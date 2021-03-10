رواية متاهة نورين

في مساء يوم الأثنين عادت نورين إلى غرفتها وأخرجت من حقيبتها المحفظة التي سرقتها هذا اليوم.

كانت نورين فتاة ساحرة شديدة الجمال في بداية العشرينات من عمرها متوسطة القامة رشيقة عيونها واسعة عسلية وبيضاء البشرة شعرها مصبوغ باللون الأصفر، تحب أن تذهب إلى سباقات الخيل ومباريات كرة القدم لتسرق بيدها الخفيفة من يبدو عليه الثراء.

وهذه المرة سرقت شخصا أُصيب بحادث على الطريق،

وأثناء انشغال الناس بالحادث كانت نورين تقترب من أحدهم لتخرج المحفظة من جيبه كما أخذت خاتم ذهبي من جيبه أيضاً وكان يبدو عليه أنه خاتم امرأة.

وبعد أن أفرغت المحفظة لتتفقد محتوياتها وجدت بها أموالا كثيرة، وقراءة بطاقته وكان يدعى الضحية ناصر ووجدت صورة لشخص آخر ومكتوب خلف تلك الصورة بخط صغير:

“كلمة السر: الدولار، أستلم المليون من السيد مهاب يوم الثلاثاء الساعة الثالثة مساءا والمكان مطعم ريستورانت”.

قالت نورين في نفسها:

-إن يوم الثلاثاء غدا لما لا أذهب إلى المطعم وأقابل ذلك الشخص الذى بالصورة وأخذ منه المال وأهرب؟!

ولكن هل يا ترى مهاب ذاك يعرف ناصر؟!

لا بالتأكيد لا وإلا لما كان هناك كلمة سر، ماذا لو سرقت تلك الحقيبة؟! فأنا أعلم أن بها مليون جنيها.

وفى ذلك الوقت طرقت دلال باب الغرفة وهى تقول:

-نورين، هل مازلتي مستيقظة؟

فأدخلت نورين كل شيء بحقيبتها ثم فتحت باب غرفتها بالمفتاح دخلت دلال ومعها طبق الأرز باللبن وقالت:

-تفضلي هذا، أعددته منذ قليل.

تذوقت نورين الطبق وكان لذيذ فقالت:

-طيب المذاق.

-شكرا، بالمناسبة لما تغلقين الباب بالمفتاح طوال الوقت؟

-لقد تعودت على هذا منذ سنوات.

-حسنا، تبدين قلقة هل هناك شئ؟

-لا، كنت أفكر في وظيفتي الجديدة.

-هل وجدتي وظيفة أخيرا!!

-نعم، وهذا إيجار الشهر.

-أنها المرة الأولى التي تدفعين أول الشهر.

-ولن تكون الأخيرة.

-هذا جيد، اترككِ لترتاحي الآن.

أخذت دلال المبلغ وتركت الغرفة وهى تفكر في تصرفات نورين الغريبة وسر ذلك الصندوق الذى تغلقه بالقفل وإغلاقها باب غرفتها باستمرار ما السبب يا ترى؟!

أعادة نورين إغلاق الباب وبقيت نورين تفكر في ما قراءته،

لما يكتب احدهم رسالة ليستلم شخص مبلغ وكلمة السر؟!

هل هي عصابة؟!

وفى ذلك الوقت تم نقل ناصر إلى المشفى وبقي في حالة غيبوبة ولم يستدل على بياناته.

فى صباح اليوم التالي استيقظت نورين ونظرت إلى ملابسها وقالت:

-لا يبدو على أيان منهم مناسب لذلك المطعم الشهير.

ثم أمسكت المبلغ الذى وجدته بالمحفظة وقالت لنفسها:

-سأشترى ملابس أنيقة وأغير من شكلي، ثم أذهب إلى المطعم وأبحث عن ذلك الشخص وأسرق حقيبته.

توجهت نورين إلى محل الملابس واختارت رداء أحمر اللون، ثم قامت بشراء شعر مستعار أسود اللون قصير، ووضعت نظارات شمسية للتنكر وبعد الانتهاء توجهت إلى ذلك المطعم.

