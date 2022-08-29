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كتالوج ماي واي سبتمبر MY WAY ( 9 ) 2022

محمد عبد الرازق

أحدث كتالوجات ماي واي مصر متوفر الان بين ايديكم بالصور كامل وهو تاسع كتالوجات عام 2022 لشهر سبتمبر 2022 وعروض العودة الى الدراسة تحت اسم ” كوني على طبيعتك … كوني متألقة ”

برنامج الترحيب بالعضو الجديد

  • قم بعمل 200 نقطة تراكمي طوال شهر سبتمبر وأحصل على شاور جل برائحة الورد 1500 مل .
  • قم بعمل 250 نقطة تراكمي طوال شهر أكتوبر وأحصل على أودوبرفان تندر نايت ( حريمي ) برفان مناسب للمساء والسهرات 55 مل.
  • قم بعمل 300 نقطة تراكمي طوال شهر نوفمبر وأحصل على مجموعة جولدن تاتش ( برفان + كريم مزيل لرائحة العرق + مخمرية للجسم )

كتالوج ماي واي أغسطس MY WAY ( 8 ) 2022

كتالوج ماي واي يوليو MY WAY ( 7 ) 2022

هدايا النقاط لشهر سبتمبر 2022 من ماي واي

  • إشتري طلبية بـ 220 نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على سيكريت نسيم الحدائق 200 مل + كريم للوجه والأيدي واقي من أشعة بعامل حماية 50 حجم 30 جرام.
  • إشتري طلبية بـ 31 0نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على إكس لارج متعدد الأغراض برائحة الخوخ 2 لتر .

العروض الأسبوعية من ماي واي سبتمبر 2022

عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة واستفيدي بالعروض التالية 1+1 :

  • الأسبوع الأول من 2- 11 سبتمبر 2022 : شامبو الثوم  1500 مل.
  • الأسبوع الثاني من 12 -21 سبتمبر 2022 : إكس لارج اللهلوبة ورد معجون منظف شديد القوة متعدد الأغراض 1000 جرام.
  • الأسبوع الثالث من 22- 30 سبتمبر 2022 : أودوبرفان رومانس ( حريمي ) ( عطر قوي ومناسب لجميع الأوقات ) 45 مل.

برنامج الهدايا الخاص بشهور ( يوليو وأغسطس وسبتمبر ) 2022

1- أعملي فاتورة بـ 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر يوليو لتحصلي على برايتكس سائل منظف للغسالات الأوتوماتيك للابيض والالوان 1000 مل.

2- أعملي فاتورة بـ 700 نقطة أو تراكمي طوال شهر أغسطس لتحصلي على أودوبرفان جرين “برفان مناسب للصباح وأوقات العمل” 50 مل .

3 – إعملي فاتورة بـ 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر سبتمبر لتحصلي على طقم مقلاية تروفال غير لاصقة 4 قطع

  • 4 قطع مقاس 16 – 20 – 22 – 28 .
  • مصنوعة من أفضل المواد لضمان طهي آمن وصحي.
  • تميز بمقبض قوي معزول لحماية يديك من الحرارة والسماح بحملها بسهولة .
  • تتميز مجموعة طاسات القلي بالقوة والمتانة ما يجعلها مثالثة للاستخدام اليومي.
  • توفر مساحة كبيرة لقلي كميات كبيرة.
  • تضمن القاعدة المسطحة اقصى توصيل للحراة وذلك للمساعدة في ظهي الطعام بالتساوي.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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