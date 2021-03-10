رواية متاهة نورين (الفصل الرابع)

في صباح اليوم التالي ذهبت دلال لتوقظ نورين من أجل الفطور، فوجدت باب الغرفة مفتوح ودخلت إلى الغرفة وكان الدولاب فارغ من الملابس، فقالت:

-هل يعنى هذا أن نورين تركت الغرفة قبل انتهاء الشهر وغادرت؟ فلماذا تركت ذلك الصندوق؟! لا يهم والآن أصبح من حقي كسره ومعرفة ما فيه.

أحضرت دلال أداة حادة وحاولت كسره ونجحت في النهاية، وتفاجأت بما رأت فقد كان الصندوق ملئ بالمحافظ، فقالت دلال:

-أيعنى هذا أن نورين سارقة؟!

ثم سمعت طرق باب الشقة فذهبت لترى من الذي يأتي في ذلك الوقت المبكر، فوجدت أمامها شابا يرتدى بدلة ويبدو عليه الثراء فقال لها:

-أريد مقابلة نورين.

ظنت دلال أنه أحد أفراد الشرطة وأخبرته أن نورين جاءت للسكن منذ ستة أشهر وخلال هذه المدة كانت تصرفاتها مريبة، فجاءة يبدو عليها المال وفجاءة تبدو وكأنها مفلسة، وكما أنها كانت تغلق على نفسها باب الغرفة بالمفتاح وقد رحلت في الصباح وأخذت حقيبتها ونسيت الفستان الجديد لأنه كان بالغسيل، ثم أحضرت الرداء؛

وعندما رآه مهاب اتسعت عيونه من المفاجأة، فهو نفس رداء تلك الفتاة ذات اللدغة، وأدرك حقيقة نورين ثم رحل.

بعد ذلك أتصل مهاب بهاتف شخص مجهول وقال:

-أتذكر تلك الفتاة التي حدثتك عنها أنها أخذت المليون، وتسبب في أنى ادفع لكم مليون إضافي.

-نعم، تلك التي سرقت المحفظة والخاتم.

-لقد تعرفت عليها وتلك الحمقاء ظهرت بحياتي بشكل مختلف، ولم تكن لديها لدغة من الأساس وتغير شكلها قليلا.

-وأين هي؟

-معي رقم هاتفها، سأطلب منها المجيء إلى نفس المكان الذى اختطفت منه وعد ولا تقتلها بيدك، دعني أقتلها بيدي.

-كما تريد.

-وهناك شخصا أخر أريد أن تخطفه.

-كل شيء مقابل الثمن.

-اتفقنا.

وبعد ذلك جاءت رسالة إلى هاتف نورين من رقم مهاب وكان به عنوان ليتقابلا، تعجبت نورين من أنها رسالة وفكرت لماذا لم يتصل؟! وقررت أن تذهب إلى هناك.

بعد وصولها بلحظات بقيت منتظرة على الطريق، ووصلت سيارة سوداء إلى المكان وخرج منها رجلا وقال:

-أنتى نورين؟

-نعم، ومَن أنت؟

-أنا سائق السيد مهاب، طلب منى أن أقوم بتوصيلك إليه.

-حسنا.

وبعد أن دخلت نورين السيارة استنشقت غاز منوم، وعندما أفاقت وجدت نفسها داخل مخزن كبير وأمامها مهاب وحوله ثلاث رجال يرتدون ملابس سوداء.

-مهاب!! لماذا تفعل هذا معي؟

-أنتى مَن سرق المليون، أليس كذلك؟

-هل علمت بالحقيقة؟! لم أتوقع أن تُقتل زوجتك، توقعت أن يتصل المختطف مرة أخرى، وتعطيه المبلغ، لأن الثراء يبدو عليك، وحزنت عندما علمت بأمر مقتلها، لذلك أردت التقرب منك لأساعدك على نسيانها، وأنا حقا أحببتك واعلم أنه لك الحق أن تقتلني الآن ولن أحزن؛ ثم أغمضت عيناها.

ضحك مهاب ضحكة عالية وقال:

-أهكذا كنتِ تظنين الأمر؟! أنتى حقا بلهاء.

-ماذا تقصد؟

-أنا استأجرت هذا الشخص ليخطف زوجتي ويهدد والدها السيد جمال ويطلب فدية ثم يقتلها وحقيقة الفدية لتنفيذ الأمر، ودفعتها مرتين، مره بسببك ومره له وكنت أظنها كذبه منهم ليضاعفوا المبلغ، ولم أهتم لأن المهم أن تظهر الجثة.

