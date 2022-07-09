كيفية التعامل مع الشخصية النرجسية؟ وما هي علامات الشخصية ونقاط الضعف

يعرف الشخص النرجسي بأن يكون لديه شعور مبالغ فيه بحبه لنفس وأهميته أمام الآخرين، ومن المتعارف أنه يحب التحدث عن نفسه كثيراً ويبالغ بشكل كبير في مزاياه، ويصل الأمر لمدح نفسه بشكل دائم أمام الآخرين، وهذا الأمر يسبب بعض المشكلات في العمل والبيت والعلاقات العاطفية، لذلك دعونا نقدم لكم تقرير يشمل كافة المعلومات حول الشخصية النرجسية وكيفية التعامل معه.

نقاط ضعف الشخصية النرجسية

يوجد مجموعة من نقاط الضعف في الشخص النرجسي وتتمثل فيما يلي:

عدم القدرة على بناء علاقات اجتماعية.

يشعر دائما بالخوف من الموت.

عدم تقبل نصائح الآخرين ونقدهم.

عدم تقبل أن يوجد شخص أفضل منه.

لا يقوم بمعالجة نقاط ضعفه الخاصة به ولا يحب أن يعرفها.

خطورة الشخصية النرجسية

تسبب الشخصية النرجسية بعض المشكلات والخطورة على الشخص المصاب بها، وقد يتعرض الشخص لبعض المضاعفات وهي التالي:

وجود مشاكل في الدراسة والعمل.

الشعور بالقلق والاكتئاب.

عدم القدرة على بناء علاقات عامة.

تعاطي مخدرات أو كحوليات.

كيفية التعامل مع الشخصية النرجسية

التعامل مع الشخصية النرجسية من الأمور الصعبة، ولهذا إليكم مجموعة من النصائح يجب عليك اتباعها للتعامل وتتمثل فيما يلي:

يجب الابتعاد عن ذكر عيوب الشخص النرجسي تماماً.

عليك بجعل الشخصي النرجسي يشعر باهتمامك وحبك وتقديرك له.

التحدث معه بشكل جيد واستخدام اللطف في الأسلوب.

يتصف الشخص النرجسي بأنه يحاول من تقليل الآخرين وعدم الاعتراف بأخطائه، ولهذا عليك عدم التقليل من نفسك لإرضائه.

يجب عليك الهدوء بشكل دائم، لأن الشخص النرجسي يحب فرض سيطرته على كل من حوله.

يجب ترك مساحة في التحدث معه لتجنب الصدام معه.

علامات الشخصية النرجسية