فوائد بذور الكتان للشعر وأهم طرق الاستخدامات

بذور الكتان للشعر تحتوي على الكثير من الفيتامينات المختلفة المفيدة للشعر، والتي يحتاج إليها للحصول على فروة صحية وبصيلات شعر متينة وقوية وناعمة، فإن بذور الكتان تمنح الشعر العناصر المفيدة للحفاظ على نعومة الشعر واللمعان، ويمكن استخدام بذور الشعر من خلال العديد من الاستخدامات ومع الاضافات المختلفة، اليكم فيما يلي نوضح فوائد بذور الكتان للشعر، وطرق استخدامات بذور الكتان للشعر.

فوائد بذور الكتان للشعر

منح الشعر النمو اللازم لاحتواء بذور الكتان على فيتامين E المضاد للأكسدة، والمفيد في القضاء على مشكلة تلف الشعر، والتعزيز من الدورة الدموية، والتحسين من صحة بصيلات الشعر، والتخلص من الشيب الأبيض المبكر للشعر.

يعمل على موازنة إنتاج الزيت، وبالتالي التهدئة من الغدد الدهنية في فروة الرأس، والحصول في النهاية على شعر صحي قوي.

تحتوي بذور الكتان على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية اللمة لنمو الشعر الصحي وتقوية بصيلات الشعر وتغذيتها، وبالتالي القضاء على مشكلة تلف الشعر وضمان الحصول على الشعر القوي الصحي المرن والناعم.

الحصول على الشعر الرطب الناعم، والسهل التصفيف، كما تعمل بذور الكتان على التخلص من مشكلة الجفاف بالشعر تقصف الشعر وتساقطه.

يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والغير قابلة للذوبان، التي تعمل على التعزيز من تغذية الشعر ونموه.

استخدامات بذور الكتان للشعر

فيما يلي نوضح الاستخدامات العديدة والمميزة لاستخدامات بذور الكتان للشعر من خلال بعض الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر، وهي كما يلي:

جل بذور الكتان للشعر.

وصفة بذور الكتان وزيت جوز الهند للشعر.

وصفة بذور الكتان والبيض للشعر.

جل بذور الكتان للشعر

المقادير:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

لتر من الماء.

طريقة التحضير:

يتم اضافة بذور الكتان إلى الماء، ويترك طوال الليل للنقع، وفي الصباح يتم تسخين كوب من الماء ويتم اضافة إلى نقع بذور الكتان.

قم بالتقليب باستمرار حتى تستقر البذور في قاع الإناء وتحصل على طبقة سميكة من هلام الكتان على الوجه.

يترك الخليط جانبا حتى يبرد، ثم يتم تصفيته والحصول على الجل.

ضع الجل في علبة محكمة الإغلاق، ثم يتم دهن الشعر المبلل به، ويترك لمدة ساعة تقريبا، ثم يتم شطف الشعر بالشامبو.

تكرر الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة بذور الكتان وزيت جوز الهند

المقادير:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان البودرة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يتم المزج بين المكونات السابق ذكرها، ثم يتم وضع الخليط على الشعر من الأطراف حتى الجذور.

يتم تدليك الفروة جيدا وبرفق لمدة ربع ساعة تقريبا، ثم يترك الخليط على الشعر طوال الليل.

في الصباح يتم غسل الشعر بالشامبو وشطفه بالماء الجاري.

تكرر الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة بذور الكتان والبيض

المقادير:

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان البودرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يتم المزج بين البيضة وزيت الزيتون وبذور الكتان معا حتى الحصول على العجينة المتماسكة.

قم بتوزيع الخليط على الشعر من الأطراف حتى الجذور.

عليك بتدليك الشعر جيدا، ويترك الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات.

اغسل الشعر بالماء الجاري ثم اغسله بالشامبو جيدا.

تكرر الوصفة أسبوعيا للحصول على النتائج المرجوة.

هكذا تعرفنا على أهم فوائد بذور الكتان واستخدامات بذور الكتان المتعددة للشعر، نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم ما تبحث عنه كل فتاة وكل سيدة للحصول على الشعر الناعم ذو الملمس الحريري بطرق طبيعية.