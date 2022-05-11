ضرب الأطفال يؤثر بشكل سلبي على نفسية الطفل ويجعله أكثر تمردا

أن عادة #ضرب_الأطفال من أسوء ما يقوم به الآباء والأمهات تجاه الأبناء، اعتقادا منهم بأن الضرب الأسلوب المثالي للتربية بل العكس فأن النصيحة بشكل متحضر وتعليم الفرق بين الخطأ والصواب هو الحل المثالي لتربية الأبناء، حيث صرحت سهام حسن الأخصائية النفسية ومعالجة اضطرابات النطق والكلام بأن الأطفال لا يدركون ما هو السبب الحقيقي لضرب آبائهم أو أمهاتهم لهم، ويرجع السبب في ذلك هو عدم اكتمال النمو لفهم أن الضرب هو الوسيلة المستخدمة للتعبير عن العقاب عندما يقومون بسلوك خاطئ.

تعرف على أضرار ضرب الأطفال على شخصيتهم

أضافت سهام حسن بأن ضرب الأطفال يجعل الطفل أكثر ميلا للعنف تجاه الآخرين لأنه اكتسب سلوك العنف ببساطة من أمه التي تضربه أو من أبيه الذي يضربه، ومن هنا يفكر الطفل بإستخدام هذا الأسلوب مع كل من يتعامل معه مثلما تقوم أمه بضربه، ومن جهه أخرى يعتاد الطفل على الضرب ولا يرهب منه بل يكون أكثر تمردا، وتعبر هذه المرحلة صعبة جداً بالنسبة لـ الأم وهى مرحلة التحدي.

وتحذر سهام حسن من عدم استخدام الضرب أو الإهانة اللفظية أو المعنوية مع الطفل حيث يعتبر هذا أخطر ما يمكن بالنسبة لنفسية الطفل، حيث أن استخدام الضرب يعمل على أخفاء سلوك معين وإبراز سلوكيات سيئة أخرى مثل العنف، والسلبية، والعند، وضعف الشخصية، وعدم الثقة بالنفس وغيرها من السلوكيات.

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بعض التأثيرات السلبية التي يسببها الضرب ونشاهدها على الأطفال:

أن استخدام الضرب كأسلوب للعقاب بالنسبة لـ الأطفال يجعل الطفل أكثر عدوانيا، كما يجعله يكره التعليم سواء كان تعليم أخلاقي أو دراسي.

ابتعدي تمام عن ضرب الوجه حيث أنه لا يجوز شرعا.

استخدام الضرب يسبب الفشل.

أن الضرب يصيب الطفل بـ القلق وبعض الاضطرابات النفسية والانحراف.

أحيانا يكون الضرب السبب الأساسي لـ هروب الطفل من المنزل.

قد يتحول ضرب الأطفال إلى ضرب الزوجة.

نصائح للحد من ضرب الأطفال