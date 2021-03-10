رواية متاهة نورين (الفصل الثاني)

ذهبت الشرطة للتحقيق مع العائلة بعد العثور على الجثة، وكانت حالة السيد جمال غير قابلة للحديث،

وأخبر مهاب الشرطة بأمر المُختطف وكذبته بشأن المبلغ، ثم دفع له مليون أخر وعلى الرغم من ذلك قتلوها، وتم أخذ جميع أرقام ذلك الخاطف لمحاولة تتبع مكانه.

وفى المساء أُقيم العزاء.

ارتدت نورين فستان بسيط أسود اللون وذهبت إلى العزاء بعد أن تغير شكلها كليا عن المطعم، وتوجهت إلى مهاب للتحدث معه وهى تفكر بأن توقعه بحبها لعله ينسى زوجته وقالت له:

-هل أنت السيد مهاب؟

-نعم، ومَن أنتى؟

-أنت لا تعرفني، أنا نورين صديقة زوجتك وعد الراحلة، وسافرت للخارج منذ سنوات لذلك لم تتعرف عليّ من قبل، وجئت من الخارج منذ أيام قليلة وعندما سمعت بخبر وفاتها جئت للعزاء.

-هكذا الأمر.

-لقد حزنت لما حدث لها كثيرا، كيف قُتلت؟

-لقد تم اختطافها، وذلك المجرم قام بقتلها.

-ألم يطلب فدية؟

-طلب فدية، ودفعت ما طلب ومع ذلك قتلها.

وفى تلك اللحظة جاءت امرأة تبدو في الخمسين من عمرها وهى تقول إلى مهاب:

-ألحق يا مهاب.

-ما الأمر يا أمي؟!

-إن السيد جمال فقد وعيه اتصل بسيارة الإسعاف الآن.

-حسنا.

بعد أن وصلت سيارة الإسعاف تم نقله إلى المشفى وبقى مهاب معه، أما نورين رحلت بعد أن سلمت على والدة مهاب

وقدمت التعازي ثم فكرت كيف ستقابله مرة أخرى.

كان السيد جمال كبير السن ولم يحتمل الصدمة وبقي تحت أجهزة التنفس الصناعي بالمشفى.

سأل مهاب الطبيب عن حالة عمه، فأجابه أن عليهم الإنتظار مدة 48 ساعة.

عاد مهاب إلى المنزل وجلس وحيدا بغرفته ثم جاءته مكالمة هاتفية، قام مهاب بالرد:

-مَن معي؟

-أنا نورين يا سيد مهاب.

-نورين مَن؟

-صديقة زوجتك وعد.

-تذكّرتك، كيف حصلتي على رقمي الخاص؟!

-لقد طلبته من الخادم قبل أن أرحل.

-أعتذر لقد قطعت حديثنا بسبب ما حدث لعمى.

-هل هو عمك أم حماك؟

-الإثنان، هو أخ والدى المتوفى ووالد زوجتي وعد.

-هكذا إذاً، ما رأيك أن نتناول الغداء معا في الغد؟

-لماذا؟

-إن كنت مشغول أو لا تريد فلا بأس.

-عندما أكون متفرغ سأتصل بك.

-حسنا، وأنا بانتظار اتصالك.

وبعد أن أغلقت الهاتف قالت نورين في نفسها لما هو منغلق هكذا؟ وكيف يرفض مقابلتي؟ وماذا عليّ فعله الآن؟ هل أحاول التواصل مرة أخرى أم انتظره؟! لا يجب أن انتظره.

وبعد مرور أسبوع من الإنتظار استسلمت نورين وبادرت هي بالاتصال وهى خائفة من ردت فعل مهاب، وقام مهاب بالرد:

-اهلا نورين، كيف حالك؟

-بخير، هذا يعنى أنك سجلت رقمي، إذاً لماذا لم تتصل بي؟

-اعتذر لقد انشغلت حقا الفترة الماضية، وبعد مرض عمى أصبحت المسئول عن الشركة بمفردي.

-حسنا فهمت، ما رأيك أن نتقابل غدا بالمكان الذى تختاره؟

-حسنا موافق، مطعم ريستورانت في الخامسة مساءا.

-اتفقنا.

أغلقت نورين الهاتف وكانت شديدة القلق وهى تفكر لماذا اختار نفس المطعم؟! هل يشك بها؟ هل أكتشف الحقيقة؟! وعلى ماذا ينوى؟ هل ينتقم ويقتلني؟! أم أنها مجرد شكوك وهذا مطعمه المفضل، سأعرف في الغد.

أما مهاب كان يقول في نفسه:

-ما أمر تلك الفتاة؟ لما تفعل هذا؟! سأعرف في الغد سبب إلحاحها على المقابلة.

فى اليوم التالي وصلت نورين إلى المطعم وكان مهاب بانتظارها وعندما رأته بانتظارها قالت:

-يبدو أنك وصلت مبكراً.

-وكيف لي أن اجعلك فتاة حسناء أن تنتظر؟

-كلامك يخجلني حقا.

-كيف كانت صداقتك بوعد؟

-أخبرني أنت أولا عن قصة حبكما، لأنى سافرت قبل ذلك وانقطعت اتصالاتنا.

-لقد قضيت عمرى بالخارج مع والدتي بعد أن تطلقت من والدى فهي أجنبية، أخبرتني أن والدى توفى في صغرى ثم تزوجت من زميلها بالعمل، ومنذ سنة توفى زوجها وعندها أخبرتني بأمر والدى وأنه مازال حيّا، قررت العودة إلى هنا وعادت معي، وكان والدى سعيد للغاية، وللأسف حالته الصحية لم تكن جيدة وكان عليه إجراء عملية وأثناء إجراء العملية توفى، وكنت حزين للغاية وتقربت منى وعد وبقيت بجانبي في ذلك الوقت واحببتها وتزوجتها والباقية أنتى تعرفيها ونهايتها، والآن أجيبِ عن سؤالي.

-لقد كنا أصدقاء بالمدرسة، وسافرت بسبب عمل والدى فهو جراح مشهور.

-وما اسمه؟

-هو مشهور بالخارج وبالتأكيد لم تسمع عنه، ما الأكل الذى تريده؟ أنا من سأدفع الحساب.

-لا، كل شخص يجب أن يدفع لنفسه.

-يبدو أنك حقا أجنبي، إن الرجال هنا يدفعون للنساء، هذه تقاليدنا.

-أيعنى هذا أنى سأدفع لكِ؟!

-يبدو كما فهمت.

-لا بأس، أتعلمين أنتى تشبهينها.

توترت نورين وقالت:

-أشبه مَن؟

رواية متاهة نورين (الفصل الثالث) من هنا