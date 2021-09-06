مخاطر كريمات التفتيح توقفي عن إستعمالها فورا
عند شراء منتجات تفتيح للبشرة فإن اغلبنا لا يعرف كم الأضرار والخاطر التي يمكن أن تسببها هذه المنتجات بصحة مستخدمها كما أنها باهظة الثمن و أحيانا يلجأون إلى عمليات التجميل للحصول على بشرة بيضاء أو العكس فالبعض في يومنا هذا يقومون بالعمليات التجميلية للحصول على بشرة خمرية .
طبقا لجريدة “الجارديان” إن كريمات التبييض تؤدي إلى اضطراب الجهاز العصبي و تعمل على فشل وظائف الكبد و الكلى وسبب ذلك هو احتوائها على مادة الزئبق أو الرصاص أو البولي ايثيلين أو الكبريت أو البارابين أو زيادة نسبة الكورتيزون
لذلك يجب علينا الاهتمام بقراءة النشرات الموجودة مع المنتج أو الملصق المصاحب للمنتج ومن ضمن هذه الكريمات بعض الأنواع الموجودة في السوق بالفعل والتي يتم الترويج لها وهي مشهورة عالميا وبها نسبة زئبق عالية ولا يفضل استخدامها وعلي رأسهم Fair and Lovely طبقا لجريدة الجارديان
Emoon – Emami – Fast fade cream – Silvana – Bashear
مخاطر استخدام كريمات تفتحي البشرة التي تحتوي علي الزئبق والهيدروكونون والكورتيزون
فهذه الأنواع من الكريمات عند استخدامها تؤدي إلى أضرار ومخاطر صحية سبق ذكرها بالإضافة إلى أمراض فقر الدم ” أنيميا ” ومن الممكن أيضا أن تشوه الأجنة عند استعمالها أثناء فترة الحمل لذا يجب أن تحرص جيدا عند شراء منتجات التبييض والتفتيح و التأكد من نسبة الزئبق أو الكورتيزون المسموح بها ويفضل استبدالها بوصفات طبيعية أو منتجات طبية خالية من الزئبق وذلك بعد مراجعة الطبيب المختص ومن تلك المخاطر مايلي:
- تحول البشرة إلي اللون الغامق أو فاتح للغاية.
- ترقيق وخفض سماكة الجلد.
- ظهور الأوعية الدموية علي سطح البشرة.
- ظهور الندبات.
- تضرر الكلى والكبد والأعصاب.
- إذا تم استخدامه أثناء الحمل قد يصيب الأجنة بالتشوهات.
- إذا تم وصف كريم تفتيح البشرة من قبل الطبيب فهو ملزم بتوضيح هذه المخاطر ومدى شيوعها قبل استخدام الكريم.