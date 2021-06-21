ترغب الكثير من السيدات في معرفة الفترة الأفضل لحدوث الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة ومعرفة أيام التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية، ويكون لديهن قلق وتوتر سواء كانت ترغب في أن تصبح حامل، أو على العكس لا تريد أن تصبح حاملاً ونجيب عن تساؤلاتكم بخصوص وقت الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة بكم يوم وما يتعلق بالحمل والدورة الشهرية.

متى يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية بكم يوم ؟

يفضل ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة بعد انتهاء الدورة الشهرية لمدة أسبوع كامل وبشكل يومي إن أمكن أو على الأقل يوم بعد يوم خلال فترة التبويض لأنها أفضل فترة لحدوث التلقيح والحمل حيث تكون البويضات في حالة ناضجة ومستعدة لاستقبال الحيوانات المنوية.

يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية خلال 15 يوم من بداية الدورة الشهرية أي نبدأ العد منذ بداية الدورة الشهرية وبعد انقضائها حتى 15 يوم (إسبوعين)، أي إذا أخذت الدورة 5 أيام فإن الحمل يتم خلال العشرة أيام التالية.

نسبة حدوث الحمل بعد الدورة مباشرة

تشير الدراسات إلى أن نسبة حدوث الحمل بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة تُعد نسبة ضعيفة ونادرة الحدوث لذا يجب انتظار يوم أو يومين بعد انتهاء الحيض.

لا يحدث حمل بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية مباشرة عند المرأة إلا في حالات نادرة جداً مرتبطة بطبيعة وهرمونات المرأة وجسمها.

قد يحدث الحمل مباشرة بعد انتهاء الدورة الشهرية عند المرأة التي تكون فترة عودة الدورة الشهرية لها قصيرة ( 20 : 22 يوم )، وتستمر فترة الدورة الشهرية 5 : 7 أيام .

عند انتهاء فترة الحيض هذه فإن ممارسة العلاقة الزوجية تؤدي إلى حدوث الحمل بنسبة كبيرة جداً لأنه قبل انتهاء موعد الحيض بيوم أو يومين تحدث الإباضة التي تسبب الحمل إذا وصل الحيوان المنوي للبويضة.

متى يحدث الحمل بعد الدورة المنتظمة ؟

معرفة ميعاد التبويض والأوقات المناسبة للجماع عند المرأة التي لديها حالة انتظام الدورة الشهرية يعد عامل أساسي لحدوث الحمل حيث أن البويضة تكون جاهزة وناضجة لتلقي الحيوان المنوي وحدوث التخصيب خلال فترة التبويض.

فترة التبويض تكون غالباً بعد مرور 9 أيام وحتى 15 يوم من ميعاد أول يوم في الدورة الشهرية، وتظل البويضة لمدة يومين -48 ساعة- صالحة للتلقيح بعد خروجها من المبيض.

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متى يحدث الحمل بعد الدورة ام قبلها ؟

يحدث الحمل كما ذكرنا في الأيام التالية للدورة الشهرية حيث أنها أيام الإباضة ويمكنك معرفة ميعاد التبويض السليم من خلال قياس درجة حرارة الجسم إذ أنها تتغير باستمرار في نفس اليوم خلال أيام الإباضة.

يمكن ممارسة العلاقة الحميمة قبل الدورة الشهرية وقبل ميعاد التبويض بأسبوع لكي تحدث اثارة للبويضات ولزيادة نسبة حدوث التخصيب ومن بعده الحمل.

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كيف امنع الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة ؟

ترغب بعض النساء في الحفاظ على جسدها أو تنظيم الفترات بين المولود والآخر لذلك يتناولن حبوب منع الحمل ويرغبن في معرفة كيفية منع التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة.

إذا كنتِ ترغبين في عدم حدوث الحمل دون استخدام وسائل منع الحمل الطبيعية والاصطناعية فيجب عليكِ الامتناع عن ممارسة العلاقة الحميمة بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة وخاصةً في حالة عدم انتظام الدورة الشهرية.

ما هي أعراض الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة ؟

تظهر علامات الحمل بعد انقضاء الدورة الشهرية مباشرة وهي لا تختلف كثيراً عن الأعراض العادية للحمل والتي تشمل ما يلي:

ظهور بقع دم في الملابس الداخلية بما يسمى بالنزيف الخفيف. الشعور بالإرهاق والتعب والرغبة المستمرة في النعاس. التبول بكثرة على غير العادة. حدوث تغيرات في لون الأعضاء التناسلية والمهبل. حدوث تغيرات في الثدي حيث يصبح حساساً مع الشعور بألم في الثدي وحلمة الثدي. ظهور بقع صغيرة بيضاء على الثدي وبثور على هالة الثدي. الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام (الوحمة). غياب الدورة الشهرية لمدة كبيرة.