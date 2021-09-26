طريقة فعالة خلع الحفاض لطفلك بالنهار.. تجربة شخصية

كلنا كأمهات نعاني كثيرا في محاولة إزالة الحفاض لأطفالنا، بل نكون خائفين من الفكرة فقط وحتى قبل الإقدام على تنفيذها، حيث أننا نسمع عن صعوبة هذه الفترة وما تعانيه الأم من إرهاق بدني ونفسي، بل إننا نخاف من الفشل وعدم اجتياز الأمر، أو أن تطول الفترة التي يستغرقها الطفل مما يعود على الأم من إرهاق زائد.

ولكني أتيت لكم بخطوات سهلة يمكنك تنفيذها بسهولة، وسوف تجتازين الأمر في وقت أقصر وبطريقة أسهل، دون أن تعانين من فترة طويلة من المشقة والإرهاق والتعب النفسي والجسدي، إنها تجربتي الشخصية مع طفلي.

خطوات إزالة الحفاض لطفلك

عند بلوغ طفلك العام والنصف يمكنك أن تبدأي تعويده على التبرز في النونية، حيث تقومين بإزالة الحفاض عدد مرات معينة في اليوم وليكن ثلاث مرات، في ثلاث مواعيد ثابتة يوميا، والأفضل أن يكون في المواعيد التي تكونين على علم أنها وقت التبرز للطفل، أو مواعيد مختلفة مثلا صباحا بعد الإفطار وبعد الظهيرة وقبل غروب الشمس. في هذه الأثناء لا تقومين بإزالة الحفاض إلا في وقت التبرز في النونية، وتقومين بإلباسه الحفاض باقي اليوم حتى لا تشعرين بالتعب لحين أن يتعلم أن النونية هي المكان المخصص لقضاء الحاجة. مع الوقت تجدينه لا يتبرز إلا عند إجلاسه على النونيه، وهذا سيسهل عليكي إزالة الحفاض نهائيا. من عمر العام والنصف إلى عمر الثلاث أعوام والنصف يتمكن الطفل من التحكم في عملية التبول، وليس كل طفل كغيره، فمنهم من يبدأ بالتحكم في التبول عند عمر العام والنصف، ومنهم يبدأ عند إتمامه العامين، ومنهم بعد ثلاث أعوام، فلا داعي لمقارنة طفلك بطفل آخر. في خلال هذه الفترة عليكي متابعة الحفاض لدى طفلك، وتحسبين الوقت الذي يستطيع ابنك الحفاظ على الحفاض نظيفا دون بلل. عندما تجدين أن طفلك يحافظ على الحفاض أطول فترة ممكنة عند ذلك تستطيعين البدء في إزالة الحفاض نهائيا. في البداية تجلسين الطفل على النونية كل نصف ساعة، بحيث لا تطيل الفترة التي يجلس فيها عن ربع ساعة حتى وإن لم يتبول أو يتبرز. بعدها تبدأين في إطالة الفترة بين الجلستين ساعة ثم ساعتين، وخلال الوقت هذا تسألينه إذا كان يريد الذهاب للحمام. إذا قومتي بالخطوات السابقة سوف لا يمر عليكي أسبوعين إلا ويكون طفلك جاهز لممارسة عادته داخل النونية.

نصائح عليك مراعاتها عند إزالة الحفاض لطفلك