-ولما.. ولما أردت قتل زوجتك؟

-لأنها سمعت حديث دار بيني وبين والدتي، وعلمت أنى لست ابنها وقبل أن تخبر والدها تم خطفها وقتلها،

وتخلصت من تلك المرأة العجوز أيضاً التي يظن الجميع بأنها أمي ولم يشك أحدا بى.

ثم ضحك ضحكة عالية، وقالت نورين بتعجب:

-أنت.. أنت مجرم!! كيف هذا!! لقد كنت شديد الحزن على رحيل زوجتك.

-أنه التمثيل أيتها السارقة.

-منذ متى وأنت تعلم حقيقتي؟

-لقد طلبت من شخص مراقبتك وعرفت عنوانك، وتحدثت مع دلال ورأيت ذلك الفستان التي قابلتك به بالمطعم.

-هل ستقتلني؟!

-بالتأكيد، اغمضي تلك العيون الجميلة.

أغمضت نورين عيونها، وفجأة سمع الجميع صوت بمكبر صوت:

“لقد تم محاصرة المكان، عليكم تسليم أنفسكم”.

قال مهاب:

-كيف عرفت الشرطة بالأمر؟!

وتوتر أفراد العصابة من حوله ونظر أحدهم للخارج وقال:

-إن عددهم كبير ومسلحين، ماذا نفعل يا مهاب؟

وجه مهاب مسدسه نحوهم واطلق عليهم الرصاص، وعند سماع الشرطة الرصاص تحدثت بالمكبر مرة أخرى:

“لا داعى للمقاومة المكان محاصر”.

نظر مهاب إلى نورين وقال:

-لم يتبقى غيرنا وأنتي طريقة هروبي.

وفتح الباب ببطء وخرج ومعه نورين وهو واضع المسدس على رأسها، وقال:

-إذا أقترب أحد سأطلق عليها الرصاص.

وتوجه نحو سيارته ورمى بنورين على الأرض وتحرك مسرعا، لحقت به سيارة الشرطة وأطلقت الرصاص نحو إطار السيارة حتى توقفت، وتم القبض عليه.

كانت الخادمة قد تشجعت في الصباح واعترفت بما سمعت من الحديث الذى دار بينه وبين المحامي، أن روزالين تركت ظرف مع المحامي وتقول إذا حدث لها مكروه، عليه تسليم الظرف للشرطة، وكان المكتوب أن مهاب ليس ابنها وأنه منذ عام كانت مع ابنها بالسيارة وانقلبت السيارة في حادث، توفى ابنها أما هي فقد تم إنقاذها وحكت قصتها للطبيب الشاب أدم، وعادت إلى مصر وأدعت أن أدم هو ابنها مهاب لتأخذ ورث ابنها المتوفى من زوجها السابق وفعلت هذا لأنها أحبت أدم، وبدأ الأمر بتقديم رشوة للممرضة لقتل زوجها السابق أثناء إجراءه للعملية، وإذا ماتت يجب أن يصل هذا الاعتراف للشرطة.

وبعد هذا الاعتراف تم تحديد مكان مهاب من خلال هاتفه، ومحاصرته فى ذلك المكان المهجور والقبض عليه.

أنكر مهاب كل هذا في التحقيق وتم استدعاء المحامي والتحقيق معه وقدّم الاعتراف الأصلي، وأدرك مهاب أن أمره قد انكشف واعترف بالحقيقة.

أما عن نورين عند التحقيق معها قالت أنها اكتشفت أنه قاتل وعد لذلك حاول التخلص منها وأخبرتهم باتفاقه مع العصابة وأنكرت إتهام مهاب لها بالسرقة وأنه فعل هذا لتتورط بالأمر، وتم البحث بجميع أغراضها بالفندق الذى استأجرت به غرفة ولم يتم العثور على شيء، وبعد انتهاء التحقيق تم الإفراج عن نورين والحكم على مهاب ومَن معه بالإعدام.

تحسنت حالة جمال الصحية وخرج من المشفى وعلم بحقيقة ما حدث من الخادمة المخلصة واعترافها للشرطة بالحديث الذى دار بين مهاب والمحامي وبعد ذلك تم العثور على جثة مهاب داخل الزنزانة بعد أن تناوله طعام مسموم.

وبعد أن نزل الخبر بالجرائد، قال جمال إلى الخادمة وهى تضع الفطور:

-وأخيراً انتقمت لابنتي وأخي.

-أيعنى هذا أنك..

-نعم، لقد كان أنا.

أما نورين ذهبت إلى مكان مهجور وقامت بالحفر وأخرجت منها الحقيبة ابتسمت ثم قالت:

-وأخيراً.

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