في مطعم ريستورانت

جلست نورين على إحدى الطاولات المجاورة لباب المطعم وهى تترقب وصول الشخص الذى بالصورة، جاء النادل وطلبت منه عصير البرتقال.

نظرت نورين إلى ساعتها وكانت الثانية مساءا فقالت في نفسها وأخيراً اقترب الوقت، وأمسكت علبة المنوم بحقيبتها، وقالت بضع قطرات على أي مشروب له وآخذ الحقيبة وأهرب.

بعد مرور ربع ساعة جاء النادل ووضع أمامها كوب العصير، ثم رأت شخصا دخل إلى المطعم ومر من أمامها وكان هذا الشخص هو مهاب وجلس بالطاولة المقابلة.

قالت نورين إنه هو، وبالتأكيد تلك الحقيبة التي يحملها بها المبلغ وظلت تفكر كيف تبدأ الحديث معه؟! لتضع المنوم، وماذا تفعل؟!

حتى نظر مهاب إليها وأطال النظر، ثم نهض من مقعده وتوجه إليها وقال:

-لما جئتِ مبكرا!! ألم يكن الموعد في الثالثة مساءا؟!

ارتبكت نورين وشعرت بالتوتر وهى تفكر كيف تعرّف عليها؟! وبقيت تنظر إليه بصمت.

وأكمل مهاب كلامه:

-لما لا تجيبي على سؤالي؟! كنت أظنك رجلا، غريب أن أرى فتاة.

-كيف.. كيف علمت أنها أنا؟

-من خاتم زوجتي وعد الذى ترتديه.

نظرت نورين إلى الخاتم الذى سرقته من جيب ناصر وكان يبدو عليه أنه يخص امرأة، وتفهمت أنه لزوجة ذلك الشخص الذى تتحدث إليه.

وبدأت تفكر في كلامه هل زوجته مخطوفة؟ هل هى تورطت بشيء خطير؟ وحاولت إخفاء شعورها بالارتباك.

وكل ما يهمها المال ولم تهتم بالأمر، وردت عليه وقررت أن تظهر أنها لادغة بحرف الراء وقالت:

-كشفت أمرى سريعا، أنت شديد الملاحظة يا سيد مهاب.

-لما أنتى شريدة الذهن هكذا؟!

-لم أتوقع أن يُكشف أمرى بتلك السرعة.

-المبلغ جاهز بالحقيبة، لا داعى للإنتظار حتى تأتى الثالثة، والآن اخبريني بكلمة السر.

-الدولار.

-حسنا، تفضلي الحقيبة.

-حسنا.

استلمت نورين الحقيبة وقبل أن ترحل، قال مهاب:

-والآن أعيدي الخاتم.

-ها هو تفضل.

وخلعت الخاتم من يدها وأخذه مهاب ثم سألها:

-متى سأرى زوجتي؟

-اليوم.

-حسنا.

ورحلت نورين ومعها المليون وهى لا تصدق نفسها وبدأت تفكر في احلامها.

عادت نورين إلى غرفتها وسألتها دلال عن سبب عودتها مبكرا؟! وما تلك الملابس الجديدة التي عادت بها؟!

لم تقل نورين سوى جملة واحدة:

-أنا الآن أريد أن أبقى بغرفتي بعض الوقت.

-حسنا.

وبعد أن دخلت الغرفة أغلقت الباب بالمفتاح وجلست تفكر ماذا ستفعل بتلك الأموال؟ وعلى الرغم من سعادتها إلا إنها كانت قلقة على وعد زوجة مهاب التي ستدفع ثمن ذلك.

ثم قالت لنفسها:

-إذا تمكن مهاب من دفع مليون ربما يستطيع أن يدفع مليون أخرى وتلك العصابة ستتواصل معه مره أخرى بالتأكيد بعد اكتشاف ما حدث لناصر.

وفى تلك الأثناء أفاق ناصر بعد العملية وسأله الطبيب عن بياناته لأن بطاقته لم تكن بحوزته فقال ناصر إلى الطبيب:

-أنا لا أذكر شيء.

