طريقة عمل صبغة الحواجب بالحناء بنفسك في البيت في 10 دقائق وبشكل طبيعي ودائم

طريقة صبغة الحواجب في البيت بأسهل طريقة تحضير وأيضا باستخدام أبسط المكونات الموجودة في منزلك دون العناء والذهاب إلى مراكز التجميل، لقد بات البحث عن الوصفات الطبيعية المستخدمة في صبغ الحواجب في المنزل واحدة من اكثر الأشياء التي تبحث عنها الكثير ممن يرغبن في التجديد والتغيير، حيث أن الاهتمام بجمال الحواجب ينعكس بالطبع على جمال وجاذبية الوجه.

صبغة الحواجب

أن صبغ الحواجب يعني تغيير لونها الأصلي إلى لون أخر بشكل شبه دائم، وهذا ما تبحث عنه اغلب السيدات التي تهتم بالجمال والتغيير، ومع انتشار الصبغات الكيميائية وكثرة ما تتسبب به من أضرار جسيمة تضر بالبشرة والجلد، تبحث اغلب السيدات عن الوصفات الطبيعية التي يمكن تجربتها واستخدامها في تغيير لون الحواجب ويمكننا أن نقوم صبغ الحواجب بالقهوة أو الحناء أو غيرهم في المنزل، وذلك بشكل أمن وصحي ودون إلحاق أي ضرر بالبشرة.

صبغة الحواجب بالكاكاو

لعشاق اللون البني المتوسط يمكنك استخدام مسحوق الكاكاو في عمل صبغة طبيعية للحواجب، حيث يناسب هذا اللون أصحاب البشرة الفاتحة وأيضا أصحاب البشرة القمحاوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

استخدام القليل من جل الالوفيرا المميز وإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام والقليل من الفحم المطحون ناعم وللحصول على افضل النتائج يمكنك إضافة كبسولة من فيتامين ه.

وتوزيع مكونات الخليط بشكل متساوي على الحاجبين باستخدام ممسحة الأذن وتركها أطول فترة ممكنة للحصول على اللون المطلوب.

صبغ الحواجب في البيت بالحناء

استخدام الحناء في عمليات صبغ الحواجب يعد اختيارا مثاليا، حيث يساعد استخدام الحناء في تغذية وتكثيف شعر الحواجب بشكل كبير، كما يوصي خبراء التجميل باستخدام الحناء في عمليات الصبغة لأنها من افضل أنواع الصبغات الطبيعية والتي لا تؤثر مكوناتها على جمال ونقاء البشرة.

يمكنك استخدام الحناء في صبغ الحواجب من خلال اتباع الخطوات التالية: