رواية لغز الشفرة

في صباح يوم الإثنين استيقظت إبتسام مبكرا وتفقدت صندوق البريد منتظرة رسالة من زوجها عماد مثل كل أول شهر؛ وكانت إبتسام فتاة في منتصف العشرينات طويلة القامة بشرتها خمرية وعيونها بنية؛ وجدت إبتسام رسالة بالبريد وعندما قراءتها ظلت تقول مستحيل هذا مستحيل وصوتها يقترب إلى الصراخ وفى تلك الأثناء خرجت جارتها عبير قائلة:

-ما الأمر؟

فقالت إبتسام وهى تلتقط أنفاسها:

-إنها رسالة من صديق زوجي بالخارج يخبرني فيها أن عماد زوجي قد توفى، وأن عليّ السفر.

وبدأت البكاء في حالة انهيار فأخذتها عبير إلى شقتها محاولة تهدئتها، وقررت إبتسام السفر إلى الخارج وكانت مشكلتها أنها لا تمتلك المال من أجل السفر.

قالت لها عبير:

-لا تحملي همّ المال.

-لن انسى لكِ ذلك وتفضلي هذه السلسلة الذهبية حتى أعيد لكِ المال بعد عودتي.

-كما تريدي والآن عليك البدء بإجراءات السفر.

وكانت عبير امرأة محجبة في الثلاثين من عمرها قصيرة القامة قليلا وبدينة.

في المطار كان صديق عماد ويدعى يسرى جالس بانتظار وصول إبتسام؛ وكان رجل في الثلاثين من عمره طويل القامه بشرته بيضاء عيونه رمادية، تعرفت عليه إبتسام من خلال صورته المرفقة بالخطاب، وقامت بتعريف نفسها

وشرح لها يسرى ما حدث وبدأ الحديث بينهم وقال:

-بعد انتهاء زوجك من العمل قاد سيارته للعودة إلى المنزل وأثناء سيره انفجرت السيارة، والشرطة تحقق الآن في ذلك الأمر.

-زوجي قُتل!! لماذا؟! إنه موظف بسيط ولا يثير المشاكل.

-نعم أنتى محقه، فقد بقينا جيرانا لسنوات وأنا أعرف هذا.

-لن أعود قبل انتهاء التحقيق والوصول إلى ذلك القاتل.

-لا تقلقي لقد ألتقطت أجهزة التصوير أمام المرآب شخصا يدخل ومعه حقيبة وخرج بدونها، وربما تلك الحقيبة التي كان بداخلها القنبلة والآن جارى البحث عن ذلك الشخص، وبخصوص شقة زوجك لقد تحدثت مع صاحب الشقة من أجل إقامتك، والآن هو بانتظارنا لإعطائك نسخه من المفتاح.

-شكرا جزيلا على كل هذا.

-انا بمثابة اخ لكِ هنا، وشقتي أمام شقتك.

-حسنا.

ثم ذهبت إبتسام معه إلى الشقة وقابلت صاحب العمارة، وكان رجل كبير السن شاحب الوجه ويبدو عليه الأسف لما حدث لعماد، أخذت إبتسام المفتاح وأقامت بالشقة.

بقيت بمفردها وبدأت بالبكاء وهى تتذكر زوجها وتتعجب من طريقة مقتله، وفى المساء بدأت في توضيب الشقة وترتيبها، وبعد ذلك رن هاتف الشقة فقامت بالرد قائلة:

-من المتصل؟

-هل أنتى زوجة عماد الذى قُتل؟

-نعم، ومَن أنت؟

-أريد مقابلتك سرا بدون إخبار أحد وبالأخص جارك يسرى إذا تريدي الوصول لقاتل زوجك.

-حسنا، أين سنتقابل؟

-غدا في الساعة التاسعة صباحا بالشرفة حتى تصل سيارة زرقاء عندها غادري المنزل واصعدي إلى تلك السيارة.

-حسنا.

وانتهت المكالمة وبقيت إبتسام تفكر مَن هذا المتصل؟! هل هو صديق ام عدو؟!

