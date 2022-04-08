كيف تتعاملين مع طفلك الأول؟

نورهان محمد

أن #الطفل_الأول له مركز ممتاز في الأسرة، حيث انه أول فرحة للوالدين، لذلك يحيطانه برعاية واهتمام فائقين إلى درجة التدليل والتسيب أحيانا، وقد وجد أن التدليل مثل القسوة والصد والحرمان، يزرع بذور التفكك والاضطراب في شخصية الطفل وسلوكه في المستقبل.

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المحتويات
تأثير مجيء الطفل الثاني على الطفل الأول
خطوات بسيطة لــ معاملة الطفل الأول
أخيرا
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تأثير مجيء الطفل الثاني على الطفل الأول

يتعرض الطفل الأول لعدم الثبات في المعاملة، فبعد أن كان محور الاهتمام في الأسرة كلها، يجد نفسه يعيش في عزله، وتحول الوالدين ورعايتهما إلى الأخ الثاني عندما يصل.

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كيف تتعاملين مع طفلك الأول؟ 2 8/4/2022 - 5:27 م

ومن هنا يصاب الطفل الأول بصدمة نتيجة التغير الذي طرأ على معاملة الوالدين له، وقد ينتج من قلقه وغيرته أعراض مختلفة: كالفزع في النوم، والتبول اللاإرادي، والتأتأة، وقضم الأظافر، وفقدان الشهية.

لذلك يلزم أن يفضل بين الطفل وأخيه فاصل زمني حوالي ثلاث سنوات، حتى لا يقلق الطفل ويغار من انصراف امه إلى الوليد الجديد وهو مازال معتمدا عليها تماما.

خطوات بسيطة لــ معاملة الطفل الأول

  • يجب ألا نهمل الطفل أو نقلل من اهتمامنا به عند مجيء طفل جديد.
  • مساعدة الطفل على الشعور بوجوده وكيانه كفرد من الأسرة.
  • تشجيعه على إشراكنا معه في مشاكله الخاصة.
  • عدم تأنيب الطفل أو الاستخفاف من آراءه.
  • عدم إلقاء الشكوى منه أمام الناس أو نقلل من قيمته.

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أخيرا

أن واجبنا كأباء تبدأ بالعطف على الطفل وحبه ومعرفة دوافعه الأساسية وعدم إحباطها، ومعرفة منطقته الخاص وطريقة تفكيره، وغرس الاتجاهات والعادات الصحية والخلقية، وكعالجة مشاكله النفسية والسلوكية.

أن تربية الطفل الثاني أسهل من تربية الطفل الأول، ويجب أن يقرأ الوالدين أكبر قدر من الكتب والمجلات عن سيكولوجية الطفل وتطوره.

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نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية.

درست الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية، ثم قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري، وأخيرا أعمل حاليا معدة ومقدمة برامج بقناة الصحة والجمال الفضائية.



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