كتالوج ماي واي سبتمبر MY WAY ( 9 ) 2022
أحدث كتالوجات ماي واي مصر متوفر الان بين ايديكم بالصور كامل وهو تاسع كتالوجات عام 2022 لشهر سبتمبر 2022 وعروض العودة الى الدراسة تحت اسم ” كوني على طبيعتك … كوني متألقة ”
برنامج الترحيب بالعضو الجديد
- قم بعمل 200 نقطة تراكمي طوال شهر سبتمبر وأحصل على شاور جل برائحة الورد 1500 مل .
- قم بعمل 250 نقطة تراكمي طوال شهر أكتوبر وأحصل على أودوبرفان تندر نايت ( حريمي ) برفان مناسب للمساء والسهرات 55 مل.
- قم بعمل 300 نقطة تراكمي طوال شهر نوفمبر وأحصل على مجموعة جولدن تاتش ( برفان + كريم مزيل لرائحة العرق + مخمرية للجسم )
هدايا النقاط لشهر سبتمبر 2022 من ماي واي
- إشتري طلبية بـ 220 نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على سيكريت نسيم الحدائق 200 مل + كريم للوجه والأيدي واقي من أشعة بعامل حماية 50 حجم 30 جرام.
- إشتري طلبية بـ 31 0نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على إكس لارج متعدد الأغراض برائحة الخوخ 2 لتر .
العروض الأسبوعية من ماي واي سبتمبر 2022
عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة واستفيدي بالعروض التالية 1+1 :
- الأسبوع الأول من 2- 11 سبتمبر 2022 : شامبو الثوم 1500 مل.
- الأسبوع الثاني من 12 -21 سبتمبر 2022 : إكس لارج اللهلوبة ورد معجون منظف شديد القوة متعدد الأغراض 1000 جرام.
- الأسبوع الثالث من 22- 30 سبتمبر 2022 : أودوبرفان رومانس ( حريمي ) ( عطر قوي ومناسب لجميع الأوقات ) 45 مل.
برنامج الهدايا الخاص بشهور ( يوليو وأغسطس وسبتمبر ) 2022
1- أعملي فاتورة بـ 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر يوليو لتحصلي على برايتكس سائل منظف للغسالات الأوتوماتيك للابيض والالوان 1000 مل.
2- أعملي فاتورة بـ 700 نقطة أو تراكمي طوال شهر أغسطس لتحصلي على أودوبرفان جرين “برفان مناسب للصباح وأوقات العمل” 50 مل .
3 – إعملي فاتورة بـ 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر سبتمبر لتحصلي على طقم مقلاية تروفال غير لاصقة 4 قطع
- 4 قطع مقاس 16 – 20 – 22 – 28 .
- مصنوعة من أفضل المواد لضمان طهي آمن وصحي.
- تميز بمقبض قوي معزول لحماية يديك من الحرارة والسماح بحملها بسهولة .
- تتميز مجموعة طاسات القلي بالقوة والمتانة ما يجعلها مثالثة للاستخدام اليومي.
- توفر مساحة كبيرة لقلي كميات كبيرة.
- تضمن القاعدة المسطحة اقصى توصيل للحراة وذلك للمساعدة في ظهي الطعام بالتساوي.