هل يجب أن تثق به أم عليها إخبار يسرى!!

وقررت بالنهاية عدم إخبار يسرى وقالت لنفسها لا بأس من المجازفة.

وفى الصباح ظلت منتظرة بالشرفة سيارة زرقاء مدة ساعة حتى وصلت الساعة إلى العاشرة ثم تركت الشرفة وعادت إلى غرفتها قائله فى نفسها يبدو انها مكالمه زائفة.

وبعد ساعة طرقت باب جارها يسرى قائله:

-أريد الذهاب لشراء الطعام وأدوات للتنظيف، هل من الممكن أن تطلب من ثريا مرافقتي؟ فأنا لا أعلم الطرق والمحلات هنا.

-إن ثريا مسافرة الآن.

-كيف هذا؟! أليس ذلك الوقت فترة الامتحانات الدراسية؟

-نعم أعلم، ولكن.. ولكنها أجلت الدراسة هذه السنة، ولا مشكلة من طلبك سأتحدث الآن مع جارتنا هدير لتذهب معكِ إنها تسكن بالطابق الاعلى سنصعد إليها.

وبعد ان طرق يسرى باب شقة هدير، وقام بتعريف إبتسام لها فقالت هدير:

-مرحبا بكِ يا إبتسام أنا آسفه لما حدث لزوجك.

فقال يسرى:

-لا داعى لتذكّر الأمر الآن، أريد منكِ أن تخبري إبتسام الاماكن هنا والمحلات.

-حسنا، هيا بنا يا إبتسام.

وذهبت إبتسام مع هدير للتسوق ثم عادت إلى منزلها بعد شراء جميع طلباتها، وشكرت هدير وطلبت منها أن تشرب معها كوبا من الشاي، ولكن هدير رفضت هذه المرة لأن لديها أعمال كثيرة بالمنزل اليوم.

بقيت إبتسام بشقتها وهى تفكر في كلام يسرى الغريب وهى تتذكر كلام زوجها لها أن ثريا طالبة مجتهدة فكيف تسافر وتؤجل امتحانات هذا العام ولماذا ارتبك يسرى؟!

في المساء رن جرس شقة إبتسام فتحت الباب وكان عامل توصيل الطلبات وقال:

-هذه الوجبة التي طلبتها سيدتي.

-لا، انا لم اطلب شيء.

وفى أثناء ذلك فتح يسرى باب شقته قائلا:

-ما الأمر يا إبتسام؟ هل هناك خطبا ما؟

-لا شيء، يبدو أنه أخطأ العنوان.

فقال العامل:

-نعم يبدو كذلك أعتذر سيدتي؛ ثم رحل.

سأل يسرى إبتسام قائلا:

-هل هناك شيئا ما يقلقك؟

-لا لا شيء؛ ثم سمعت إبتسام رنين الهاتف وقالت:

-عذرا يبدو ان هناك مكالمة؛ ثم أغلقت الباب.

نزل يسرى مسرعا خلف عامل التوصيل وظل يلاحقه عن بُعد.

بينما أجابت إبتسام على الهاتف وقالت:

-مَن يتحدث؟!

-نحن محل الوجبات وجاء طلب من شخص لتوصيل وجبة اليكِ فعليك الآن إستلامها.

-لم أطلب شيء.

-هي مدفوعة الثمن وهو أمام شقتك وأنا أتصل الآن لتأكيد الإستلام.

سمعت إبتسام طرق الباب فأغلقت الهاتف وفتحت الباب

رأت عامل توصيل آخر أمامها فأخذت الطلب وأغلقت الباب

وقالت لنفسها ما هذا؟! هل هي وجبة مسمومة؟! لا لن آكلها،

وعندما فتحت العلبة وجدت بداخلها رسالة مكتوبا بها:

“عليكِ الحذر هناك بالمنزل وسائل للتنصت، أنتى مراقبة من يسرى، لذلك جعلنا عامل التوصيل الأول فخ له، ونجحت الخطة ونزل يسرى خلفه، لذلك نعتذر على عدم حضورنا في الصباح عند الساعة التاسعة، والآن يجب قراءة التعليمات في الصباح الباكر ستجدين سيارة سوداء بانتظارك في الساعة السادسة صباحا، والآن يجب حرق تلك الورقة”.

