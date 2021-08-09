مستحضرات تجميل بأسعار رخيصة للعناية بالبشرة فى فصل الصيف

تعتبر البشرة أحد أهم مؤشرات الجمال لدى الفتيات والسيدات، إذ تعتبر البشرة أيضاً مؤشر للصحة والنضارة والشباب والحيوية، وتحاول العديد من السيدات اللجوء للعديد من المنتجات للعناية ببشرتهن كالغسول والزيوت، وتوجد العديد من المنتجات التجميلية والطبية باهظة الثمن وعدد كبير من الفتيات والسيدات لا يستطيعون شراء تلك المنتجات بصفة مستمرة نظراً للمبالغة في سعر شرائها وأيضا ربما لا تعطى النتيجة المرغوب بها لدى الفتيات، وسوف نستعرض مجموعة من المنتجات رخيصة الثمن وتستطيع أي فتاه أن تضعها في الروتين اليومي للعناية بالبشرة:

كريم بانثينول : يعتبر كريم بانثينول مستحضر طبي ومرطب قوى للبشرة ويمكن أن يستخدم قبل عمل ماكياج للبشرة، حيث أنه من الضروري ترطيب البشرة جيدا يومياً حتى لا تظهر عليها الخطوط والتجاعيد بشكل مبكر ويعتبر سعره مناسب مقارنة بالكريمات الأخرى ومتداول في الصيدليات فقط لأنه كريم طبي وليس تجميلي.

: يعتبر كريم بانثينول مستحضر طبي ومرطب قوى للبشرة ويمكن أن يستخدم قبل عمل ماكياج للبشرة، حيث أنه من الضروري ترطيب البشرة جيدا يومياً حتى لا تظهر عليها الخطوط والتجاعيد بشكل مبكر ويعتبر سعره مناسب مقارنة بالكريمات الأخرى ومتداول في الصيدليات فقط لأنه كريم طبي وليس تجميلي. صابونة نابلسي شاهين: هي صابونة تجميلية بخلاصة زيت الزيتون تتميز بلونها الأخضر لا تسبب جفاف البشرة مثل الصابون العادي وسعرها رخيص جداً بالنسبة لأسعار الصابون التجميلي ومتوفرة بالعديد من الأماكن بالسوبر ماركت ومتاجر أدوات التجميل ومتاجر المنظفات.

زيت جونسون : زيت جونسون للأطفال يستخدم لترطيب بشرة الجسم أيضاً كاليدين والقدمين ومع استمرار استخدامه بشكل متكرر يعطي نتائج هائلة في تفتيح المناطق الداكنة من الجسم ويعطى نتائج في تنعيم البشرة أيضاً ومتوفر بالصيدليات ومتاجر أدوات التجميل.

: زيت جونسون للأطفال يستخدم لترطيب بشرة الجسم أيضاً كاليدين والقدمين ومع استمرار استخدامه بشكل متكرر يعطي نتائج هائلة في تفتيح المناطق الداكنة من الجسم ويعطى نتائج في تنعيم البشرة أيضاً ومتوفر بالصيدليات ومتاجر أدوات التجميل. واقي شمس بيوديرما: يعتبر واقى الشمس بيوديرما هو من أفضل كريمات التفتيح ويستخدم كواق شمس أيضاً بعامل حماية ٥٠.

يعتبر واقى الشمس بيوديرما هو من أفضل كريمات التفتيح ويستخدم كواق شمس أيضاً بعامل حماية ٥٠. بودرة جونسون: مع ارتفاع درجات الحرارة يحدث حالة تهيج للجلد مما يسبب التهابات للجلد في أماكن متفرقة في الجسم، فمن الضروري استخدام بودرة للجسم بعد الاستحمام لتمتص الرطوبة لتمنع تسبب الحكة والالتهابات.

مع ارتفاع درجات الحرارة يحدث حالة تهيج للجلد مما يسبب التهابات للجلد في أماكن متفرقة في الجسم، فمن الضروري استخدام بودرة للجسم بعد الاستحمام لتمتص الرطوبة لتمنع تسبب الحكة والالتهابات. كريم بيتاديرم: يعتبر كريم بيتاديرم ملطف للبشرة ومضاد للالتهابات في حالات التعرض المستمر للشمس أو حتى بعد حالات الخضوع لجلسات الليزر لإزالة الشعر ويباع في الصيدليات فقط.

يعتبر كريم بيتاديرم ملطف للبشرة ومضاد للالتهابات في حالات التعرض المستمر للشمس أو حتى بعد حالات الخضوع لجلسات الليزر لإزالة الشعر ويباع في الصيدليات فقط. كريم ميبو: يستخدم كريم ميبو في حالات الحروق السطحية على الجلد، ويعمل على انتاج خلايا جديدة للبشرة المعرضة للحروق السطحية بعد استشارة الطبيب المتخصص.

والجدير بالذكر أن تلك المنتجات السابقة ليست هدفها تجميلي للعناية بالبشرة فقط وإنما هدفها الوقاية من أشعة الشمس الضارة في فصل الصيف وللبشرة الحساسة أيضاً المعرضة للالتهابات.