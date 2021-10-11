طريقة عمل أسرع بيتزا بدون دقيق أو فرن بدون خميرة مغذية جداً

طريقة عمل أسرع بيتزا لاتأخذ اكثر من 10 دقائق فهي من الأكلات السريعة التي لا تستغرق وقت في تسويتها, كما أنها من أنواع البيتزا المغذية،واللذيذة بعشقها الصغار حين تصنعها الأم، وتلفها على شكل ساندوتش يأكلونه في وجبة الإفطار، أو الغداء بعد عودتهم من المدرسة ،أو الحضانة, ويسمي هذا النوع ” البيتزا الأسبانية ” وتختلف عن البيتزا الإيطالية المشهورة في طريقة الصنع لأنها لاتحتوي على الدقيق ولا اللبن أو الخميرة كما أنها لا تسوى في الفرن.

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فوائد البيتزا الأسبانية

تعتبر البيتزا الأسبانية من الوجبات الخفيفة على المعدة وتتميز بالطعم اللذيذ كما أنها تتكون من مجموعة عناصر غذائية مفيدة لصحة الأطفال الصغار و كبار السن وخاصة المرضي حيث تصنع من عدة أصناف من الخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والبروتين والدهون بكمية صغيرة تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية ،وعلاج للأنيميا ،و أمراض القلب والجهاز الهضمي ، وتعد طريقة عمل أسرع بيتزا وجبة متكاملة لمن يتبعون ض نظام غذائي وحمية من أجل خفض الوزن الزائد،حيث أن كل مكوناتها من الخضار مثل (ألكوسه والجزر والفاصوليا والبصل البطاطس والطماطم).

طريقة عمل أسرع بيتزا

الطريقة سهلة ولاتحتاج إلى وقت أو مجهود في التحضير أو التسوية وسوف نقدم لكم الطريقة والمقادير عبر موقعنا “تجوم مصرية” لتقدمها ربة المنزل لصغارها وكل أفراد العائلة في جميع أوقات تناول الطعام صباحا أومساءً أو في المناسبات، والرحلات، وجبة صحية ،مغذية وغير مكلفة .

مكونات البيتزا بدون فرن

ربع كيلو من كل نوع من الخضار(كوسه- بطاطس-فاصوليا-جزر أصفر- فلفل ألوان)

ملح وفلفل- وبهازات.

عدد سبع بيضات.

قطعة زبدة أو ملعقة سمن كبيرة.

معلقتين من معجون صلصة الطماطم.

شرائح من الطماطم.

طريقة تحضير البيتزا السريعة

يتم تقشير الخضروات ونضعها في إناء تحت الماء وتغسل جيداً

يقطع الخضار وينم سلق الجزر والفاصوليا في حلة متوسطة الحجم ثم تضاف عليهم البطاطس ولكوسه وبعد السلق يتم تصفية كل الخضار حيدا في مصفاه

تهرس البطاطس جيدا مع البيض المحفوف لتكون عجينة متماسكة

نحضر طاسة تيفال وتدهن بقليل من الزبد.ونفرد عجينة البيض والبطاطس وتغطي بالصلصة.