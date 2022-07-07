“فوزية أم رجلين حلوة” 7 طرق سهلة للتخلص من بشرة الفراولة والحصول على ساق ناعمة كالحرير

بشرة الفراولة، أو جلد الفراولة مشكلة تعاني منها بعض النساء وهي عبارة عن تركمات للزيوت والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة والمحتبسة داخل الجلد، مما يجعلها تظهر على شكل بروز مزعجة فوق سطح الجلد.

والحقيقة أن التخلص من بشرة الفراولة أمر في غاية السهولة، في حال اتباع بعض السلوكيات اليومية الصحيحة..

الترطيب اليومي للبشرة

الخطوة الأولى في علاج بشرة الفراولة، هي استخدام كريم مرطب لترطيب بشرتك لأن تلك البشرة، في الأغلب تفتقر إلى الرطوبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الترطيب علاج سهل للعديد من مشاكل البشرة الأخرى.

حاولي الحصول على كريم لا يحتوي على أي مواد حافظة، ومناسب لنوع بشرتك.

احلقي في اتجاه نمو الشعر

إزالة الشعر بطريقة خاطئة وسيلة فعالة لتفاقم أضرار البشرة وأهمها بشرة الفراولة، حيث تؤدي الحلاقة بشكل خاطئ إلى تهيج البشرة، لذا حاولي استخدام الشفرة من الأعلى إلى الأسفل.

لا يجب الحلاقة بشكل مستمر وعلى فترات قريبة، لعدم إرهاق البشرة، كما يمكنك أخذ استراحة بين حين وحين أثناء عملية إزالة الشعر.

دلكي بشرتك بحمام ثلجي

إذا سبق لك استخدام الثلج لعلاج الحروق البسيطة، فلن تصدمك معلومة أن التدليك بالثلج بعد إزالة الشعر هو أمر يخفف من حدة الألم، ويساعد بشرتك على الاسترخاء.

لذا وبعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر، ضعي كرات من الثلج في قطعة قماش، وقومي بتمريرها على بشرتك بلطف. واتركيها لعدة دقائق، كي تساعد بشرتك على التخلص من الالتهاب.

أحماض ألفا هيدروكسي

يمكنك استخدام أحماض ألفا هيدروكسي المخلوط ببعض كريمات البشرة، للتخلص من بشرة الفراولة، لأنه ينظف المسام ويزيل البقع الداكنة. ويمكن إضافتهم إلى خليط التقشير أيضًا.

وتذكري، أنه من المهم تقشير بشرتك ثم ترطيبها، ولكن حاولي ألا تفركي الجلد بقوة مفرطة، فالهدف هو إزالة أي الأوساخ والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

تقشير البشرة بالفرشاة

الفرشاة الجافة وسيلة رائعة لتقشير بشرة الفراولة، كما تساعد على تفتح مسامك وتنشيط الدورة الدموية. كما أنها تساعد بشرتك على الوصول إلى هذا التوهج بعد التخلص من الخلايا التالفة.

الماء الساخن وصودا الخبز

ينصح الخبراء النساء اللواتي تعانين من بشرة الفراولة بالاستحمام بالماء البارد، لأن الماء الساخن يمكن أن يزيد من ضرر البشرة، كما يمكن استخدام صودا الخبز في تقشير البشرة.

يحتوي صودا الخبز على مضادات للالتهابات ومركبات مضادة للبكتيريا، ويزيل خلايا الجلد الميتة، وينظف المسام.

الشمع أفضل من الحلاقة

من الأفضل توديع الحلاقة بالشفرة إذا كنتي من صاحبات بشرة الفراولة، ولو بشكل مؤقت، لأنها تؤدي إلى ظهور بصيلات الشعر وتساعد في سد المسام، بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى.