طريقة عمل حمص الشام بطرق مختلفة في المنزل على طريقة المحلات والمطاعم

طريقة عمل حمص الشام هو من عائلة البقوليات التي تستخدم بكمية كبيرة في فصل الشتاء لعمل مشروب حمص الشام اللذيذ للتدفئة ويتم تحضيره وتقديمه أيضا بجانب الكشري المصري كمشروب أساسي لا يمكن ألاستغناء عنه ويزين به أيضا طبق الكشري، الحمص له طرق أخري للتقديم كنوع من السلطات والمقبلات التي تتواجد على سفرتك، بجانب الطعام الرئيسي، مثل سلطة الحمص، سلطة الحمص بالطحينة، وهي تشبه سلطة الطحينة ولكن بدون إضافة التوابل التي تميز طعمها.

طريقة عمل حمص الشام

الحمص فوائده عديده منها يحتوي على نسب كبيرة عاليه من الألياف الغذائية المفيدة، غني بالفيتامينات، المعادن التي يستفيد منها الجسم بشكل كبير منها، الماغنسيوم، الفلوات، الفسفور، يقي من الإصابة بأمراض القلب، يحتوي على نسبة عاليه من البروتين التي تساهم في شفاء الجروح بالجسم، يحتوي على الأوميجا 3، مضادات الأكسدة، يعتبر من أساسيات النظام الغذائي لقله سعراته الحرارية.

طريقة عمل حمص الشام

المكونات

كيس حمص الشام معلب 500 جرام.

كوب عصير طماطم فريش.

خمس فصوص ثوم.

بصله متوسطة مقطعة أربع أجزاء.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

مكونات الدقة

كمون.

شطه.

ليمون.

طريقة التحضير

ننقع الحمص ليلة كاملة، ثم نغير المياه مرة أو مرتين قبل التحضير.

نغسله جيداً، نحضر حلة بها كمية مناسبة من الماء، ثم نرفعها على النار.

نضع الحمص، فصوص الثوم، الصل المقطع، عصير الطماطم.

نتركهم على النار حتي النضج، نضيف الكمون، الملح.

نصب الحمص في أكواب التقديم، نضع الكمون والشطة حسب الرغبة.

نعصر الليمون في جميع الأكواب، وتقدم ساخنة للتدفئة.

طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة

المكونات

كيلو حمص الشام.

ملعقتان كبيرة بكربونات الصوديوم.

ربع كيلو طحينة خام.

كوب صغير عصير ليمون بمدار ثلاث ليونات.

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون.

ملعقة صغيرة ملح طعام عادي.

ربع كوب ماء فاتر.

صماء للتزين.

طريقة التحضير