شاهد بالفيديو.. عريس يفعل أمراً غريباً في قدم عروسته وحذائها ليلة الزفاف فماذا حدث
قام النشطاء بتداول فيديو لعريس من إحدى الدول العربية يقوم بأمر استهجنه البعض في هذه الليلة، فلا شك أنه بين العروسين أو الزوجين تذوب كل المعوقات، ولكن هناك بعض الأمور التي قال عنها النشطاء بأنها لا ينبغي أن تحدث أبداً مهما كان درجة الحب بين العريس وعروسته.
عريس يفعل أمراً غريباً في قدم عروسته وحذائها ليلة الزفاف
وخلال الفيديو المتداول، لوحظ انحناء العريس وجلوسه على ركبته، وقيامه بإلباس العروسة حذاء الزفاف، وظل لمدة دقيقتين تقريباً إلى أن ألبسها الحذاء وأحكم ربطه، ثم نهض واقفاً واحتضن عروسته والتي كان يبدو عليها السعادة.
واستغرب البعض كما في التعليقات الموجودة أسفل الفيديو، من قيام العريس بإلباس عروسته الحذاء، وتساءل هل جاءت العروسة بدون حذاء، أما أنها جاءت بحذاء وقام العريس بتغييره لها، كما استغرب البعض من أن العروسة لا ترتدي الفستان الأبيض.
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وقال آخرون أن هذا الأمر ممكن في حالة إن كانت العروسة عاجزة أو من أصحاب الإحتياجات الخاصة، وأخيراً نتسائل، هل هذا من الإتكيت كما يقول البعض، أم أنه إهانة للعريس على حد تعبير آخرين.