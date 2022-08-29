كتالوج ماي واي سبتمبر MY WAY ( 9 ) 2022

أحدث كتالوجات ماي واي مصر متوفر الان بين ايديكم بالصور كامل وهو تاسع كتالوجات عام 2022 لشهر سبتمبر 2022 وعروض العودة الى الدراسة تحت اسم ” كوني على طبيعتك … كوني متألقة ”

برنامج الترحيب بالعضو الجديد

قم بعمل 200 نقطة تراكمي طوال شهر سبتمبر وأحصل على شاور جل برائحة الورد 1500 مل .

قم بعمل 250 نقطة تراكمي طوال شهر أكتوبر وأحصل على أودوبرفان تندر نايت ( حريمي ) برفان مناسب للمساء والسهرات 55 مل.

قم بعمل 300 نقطة تراكمي طوال شهر نوفمبر وأحصل على مجموعة جولدن تاتش ( برفان + كريم مزيل لرائحة العرق + مخمرية للجسم )

هدايا النقاط لشهر سبتمبر 2022 من ماي واي

إشتري طلبية بـ 220 نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على سيكريت نسيم الحدائق 200 مل + كريم للوجه والأيدي واقي من أشعة بعامل حماية 50 حجم 30 جرام.

إشتري طلبية بـ 31 0نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على إكس لارج متعدد الأغراض برائحة الخوخ 2 لتر .

العروض الأسبوعية من ماي واي سبتمبر 2022

عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة واستفيدي بالعروض التالية 1+1 :

الأسبوع الأول من 2- 11 سبتمبر 2022 : شامبو الثوم 1500 مل.

الأسبوع الثاني من 12 -21 سبتمبر 2022 : إكس لارج اللهلوبة ورد معجون منظف شديد القوة متعدد الأغراض 1000 جرام.

الأسبوع الثالث من 22- 30 سبتمبر 2022 : أودوبرفان رومانس ( حريمي ) ( عطر قوي ومناسب لجميع الأوقات ) 45 مل.

برنامج الهدايا الخاص بشهور ( يوليو وأغسطس وسبتمبر ) 2022

1- أعملي فاتورة بـ 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر يوليو لتحصلي على برايتكس سائل منظف للغسالات الأوتوماتيك للابيض والالوان 1000 مل.

2- أعملي فاتورة بـ 700 نقطة أو تراكمي طوال شهر أغسطس لتحصلي على أودوبرفان جرين “برفان مناسب للصباح وأوقات العمل” 50 مل .

3 – إعملي فاتورة بـ 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر سبتمبر لتحصلي على طقم مقلاية تروفال غير لاصقة 4 قطع