صبغ الشعر باللون السلفر و الأحمر في المنزل بالخطوات

صبغ الشعر باللون السلفر الفضي في المنزل أو صالونات التجميل يظن البعض إنها مهمة صعبة، ولكن هي طريقة سهلة ونحتاج قبلها تجهيز الشعر وتحضير بعض المنتجات الخاصة لصبغ الشعر والحفاظ عليه من التلف وترميمها جيداً، لأن المواد المستخدمة عند الصبغ تتلف الشعر وتجعله أكثر عرضة من غيره التساقط والتقصف لذا يجب تغذية الشعر قبل وبعد الصبغ مع أخذ بعض الفيتامينات التي تحتوي على عنصر الزنك وبعض الأقنعة الطبيعية للشعر مثل الزبادي وزيت الزيتون.

تجهيز الشعر قبل الصبغة

نقوم بغسل الشعر جيداً مرتين على الأقل بالماء الدافئ والشامبو، مع مراعاة التدليك من فروة الشعر حتى الأطراف لتنظيف الشعر جيداً من أي رواسب أو زيوت، ثم نقوم بتمشيط الشعر بمشط واسع، ثم تجفيف الشعر بفوطه ثم بمجفف الشعر حتى يجف تماماً، نقسم الشعر إلى أربع أقسام إذا أردنا صبغ الشعر كله، أما إذا أردنا خصل للشعر فقط نقسم الشعر على حسب الخصل المراد صبغها وسنذكر أيضاً طريقة صبغ أطراف الشعر فقط.

مكونات صبغ الشعر باللون السلفر أو الأحمر

نقوم بإحضار أكسجين 20 متاح بالصيدليات، وهناك أنواع من الأكسجين خالية من الأمونيا تستخدم للشعر المفرود بالبروتين أو الكرياتين وهي الأفضل على الإطلاق لكل أنواع الشعر سواء المفرود أو غير المفرود، نحضر ورق من الألمونيوم على حسب حجم الشعر، واستشوار عالي الحرارة، وشامبو عادي، وشامبو موف السلفر لصبغ الشعر باللون السلفر، وشامبو احمر لصبغ الشعر أحمر.

صبغ الشعر باللون السلفر الفضي

نقوم بتقسيم الشعر على أربع إن أردنا صبغه بالكامل ونقوم بخلط بدرة التفتيح مع الأكسجين وتوزيع خليط الأكسجين والصبغة على الشعر من الجذور حتى الأطراف بكميات متساوية بالفرشاة المخصصة للصبغ، ونقوم بلف الشعر بورق الألومنيوم إذا أردنا صبغ الشعر كله، أما إن اردتي صبغ خصل من الشعر فقومي بتقسيم الشعر الخصل المراد صبغها وتوزيع خليط الأكسجين عليها من الجذور حتى الأطراف ولفها بورق الألومنيوم، أما إن اردتي صبغ أطراف الشعر فقط فقومي بتوزيع الصبغة على الأطراف ولفها بورق الألمنيوم، ثم بعد ذلك نقوم بتحريك الاستشوار على الشعر الملفوف بورق الألمنيوم على درجة حرارة متوسطة، وعمل اختبار للون كل خمس دقائق، لأن كل شعر قابليته للصبغة تختلف عن غيره، حتى نصل للون الثلجي ويحدث ذلك بالتقريب في خلال عشرين دقيقة على المتوسط، ثم نقوم بعد ذلك بغسل الشعر جيداً بالشامبو والماء الفاتر، ثم خلط الشامبو السلفر الموف مع الشامبو العادي ووضعه على الشعر مع التدليك لمدة خمس دقائق، حتى نصل للون السلفر الفضي المطلوب، ونقوم بعسل الشعر وتجفيفه، ثم نقوم بتلك العملية وهي الغسيل بالشامبو السلفر كل ثلاثة أسابيع.

صبغ الشعر باللون الأحمر

هنا ثلاث طرق لصبغ الشعر باللون الأحمر، وتجديد عملية التلوين بالشامبو عندما يبهت اللون في الشعر.

أولا: نقوم بخلط لون احمر مع الأكسجين وبدرة التفتيح قبل عملية الصبغ ووضع بودره دم غزال مع الخليط، ثم وضعه على الشعر وتغطيته بورق الألمنيوم حتى نصل للون المرغوب وغسله.

ثانيا: نقوم بصبغ الشعر باللون الثلجي مثل الخطوات الأولى ثم غسله بشامبو صبغ اللون الأحمر دون خلطه ويترك على الشعر لمدة تصل من ساعة بساعة ونصف، حتى نصل للون المطلوب، وهذه العملية نتيجتها تدوم فترة طويلة.

ثالثاً: نحضر صبغه جاهزة يفضل بدون صوديوم، ونحضر اللون الباذنجاني، ونقوم بتوزيعه على الشعر ولفه بورق الألمنيوم وتعريض الشعر للهواء الدافئ لمدة ربع ساعة، وتترك على الشعر لمدة من ساعة إلى ساعة ونص حتى نصل للون المرغوب.