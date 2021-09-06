مخاطر كريمات التفتيح توقفي عن إستعمالها فورا

عند شراء منتجات تفتيح للبشرة فإن اغلبنا لا يعرف كم الأضرار والخاطر التي يمكن أن تسببها هذه المنتجات بصحة مستخدمها كما أنها باهظة الثمن و أحيانا يلجأون إلى عمليات التجميل للحصول على بشرة بيضاء أو العكس فالبعض في يومنا هذا يقومون بالعمليات التجميلية للحصول على بشرة خمرية .

طبقا لجريدة “الجارديان” إن كريمات التبييض تؤدي إلى اضطراب الجهاز العصبي و تعمل على فشل وظائف الكبد و الكلى وسبب ذلك هو احتوائها على مادة الزئبق أو الرصاص أو البولي ايثيلين أو الكبريت أو البارابين أو زيادة نسبة الكورتيزون

لذلك يجب علينا الاهتمام بقراءة النشرات الموجودة مع المنتج أو الملصق المصاحب للمنتج ومن ضمن هذه الكريمات بعض الأنواع الموجودة في السوق بالفعل والتي يتم الترويج لها وهي مشهورة عالميا وبها نسبة زئبق عالية ولا يفضل استخدامها وعلي رأسهم Fair and Lovely طبقا لجريدة الجارديان

Emoon – Emami – Fast fade cream – Silvana – Bashear

مخاطر استخدام كريمات تفتحي البشرة التي تحتوي علي الزئبق والهيدروكونون والكورتيزون

فهذه الأنواع من الكريمات عند استخدامها تؤدي إلى أضرار ومخاطر صحية سبق ذكرها بالإضافة إلى أمراض فقر الدم ” أنيميا ” ومن الممكن أيضا أن تشوه الأجنة عند استعمالها أثناء فترة الحمل لذا يجب أن تحرص جيدا عند شراء منتجات التبييض والتفتيح و التأكد من نسبة الزئبق أو الكورتيزون المسموح بها ويفضل استبدالها بوصفات طبيعية أو منتجات طبية خالية من الزئبق وذلك بعد مراجعة الطبيب المختص ومن تلك المخاطر مايلي: