان الصيني

رموز العملات العربية والأجنبية
رموز العملات العربية والأجنبية

يأتي اليوان الصيني وهو العملة الرسمية للصين، كأحد أقوى العملات على مستوى العالم، ويساعد اقتصاد الصين القوى على تعزيز مكانة العملة بشكل مستمر، ويتكون اليوان الواحد من 10 جوان، ويرمز له بالرمز ¥.

رمز الدينار الكويتي

رموز العملات العربية والأجنبية
رموز العملات العربية والأجنبية

يعتبر الدينار الكويتي من أغلى العملات على مستوى العالم، وهو العملة الرسمية التي يعتمد عليها في التعاملات بدولة الكويت، يقوم البنك المركزي بالكويت بإصداره، وقد تم طرحه لأول مرة في عام 1960، ومنذ بدء التعامل بالدينار الكويتي وحتى اللحظة، تم تعديل 6 إصدارات من العملة، ويتكون الدينار الواحد من 1000 فلس، ويرمز به بالرمز “د.ك”.

العملات الأجنبية

تعتبر رموز العملات الأجنبية غاية في الأهمية، ويكمن هذا وراء أهميتها في إجراء التعاملات العالمية، بين مختلف الدول، وقد جاءت رموز أهم العملات الأجنبية كالتالي:

العملة الرمز الاختصار الرمز الرقمي
الدولار الأمريكي $ USD 840
الدولار الكندي C$ CAD 124
الدولار الاسترالي AU$ AUD 036
الدولار النيوزلاندي NZ$ NZD 554
دولار هونغ كونغ HK$ HKD 344
الفرنك السويسري FS CHF 756
اليورو EUR 978
الجنيه الاسترليني £ GBP 826
الين الياباني ¥ JPY 392
الليرة التركية TRY 949
الروبل الروسي руб RUB 643
كرونة سويدية Kr SEK 752
كرونة دنماركية Kr DKK 208
كرونة نرويجية Kr NOK 578
كرونة تشيكية CZK 203
دولار سنغافوري S$ SGD 702
بيزو مكسيكي MEX$ MXN 484
زلوتي بولندي PLN 985
راند جنوب إفريقيا R ZAR 710
يوان صيني CNH لايوجد

العملات العربية

أما عن الرموز والاختصارات لأهم العملات العربية، فقد جاءت كالتالي:

العملة الرمز الاختصار الرمز الرقمي
الريال السعودي ر.س SAR 4217
الدرهم الإماراتي د.إ AED 4217
الدينار البحريني د.ب BHD 4217
الدينار الجزائري د.ج DZD 4217
الفرنك القمري KMF 4217
الجنيه المصري ج.م EGP 4217
الدينار العراقي د.ع IQD 4217
الدينار الكويتي د.ك KWD 4217
الدينار الأردني د.أ JOD 4217
الريال القطري ر.ق QAR 4217
الريال العماني ر.ع OMR 4217
الليرة اللبنانية ل.ل LBP 4217
الدرهم المغربي د.م MAD 4217
دينار ليبي د.ل LYD 4217
الأوقة الموريتانية أ.م MRO 4217
الجنيه السوداني ج.س SDG 4217
الدينار التونسي د.ت SYP 4217
الليرة السورية ل.س TND 4217
الريال اليمني ر.ي YER 4217
الفرنك الجيبوتي ف.ج DJF 4217
الشلن الصومالي ش.ص SOS 4217
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