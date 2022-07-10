ما هي أعراض الزائدة الدودية عند النساء؟

تقع الزائدة الدودية في الجانب الأيمن من البطن، وتكون مُتصلة بالأمعاء الغليظة، وقد تَتعرض للعديد من المشاكل، منها: التهاب الزائدة الدودية، ممّا يؤدي إلى تَورمها، والتهابها، ولا يوجد وظيفة معيّنة للزائدة الدودية، ولكن يُعتقد أنها تحتوي على أنسجة التي تُساعد على معالجة الالتهابات بِواسطة جهاز المناعة، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح أهم أعراض الزائدة الدودية عند النساء.

أعراض التهاب الزائدة الدودية عند النساء

نُوضح فيما يأتي مجموعة من أعراض الزائدة الدودية عند النساء، ومنها:

تكيس المبيض (بالإنجليزية: Ovarian cysts)

يُعد المبيضان جزءاً من الجهاز التناسلي الأنثوي، وتقعان في أسفل البطن على جانبيّ الرحم، ففي بعض الأحيان، يظهر كيس مملوء بِسائل يسمى كيساً على أحد المبيضين.

الانتباذ البطاني الرحمي (بالإنجليزية: Endometriosis)

حالة مُؤلمة غالباً ينمو فيها الأنسجة المشابهة للأنسجة الّتي تبطن داخل الرحم بِشكل طبيعي، أي بطانة الرحم في مناطق خارج الرحم.

الأورام الليفية الرحمية (بالإنجليزية: Uterine fibroids)

تُسمى الورم العضلي الأملس، أو الأورام العضليّة، وهي أورام عضلية يُمكن أن تنمو في الرحم، ونادراً ما تَتحول إلى سرطان، وإذا حدث ذلك، فهذا ليس بالضرورة علامة على الإصابة بِسرطان الرحم.

موه البوق (بالإنجليزية: Hydrosalpinx)

اسم حالة يتم فيها انسداد قناة فالوب عند المرأة بِسبب السوائل.

أعراض الزائدة الدودية عند النساء الحوامل

قد يكون من الصعب تَشخيص التهاب الزائدة الدودية؛ لأن الأعراض الشائعة لالتهاب الزائدة الدودية لا تظهر دائماً خلال فترة الحمل، ونذكر فيما يأتي أعراض الزائدة الدودية عند النساء الحوامل:

الغثيان.

فقدان الشهية.

ألم.

الحمى.

التقيؤ.

وتشمل الأعراض غير النمطية ما يأتي:

الإمساك.

الإسهال.

حرقة من المعدة.

الأعراض الأكثر شيوعاً لالتهاب الزائدة الدودية

يصاحب التهاب الزائدة الدودية مجموعة من الأعراض الأكثر شيوعاً، ونذكر منها ما يأتي:

الشُعور بالألم عند التبول.

ألم خفيف، أو حاد في أي مكان في الجزء العلويّ، أو السفلي من البطن، أو الظهر، أو المُستقيم.

القيء الذي يسبق آلام البطن.

انتفاخ البطن.

عدم القُدرة على إخراج الغازات.

فِقدان الشهية.

عسر الهضم.

ارتفاع درجة الحرارة من7 إلى 38.3 مئوية.

الإمساك.

الإسهال.

أسباب التهاب الزائدة الدودية

في كثير من الحالات، يكون السبب الرئيسي لالتهاب الزائدة الدودية غير مَعروف، ولكن يُعتقد أنه يحدث عند انسداد جزء من الزائدة الدودية، وهناك العديد من العوامل التي يُمكن أن تساهم في انسداد الزائدة الدودية، ومنها ما يأتي:

تَضخم بصيلات اللّمفاوية.

تراكم البراز المُتصلب.

الديدان في الأمعاء.

الأورام.

الإصابات.

علاج التهاب الزائدة الدودية

نُوضح فيما يأتي مجموعة من العلاجات لالتهاب الزائدة الدودية، ومنها ما يأتي:

تنظير البطن

هذا إجراء دقيق حيثّ لا يوجد سوى شَق صغير مع الحد الأدنى من فقدان الدم، لذلك فإن وقت الشفاء أسرع من الجراحة المفتوحة، ويتمّ ذلك من خلال إدخال أنبوب رفيع جداً، أو منظار البطن، حيثّ يحتوي على كاميرا فيديو صغيرة في البطن لإزالة الزائدة من خلال شُقوق صغيرة في البطن.

الجراحة المفتوحة

في حالات نادرة، يتم عمل شَق أكبر بحيث يمكن تَنظيف المنطقة الموجودة داخل تجويف البطن، وبعد إجراء الجراحة المفتوحة، يقوم الطبيب بإعطاء الشخص المضادات الحيويّة عن طريق الوريد، وتتم عملية الجراحة المَفتوحة في الحالات الآتية:

انفجار الزائدة الدودية، وانتشار العدوى في جميع أنحاء الجسم.

تسبب الزائدة الدودية خراجاً.

وجود أورام في الجهاز الهضميّ في المريض.

المريضة امرأة حامل في الثلث الثالث من حملها.

خضع المريض للعَديد من جراحات البطن في الماضي.

الوقاية من الزائدة الدودية

لا تُوجد طريقة مُؤكدة للوقاية من التهاب الزائدة الدودية، ولكن قد تَتمكن من تقليل مخاطر الإصابة به عن طريق اتباع نظام غذائيّ صحي يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائيّة، والذي يتَضمن استهلاك الخضراوات، والفواكه؛ لأن الألياف الغذائيّة تُساهم في منع حدوث الإمساك، وتَراكم البراز الذي هو سبب شائع لالتهاب الزائدة الدودية.

ونُوضح فيما يأتي مجموعة من الأطعمة الغنيّة بالألياف الغذائيّة، منها:

الشعير.

دقيق الشوفان.

العدس.

التفاح.

الخرشوف.

رقائق النخالة.

البازلاء الخضراء.

الفاصولياء السوداء.

البروكلي.

معكرونة القمح الكامل.

التوت.

من المُهم التعرف على الأعراض المُبكرة لالتهاب الزائدة الدودية حتّى يتمكن الفرد من الحُصول على رعاية طبيّة فورية، ويعتمد علاج التهاب الزائدة الدودية على مدى خُطورة الحالة، فقد يحتاج الفرد إلى الخُضوع لعملية جراحية، والّتي يمكن إجراؤها من خلال شق مفتوح، أو تَناول مضادات حيويّة في الحالات البسيطة.