-هذا بسبب الإصابة، علينا عمل أشعة على المخ.

وقالت الممرضة:

-سننتظر إذ افتقدك أحد من عائلتك ونخبرهم عنك.

وقال الطبيب:

-والآن عليك الراحة حتى تلتئم الجروح البالغة؛ ثم رحل الطبيب.

فقال ناصر إلى الممرضة:

-أين الخاتم؟

-أي خاتم؟!

-الذى كان بجيب سترتى.

-لم تكن تحمل شيء، لا بطاقة ولا خاتم.

-كام الساعة الآن؟

-إنها الثالثة والنصف مساءا.

-أين هاتفي؟

-لم تكن تحمل هاتف.

-أريد هاتف الآن.

-هل عادت إليك الذاكرة؟!

طلب ناصر أن تفعل ما يقول ولم يهتم بحديثها لأنه لم يتبقى مزيدا من الوقت، وطلب ان تتركه بمفرده أثناء المكالمة، ووعدها بمبلغ بعد شفاءه.

طلب رقم غريب وقام الطرف الأخر بالرد:

-مَن معي؟

-أنا ناصر، لقد تعرضت لحادثة أمس، أنا بالمشفى الآن.

-ماذا تقول؟!

-كما أن الخاتم قد سُرق منى مع المحفظة التي وضعت بداخلها البيانات.

-سأتصل بالسيد مهاب الآن لأخبره سبب عدم مجيئك.

-أرجو ألا يكون السارق أستغل الأمر لصالحه.

-لا تتحدث معي لحين خروجك من المشفى.

-حسنا.

وأغلق ناصر الهاتف وجاءت الممرضة لتأخذ الهاتف.

ترك مهاب المطعم وعاد مباشرةً إلى المنزل ليُطمئّن عمه جمال والد زوجته وعد بأن الإتفاق قد تم وعند وصوله، قال له عمه:

-هل استلم ذلك المجرم المبلغ؟!

-نعم، وستعود وعد اليوم.

-جيد، وأخيراً.

-جيد أننا أخفينا الأمر عن الشرطة.

-لا يهم المال، المهم أن أراها بخير.

وبعد ذلك جاء إتصال لهاتف مهاب من شخص مجهول بخصوص مقابلة لاستلام المبلغ.

فقال مهاب لقد استلمت تلك المرأة المبلغ وقالت كلمة السر وأعادة لي الخاتم، فأنكر الشخص المجهول هذا وقال أن الشخص الذى كان سيأتي أُصيب بحادث ولم يستطع الحضور،

فقال مهاب:

-هل تتلاعب معي أم ماذا؟!

فأغلق هذا الشخص الهاتف بوجه مهاب.

وسأل السيد جمال:

-ما الأمر يا مهاب؟

-إنه إتصال من المُختطف يقول لى أنى سلمت المبلغ لشخص أخر، ويريد المليون الآن.

-ألم يقل لك كلمة السر؟!

-يبدو أنهم يحتالون لمضاعفة المبلغ.

-أدفع يا مهاب، لا يهم أدفع.

-هو أغلق الإتصال، سأتصل به.

وبعد محاولة الإتصال بنفس الرقم كان الهاتف مغلق، فقال مهاب:

-ما علينا سوى الإنتظار حتى يعاود الإتصال.

وفى صباح اليوم التالي نزل بالجرائد خبر العثور على جثة وعد أبنة السيد جمال رجل الأعمال الشهير وزوجة السيد مهاب.

وعندما قرأت نورين الخبر بدأت بالبكاء لأنها تسببت بمقتل امرأة لا ذنب لها ولأول مرة ترى نفسها قاتلة، وظلت تقول وهى تبكى:

-أنا قاتلة لقد أصبحت قاتلة.

ثم قررت التقرب من مهاب بعد أن تظهر أمامه بشكلها الحقيقي بدون تنكر، والتظاهر بأنها كانت صديقة زوجته وعد التي جاءت للعزاء.

رواية متاهة نورين (الفصل الثاني) من هنا