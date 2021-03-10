رواية متاهة نورين (الفصل الثالث)

توترت نورين وقالت:

-أشبه مَن؟

-تشبهين وعد كثيرا.

ابتسمت نورين وقالت:

-سأطلب شرائح اللحم مع الأرز والسلطة وأنت؟

-مثل طلبك.

ثم أشار مهاب على النادل وطلب الطعام، وبعد تناول الطعام قال مهاب:

-شكرا على قضاء هذا الوقت الجميل.

-لا تقل هذا، أنا التي عليها أن تشكرك، أنا وحيدة منذ عودتي من الخارج، واتمنى أن نبقى أصدقاء.

-وهذا يشرفني؛ ثم نظر إلى هاتفه وقال:

-كان وقت ممتع، والآن عليّ الرحيل.

-حسنا.

عاد مهاب إلى المنزل وتوجه إلى غرفة المكتب وبعد لحظات دخلت والدته روزالين الغرفة وقالت:

-أين كنت يا مهاب بعد انتهاء العمل؟ ولما لا ترد على اتصالاتي؟

-هل هذا تحقيق؟

-بالتأكيد لا.

-ألا ترين أنى أصبحت المسئول الوحيد عن الشركة.

-لما تعاملني هكذا؟

-أنا لا أقصد، أعتذر لكِ حقا، أنا متوتر هذه الأيام بسبب ضغوط العمل.

-حسنا، سأتحدث معك في وقت لاحق.

-انتظري، هل كنتِ تودي إخباري بشيء؟

-لقد.. لقد حلمت بوالدك وهو يخنقني ثم جاءت وعد وطعنتي، أشعر بالخوف، تلك الأحلام تأتيني منذ مدة ولم أستطع التحمل، هل أذهب إلى طبيب نفسي؟

-لا داعى لذلك، أنتى متأثرة بموتهم، اطمئني وخذي حبوب مهدئة ليرتاح عقلك من هذا الخوف.

-حسنا.

ذهبت روزالين إلى غرفتها تبكى وتقول لا أحد يشعر بي ماذا أفعل؟!

ثم اتصلت بالمحامي الخاص بها وقالت:

-ذلك الظرف أمازال معك؟

-لا تقلقي، إنه بأمان.

-شكرا لك.

وفى صباح اليوم التالي بعد تحضير الفطور دخلت الخادمة إلى غرفة السيدة روزالين لأنها تأخرت في الإستيقاظ على غير العادة، وجدتها الخادمة نائمة وحاولت أن توقظها وكانت روزالين بدون حراك ثم صرخت الخادمة بصوتا عالٍ، وجاء مهاب مسرعا نحو الغرفة وقالت:

-إن أنفاس والدتك متوقفة.

-كيف هذا!! دعيني أرى.

ثم وجد على الأرض علبة الحبوب فارغة وأتصل بالإسعاف وكان وقت إنقاذها قد فات.

وجاءت الشرطة للتحقيق بالأمر وبعد أن رأى مهاب رسالة من والدته على الهاتف مكتوب بها:

“سامحني يا مهاب، لم أستطع تحمل تلك الكوابيس”.

وأُغلقت القضية على أنها انتحار بسبب الحبوب المنومة.

جاءت إليه نورين بعد أن قرأت خبر وفاة والدته روزالين بالجرائد، وكانت حزينة لما حدث لوالدته، تركها مهاب قليلا وتحدث مع شخص جانبا، شعرت نورين أن مهاب لا يريد التحدث معها، لذلك جلست قليلا ثم رحلت.

فى ذلك الوقت كانت دلال بمفردها بعد أن خرجت أخر فتاة بالشقة، وقالت لنفسها:

-يبدو أنه جاء الوقت الذى اكتشف فيه سر ذلك الصندوق. فتحت دلال باب غرفة نورين بمفتاحها الإحتياطي، وحاولت فتح ذلك الصندوق ولم تفلح في ذلك لأن ذلك القفل قوى ومتين، ثم أمسكت بالحقيبة الموضوعة داخل الدولاب وقبل أن تفتحها وفى تلك اللحظة وجدت نورين تقف أمامها وهى تقول:

-ماذا تفعلين بغرفتي؟!

