معرفة الأبراج حسب تاريخ الميلاد ومواصفات كل برج

يقسم علم الأبراج الأشخاص إلى 12 مجموعة بعدد أبراج السنة الميلادية، كالآتي: الجدي والثور والعذراء والجوزاء والسرطان والعقرب والميزان والأسد والقوس والدلو والحمل والحوت، وتقسم ال12 برج على 3 مجموعات تحت مسمى “الأبراج النارية والأبراج المائية والأبراج الهوائية”، ويضع مؤسسي الأبراج لكل برج خصائص وصفات مميزة، تختلف أو تتفق مع باقي الأبراج، وسنكشف لكم طريقة معرفة الأبراج حسب تاريخ الميلاد وما يميز كل برج.

معرفة الأبراج حسب تاريخ الميلاد

البرج النوع تاريخ الميلاد برج الحمل ناري بداية من يوم 21/3 حتى يوم 19/4 برج الثور ناري بداية من يوم 20/4 حتى يوم 21/5 برج الجوزاء هوائي بداية من يوم 22/5 حتى يوم 21/6 برج السرطان مائي بداية من يوم 22/6 حتى يوم 22/7 برج الأسد ناري بداية من يوم 23/7 حتى يوم 22/8 برج العذراء ترابي بداية من يوم 23/8 حتى يوم 22/9 برج الميزان هوائي بداية من يوم 23/9 حتى يوم 23/10 برج العقرب مائي بداية من يوم 24/10 حتى يوم 21/11 برج القوس ناري بداية من يوم 22/11 حتى يوم 21/12 برج الجدي ترابي بداية من يوم 22/12 حتى يوم 19/1 برج الدلو هوائي بداية من يوم 20/1 حتى يوم 18/2 برج الحوت مائي بداية من يوم 19/2 حتى يوم 20/3

مواصفات كل برج

برج الحمل:

يتصف صاحب البرج بالجاذبية، ويعتبره الآخرون مثل أعلى، جرئ ونشيط وشجاع، لا يحب الخداع والظلم والنفاق والكذب، عاطفي جدًا وربما من سلبياته أنه مزاجي وهجومي وغير صبور، يحب المغامرات ويتخذ الإجراءات في مختلف المواقف.

برج الثور:

صاحب البرج في الغالب يكون رزين ومتزن، يُعتمد عليه وقنوع جدًا، يكره الزحام والضجيج، يحب البيئات الهادية ويتمتع بالاسترخاء فيها، كما أنه يفضل أن يحاط بالنكهات الجميلة والروائح، ومن سلبياته العند وكره الاعتراف بآراء الآخرين.

برج الجوزاء:

صاحب البرمج يعتقد بأنه استقلالي ومنفتح العقل ومندفع، يفضل التفكير وفقًا للقيم والمبادئ، يُعتقد كذلك بأنه فضولي وحنون واجتماعي، يجيد التواصل مع الآخرون ويقدس العلاقات الاجتماعية، عصبي ومتردد ويحب المزاح.

برج السرطان:

صاحب برج السرطان متناقض في تعاملاته، حساس عاطفي، غير عادل في تعاملاته نتيجة حبه للإمتلاك، خياله الكبير من أهم نقاط القوة لديه، مزاجيته من أهم نقاط الضعف، أصحاب البرج يتميزون بالعاطفة والحساسية المفرطة، يطيلون المكوث بالمنزل، شديدي الارتباط بالأهل والأصدقاء، يخصصون جانب كبير للمشاعر.

برج الأسد:

صاحب البرج محبوب ممن حوله، فهو يفرض احترامه وسيطرته على الآخرين، يحب مساعدة الجميع والاختلاط بينهم، من صفاته الإيجابية: العاطفة والإبداع والكرم وطيب القلب والضحك والمرح، يحب الأشياء الباهظة والعطلات والألوان والمرح، يتمتع بالحيوية والتفاؤل والأخلاق، يبذل قصارى جهده في عمله، مبدع في القيادة والإدارة.

برج العذراء:

يتسم صاحب البرج بالمرونة والجدية، لبق اللسان منتقد لمن حوله، يهاب المستقبل، من أهم صفاته العملية والمنطقية والمنهجية، يعد العمل الجاد من أهم نقاط قوته، يحب التخطيط بدقة للأمور ولا يتخذ أي قرار بصورة عشوائية، له قدرة عالية على الكتابة والحديث، ويحب العلاقة المستقرة.

برج الميزان:

صاحب البرج محب للعدل ومتفهم، تقوم أفعاله على القوانين والمبادئ، لطيف وعاشق للجمال والسلام، يحاول إرضاء الجميع ويجد صعوبة بالغة في قول لا، نزيه ومتعاون، ومن أهم نقاط الضعف لديه، تجنب المواجهة والتردد.

برج العقرب:

صاحب البرج غامض وجرئ وقوي، يفضل التحدي والمغامرة، من سماته النزاهة والصدق، لذا فهو صديق رائع، ذكي وسريع البديهة، يفضل مرافقة الأشخاص المحبين للمرح والرحلات، مخلصون للغاية وشديدي الإنفعال.

برج القوس:

يتمتع هؤلاء بجسد رياضي وشكل جذاب، محبين للتمتع بالحياة وعلى درجة من الغرور، متحمسون ومنفتحون ومحبين للسفر واستكشاف العالم، يبحثون عن شريك للاستمتاع، وهم شديدي الإخلاص في علاقاتهم.

برج الجدي:

صاحب البرج له تأثير ملحوظ على من حوله، فهو ناجح ومحبوب، على قدر من الطموح، يتميز بالانضباط والمسؤولية، ذكي ومستقر وموثوق به، صديق مخلص وشريك رائع، صارم وعادل، قادر على تحمل المسؤولية.

برج الدلو:

صاحب البرج محب للحرية، مستقل وغامض، له أثر واضح بالمجتمع، الهروب من التعبير العاطفي من أهم نقاط الضعف لديهم، يتميز بالفكر العميق وحب مساعدة الغير، صاحب هذا البرج هادئ وخجول.

برج الحوت:

صاحب البرج غامض وحساس ومكابر، قد تدفعه أتفه الأسباب للغضب والثورة، يتمتع بالحكمة والحس الفني وحبه للموسيقى، من أهم نقاط الضعف لديهم الشفقة على الذات والرغبة في الهروب من الواقع، ومن أهم نقاط القوة، حب مساعدة الآخرين ورد الجميل.