كيف اختار كريم اساسي لبشرتي

كيف اختار كريم أساسي لبشرتي بعد كريم الأساس من أحد أنواع مستحضرات التجميل الهامة ولا غنى عنه عند تطبيق المكياج على البشرة، لأنه يلعب دور كبير في إخفاء عيوب البشرة لذلك ينصح خبراء التجميل بدقة اختيار كريم أساس مناسب للبشرة لكي تحصلي على نيو لوك رائع في المكياج ولا يسبب ضرر على البشرة، لذا دعونا نتعرف على كيفية اختيار كريم أساسي لبشرتي مناسب.

يجب الأول أن تعرفي طبيعة بشرتك لكي تستطيع اختيار نوع جيد للبشرة من كريم الأساسي المناسب لكي .

⦁ احرصي على اختيار الكريم الذي يحتوي على مكونات طبيعية وعناصر تساعد على وقاية البشرة من الشمس.

⦁ قومي باختيار كريم أساس ضعيف التأريج وخالي من الروائح.

⦁ اختاري كريم أساس يقاوم تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة وتقدم السن في البشرة.

⦁ ابتعدي عن استخدام كريم يعتمد في تركيبته على البودرة لأنه سيساهم في وضوح عيوب البشرة بشكل أوضح.

⦁ يفضل اختيار كريم أساس يحتوي على مرطبات طبيعية خاصة لو كنتي من أصحاب البشرة الجافة.

⦁ احرصي على التعرف أولا على لون بشرتك وأما إذا كانت جافة أو باردة.

⦁ يمكنك أيضا اختيار كريم أساس من خلال ملحظة لون الشعر لأن لون الشعر يلعب دور هام في اختيار الدرجة المناسبة للبشرة.

⦁ يجب تجربة درجة الكريم على وجهك ورقبتك قبل القيام بعملية الشراء وليس على تطبيقه على يدك فقط.

⦁ اختاري الكريم بدرجة أفتح من لون بشرتك لأنها بذلك سوف تصبح داكنة على لون البشرة.

افضل ماركات كريم أساس للبشرة

يوجد الكثير من ماركات وأنواع كريمات الأساس للبشرة لذلك يجب اختيار افضل ماركات لكي لا يسبب آثار جانبية على البشرة وتتمثل افضل الماركات فيما يلي:

1.كريم أساس من Revlon

من أفضل أنواع الكريمات للبشرة لأنه يجعل بشرتك خالية من العيوب وصحية، لذلك لأنه يخفي العيوب من البشرة

⦁ ذو مكونات فريدة مميزة للغاية.

⦁ يغذي البشرة

⦁ يعمل على انسداد المسام

⦁ يحد من ظهور حب الشباب

⦁ ذو قاعد مائية لذلك يعتبر من افضل كريمات الأساس

2. كريم اساس Rimmel

⦁ من أحد أنواع كريمات الأساس التي تحتوي على البودرة الثابتة تدوم طوال النهار على البشرة.

⦁ يحمي البشرة من الرطوبة وحرارة الشمس

⦁ يساعد على ترطيب البشرة ويناسب جميع أنواع البشرة وخفيف الوزن و يوفر تغطية مثالية لبشرة

⦁ يحتوي على بريمر مائي رائع

3. كريم Oriflame Studio Artist Foundation Natural

⦁ كريم أساس من شركة Oriflame يتسم بأنه ذو ملمس كريمي مميز.

⦁ سريع الامتصاص على الوجه

⦁ خفيف الوزن

⦁ يساعد على ترطيب البشرة

⦁ يمنحك لمعان لا يقاوم

⦁ يناسب جميع أنواع البشرة.

افضل ماركات كريم أساس للبشرة الحساسة

يجب اختيار افضل ماركات كريم الأساس خاصة للبشرة الحساسة لأن هذا النوع من البشرة يجب اختيار الأساس بدقة خاصة لو كان الوجه مصاب بحب الشباب، لكي نضمن عدم حدوث ضرر للبشرة أو تهيج أو احمرار للبشرة لذلك يجب اختيار الكريم بدقة وحسب مكونات كريم الأساس وتتمثل افضل ماركات فيما يلي.

1. Liquid foundation

كريم أساس سائل يعتبر اشهرهم لذلك لأنه يعمل على إخفاء عيوب البشرة والتخلص من البقع الداكنة لذلك يعتبر مثالي للبشرة الحساسة ولا يسبب تهيج على البشرة.

2. Powder foundation

كريم أساس بودره مثالي لأصحاب البشرة الحساسة الدهنية لأنه يساعد على امتصاص الدهون من البشرة لذلك له فاعلية على البشرة الحساسة.

3. Cream Foundation

كريم أساس كريمة يتسم بأنه ذو قوام ثقيل لذلك يعتبر افضل كريم لتغطية العيوب كما أنه يساعد على ترطيبها جيدًا ويجعل البشرة ذات ملمس حرير ونعومة لا تقاوم.