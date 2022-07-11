قصص اطفال| قصة الثعلب المكار والغراب الساذج

قصة الثعلب المكار والغراب الساذج هي قصة من قصص الأطفال الممتعة، وهي تتحدث عن معسول الكلام وعن النفاق، استمتع بالقصة وتعلم من الدرس.

القصة

يحكى أنه كان هناك ثعلب يعيش في إحدى الغابات، وكان الثعلب جائع جداً، ولا يجد أي شيء يأكله، فأخذ يبحث عن أي طعام يأكله أو أي فريسة يصطادها هنا وهناك، فلم يجد أي شيء.

وبينما كان الثعلب يبحث عن طعام رأى غراباً يقف على الأرض، قال الثعلب في نفسه لابد أن أجعل هذا الغراب هو غدائي، صحيح طعمه ليس جيداً، ولكنه أفضل من الجوع على أي حال، وأخذ الثعلب يفكر في حيلة يصطاد بها الغراب.

وجاءت للثعلب حيلة ذكية جداً، ذهب الثعلب للغراب وسلم عليه حتى يطمئن له، ودار بينهم الحوار التالي.

الثعلب: “صباح الخير أيها الغراب الجميل! كيف حالك اليوم؟”.

رد الغراب وهو متعجب من وصف الثعلب له بالجميل، وقال: “صباح الخير أيها الثعلب! أنا بخير الحمد لله”.

الثعلب: “كم أنا سعيد برؤية هذا المخلوق البديع! لونك الأسود الجميل، ومنقارك الأصفر، ومخالبك البيضاء، أنا أرى أنك من أجمل الطيور في الغابة كلها، ولكني سمعت شيئاً أحزنني جداً، وهو أن صوتك سيء! وهل يعقل أن يكون هناك طائر بهذا الجمال ويكون سيء الصوت؟!”.

سكت الثعلب برهة ثم أكمل: “أنا أطلب منك يا صديقي الغراب أن تغني لي أغنية صغيرة، لأتأكد بنفسي من كذب هذه الإشاعة!”.

كان الغراب يستمع لكلمات الثعلب وهو مستمتع جداً، لعل هذه أول مرة يسمع فيها الغراب كلاماً بهذا الجمال، فجميع حيوانات الغابة تتشاءم من رؤية الغراب.

رد الغراب وهو سعيد جداً: “يا صديقي الثعلب أنا لا أغني ولا أحب الغناء! ولكني سُأغني لك أغنية صغيرة لتتأكد بنفسك من كذب هذه الإشاعة”.

أغمض الغراب عينيه وأخذ نفساً عميقاً ليبهر الثعلب بغنائه الرائع، هنا وجد الثعلب الفرصة مناسبة لصيد الغراب، انقض الثعلب على الغراب وأمسكه من رقبته بأنيابه، تفاجأ الغراب من فعل الثعلب.

قال الغراب: “ماذا تفعل يا صديقي الثعلب؟! ألا تريد سماع الأغنية؟!”.

قال الثعلب باندهاش: “أخرس أيها الغراب اللعين! إن لونك أسود وكئيب، وصوتك مزعج جداً، كما أنك غبيٌ وساذج، ألا توجد بك أي ميزة؟!”.

هنا أدرك الغراب أنها كانت مجرد حيلة من الثعلب المكار لصيده، وندم الغراب حيث لا ينفع الندم.

الدروس المستفادة