وصفات طبيعية باستخدام ماء الورد لإزالة حب الشباب وتفتيح البشرة

يعمل ماء الورد على تفتيح بشرة الوجه وترطيبها، وما لا يعرفه الكثيرون أنه يساعد في علاج حروق الشمس وحب الشباب أيضاً، وهما من أكثر المشاكل التي تصيب الشباب خاصة في سن المراهقة وظهور حب الشباب، ويعتبر اللجوء إلى مستحضرات التجميل والكريمات من الوسائل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، والتي يمكن أن تسبب تغير في لون البشرة أو ترك آثار، إلا أن المواد الطبيعية لا تترك أي آثار كما أنها لا تسبب ضرراً لعدم احتوائها على مواد مصنعة أو كيميائية.

وصفات طبيعية للوجه باستخدام ماء الورد

نعرض في السطور القادمة بعض من الوصفات الطبيعية تحتوي على ماء الورد مع مكونات أخرى إضافية لعلاج حب الشباب وحروق الشمس كما أنها تعمل على تفتيح البشرة وإعطائها المظهر اللامع الناعم.

عصير الليمون لبشرة خالية من الحبوب

لليمون فوائد عديدة فهو يعمل على علاج حب الشباب ويمكن تحضير الخطة بإضافة ملعقة ماء الورد مع ملعقة من عصير الليمون، ووضعهما على بشرة الوجه إلى أن تجف تماماً وهي تستغرق نحو خمسة عشر دقيقة حتى تمتص ويغسل الوجه بماء فاتر وتكرر الوصفة أسبوعياً حتى تختفي آثار الحبوب تماماً.

خلطة عسل النحل لتفتيح البشرة

بماء الورد والقليل من عسل النحل ومزجهم جيداً ووضعهم على بشرة الوجه لمدة ربع ساعة تعمل على تفتيح البشرة وإعطائها النعومة كما أنها تقلل من التصبغات والبقع الداكنة، وتكرر تلك العملية أسبوعياً لمدة شهر تقريباً.

خل التفاح لتنظيف البشرة

بماء الورد مع القليل من خل التفاح وخلطهم في إناء ومسح الوجه بقطنة مبللة تعمل على تنظيف البشرة وإزالة الشوائب والبثور ويفضل تكرار الوصفة مرتين يومياً للحصول على بشرة نقية صافية نظيفة.