توترت دلال لأن أمرها قد أنكشف فتمالكت نفسها وقالت:

-نورين!! لقد عدتي مبكرا.

-ماذا تفعلين بغرفتي؟

-كنت.. كنت أنظف الغرفة.

-ولماذا تمسكين بالحقيبة؟

-لأرتب المكان يا عزيزتي.

-وكيف دخلتي إلى الغرفة؟!

-بالمفتاح الإحتياطي، كنت أنوى أن أنظف الغرفة لتتفاجئي.

-حسنا، الآن دعيني بمفردي أريد أن ارتاح قليلا.

-حسنا.

أغلقت نورين الباب خلفها بالمفتاح وتفقدت الحقيبة ووجدتها كما هي فقالت لنفسها:

-يبدو أن دلال لم تلحق أن ترى ما بداخل الحقيبة.

ثم قررت أن تجهز حقيبة الملابس ووضعت بها جميع أغراضها، وقبل أن تنام وضعت السرير خلف الباب لتنام وهى مطمئنه، على أن ترحل قبل شروق الشمس بهدوء قبل استيقاظ الجميع.

في ذلك الوقت جاء إتصال إلى هاتف مهاب، وعندما قام بالرد أخبره المتصل بعنوان نورين وبعد انتهاء المكالمة قال مهاب في نفسه:

-عجيب أمر تلك الفتاة، كيف لها أن تسكن بحي شعبي وتدّعى على نفسها أنها ثرية؟! كيف لفتاة فقيرة أن تكون صديقة وعد الثرية؟! أنى أشك حقا بأمرها، جيد أنى استأجرت أحدا لمراقبتها، والآن قد عرفت حقيقتها ويجب أن أكتشف سر أكاذيبها.

قرر مهاب أن يذهب إلى نورين في ذلك الحي الشعبي في صباح اليوم التالي ليكشف أمرها.

طرقت الخادمة باب الغرفة وقالت إلى مهاب:

-هناك شخص بالأسفل يريد مقابلتك.

-ومَن يكون؟!

-يقول أنه المحامي الخاص لوالدتك، وهذه بطاقته.

نظر مهاب إلى البطاقة وقال:

-أخبريه أن ينتظر.

ذهبت الخادمة وقال مهاب لنفسه:

-محامي؟! كيف لم تخبرني بأمره من قبل؟!

جلس مهاب مع المحامي وقال:

-مرحبا بك، ما الأمر؟!

-إن السيدة روزالين جاءت إلى مكتبي منذ عودتها من الخارج، وظلت تدفع لي مبلغ كل شهر مقابل ظرف تحتفظ به معي، على أن أسلم الظرف إلى الشرطة بعد وفاتها، وقرأت المكتوب وقررت إعطاءك الظرف، وسأقرأه لك الآن.

وبدأ المحامي بالقراءة حتى نهاية الرسالة.

أخذ مهاب الورقة من المحامي ومزقها ثم قال:

-إنها نسخة، أين الأصل؟

-أنتظرك بمكتبي في الغد لاستلام الأصل.

-حسنا سنتقابل في المساء.

-جيد، والآن حان وقت رحيلي.

وبعد رحيل المحامي قال مهاب لنفسه:

-كم أنتى ماكرة يا روزالين!! كيف تكتبي اعتراف به كل شيء؟ هل شككتِ بي؟

جيد أن المحامي ليس لديه ضمير وأستغل الاعتراف لصالحه، وقد أصبح يشكل مصدر خطر، كيف سأتصرف معه يا ترى؟!

أما الخادمة دخلت إلى المطبخ وهى تقول لنفسها:

-ما هذا الحديث الذى سمعته؟! ماذا أفعل الآن؟! كيف تفعل روزالين هذا؟! يجب أن أخبر الشرطة، لا لا أنا أخشى التورط بالأمر.

رواية متاهة نورين (الفصل الرابع) من هنا