طرق العناية بالشعر التالف

يعتبر الشعر من أكثر ما تسعى إليه المرأة ليكون شعرها طويلاً بعيداً عن التلف والتقصف, هناك طرق عناية بالشعر تكون على خصلة الشعر, والاهتمام بنوع الغذاء التي تساعد على تقوية بصيلة الشعر وتقويته.

أهم أسباب الشعر التالف :

الوراثة فنوع الشعر وطبيعية الشعر ترتبط بالجينات والوراثات.

الأمراض كفقر الدم والسكر والغدة الدرقية والأمعاء والكبد والكلية.

نقص الفيتامينات والحديد والزنك ونقص البروتينات.

التغييرات الهرمونية وزيادة هرمون الذكورة في الجسم.

بعض الأدوية التي قد تسبب تساقط الشعر كحبوب منع الحمل والأدوية مميعات الدم وأدوية حب الشباب وغيرها

التوتر والضغط النفسي يؤثر بطريقة مباشرة على تساقط الشعر وتلفه.

استعمال مجفف الشعر أو الفيير بشكل كبير, واستخدام الصبغات.

كيفية العناية بالشعر :

التغذية الجيدة التي تعمل على تقوية الشعر من داخل البصيلة كالحليب والجبن والبيض والأسماك والأغذية الغنية بالحديد وفيتامين c واللحوم الحمراء عدم تمشيط الشعر وهو مبلل بالماء كثيراً. استخدام الماء الفاتر أثناء الاستحمام, وتقليل عدد مرات الاستحمام في الأسبوع . استعمال الشامبو ذا ماركة معروفة تجنباً لاستعمال منتجات تؤدي إلى تلف الشعر. تدليك فروة الشعر باليد. البعد عن الضغط النفسي والحزن فهو عامل رئيسي لتساقط الشعر وتلفه. استخدام بلسم مناسب للشعر بعد الاستحمام ليساعد على ترطيب الشعر وسهولة تمشيطه. عدم استخدام ربطات الشعر طوال اليوم فهي تؤدي إلى تشابك الشعر وتلفه. يجب تمشيط الشعر بشكل بطيء. التقليل من استخدم من مجفف الشعر والفيير والصبغات. استخدام كريمات طبية لتسهيل تمشيط الشعر, ولكي تساعد على التخلص من تقصف الشعر. عمل خلطات أو وضع زيوت على جذور الشعر بشكل دائم. قص أطراف الشعر كل ستة شهور .



نصائح للعناية بالشعر في المنزل :

وضع الزيوت على الشعر ومن أهم الزيوت زيت الأرجان الذي يعتبر من أهم الزيوت التي تفيد الشعر فهو جزئياته صغيرة تستطيع الدخول إلى بصيلة الشعر, وباقي الزيوت التي أيضاً تفيد الشعر كزيت حبة البركة, وزيت اللوز الحلو, وزيت جوز الهند, وزيت الخروع. استعمال زبدة الشيا فهي تعمل على ترطيب الشعر وتقويته وتساعد على زيادة كثافة الشعر وتنعيمه فهي تحتوي على بروتينات كثيرة . نحضر موزة واحدة, ثم هرسها جيداً ثم وضعها على الشعر لمدة 20 قيقة ثم نغسيل الشعر بالماء الفاتر . معلقة كبيرة من جوز الهند, ثم معلقة كبيرة من القرفة نخلطهم جيداً



ثم وضع المزيج على جذور الشعر لمدة ساعة 45 دقيقة, ثم غسله بالماء الفاتر.

الطريقة الصحيحة لوضع الزيوت على الشعر :

لا نضع الزيت على فروة الرأس فهذا لا يعطي نتائج يمكن أن يتساقط الشعر ويتلفه.

نضع الزيت على جذور الشعر ثم نمرره على خصلة الشعر.

نستخدم الزيوت مرتين في الأسبوع, ومع أخذ الفائدة نقلل المدة.

المصادر:

اليوم السابع

ويب طب