وبدون أن تشعر إبتسام قامت بإحراق الورقة وشعرت بالخوف الشديد.

وبعد مرور ساعة طرق يسرى باب شقة ابتسام وعندما فتحت له الباب قال لها:

-هناك خبرا سيء لقد تم العثور على جثة الشخص الذى كان يحمل حقيبة المتفجرات ووجد في إحدى الطرق مضروبا بالرصاص.

ثم وقعت عينه على علبة الطعام فأكمل كلامه قائلا:

-كيف حصلتي على علبة الطعام تلك؟

قالت بارتباك:

-لقد طلبت واحده بنفسي تلك المرة.

-وما أمر تلك الورقة المحترقة؟!

-إنها فاتورة الوجبة واحترقت منى بالخطأ.

-هل هناك شيئا تخفيه عنى؟!

-لا، ولماذا افعل هذا؟!

-حسنا لا بأس ولكن تأكدي أنى الشخص الوحيد الذى يجب أن تثقي به وأنا بانتظارك في أي وقت.

-إذا احتجت أي شيء سأطلب منك على الفور.

-هذا جيد سأعود إلى شقتي الآن تبدين متعبه.

واغلقت إبتسام باب الشقة وأخذت أنفاسها.

وفى صباح اليوم التالي نزلت إبتسام في الساعة السادسة صباحا ووجدت السيارة السوداء وانطلقت السيارة فور دخولها؛ وكان سائق تلك السيارة رجلا في بداية الثلاثينات طويل القامه بشرته بيضاء عيونه سوداء.

بعد صمت قليل بدأت ابتسام حديثها قائلة:

-مَن أنت؟

-أنا الضابط منير أحقق بقضية مقتل زوجك سرا.

-إلى أين تتجه بالسيارة الآن؟

-إلى صديق زوجك المقرب كرم وحسب تحرياتنا هو آخر مَن زاره زوجك قبل مقتله بيوم، وربما يحمل دليلا يوصلنا إلى القاتل، وأنتي الوحيدة التي عليها معرفة ذلك.

-ولكن القاتل تم العثور على جثته أمس.

-لا، أنه منفذ للأوامر، ونحن نريد الوصول إلى الرأس المدبر.

-لماذا قُتل زوجي؟ وهو ليس بالرجل الذى يورط نفسه؟!!

-ربما تورط بشيء دون قصد.

-وهل السيد يسرى لا يمكنني الوثوق به؟

-لا تثقي بأحد فالجميع يبحث عن الدليل الذى تركه زوجك، وربما السيد يسرى متورط في شيء أو تواصل معه الذى كان السبب في مقتل زوجك من أجل الحصول على الدليل.

-حسنا سأكون حذره.

وبعد مرور ساعة من السير بطرق كثيرة للمراوغة من أجل الإحتياط والحرص وصولوا أخيراً إلى منزل السيد كرم

وقال منير:

-هذا هو المنزل عليك الدخول بمفردك ليطمئن السيد كرم، فربما وجود ضابط معكِ يثير قلقه.

-حسنا لا مشكله في ذلك، ولكن أليس الوقت باكرا أنها السابعة صباحا!!

-إنه أنسب وقت قبل أن يعلم أحد بزيارتك له ولا تقلقي إنه يستيقظ باكرا كل يوم.

كان السيد كرم جالس بغرفته ويقوم ببعض تمارين الصباح، ودقت ابتسام الجرس فجاء الخادم جلال وفتح الباب وقال:

-مَن أنتى؟ وماذا تريدي؟

-أنا إبتسام و….

-زوجة السيد عماد؟!

-نعم، وأريد مقابلة السيد كرم.

-مرحبا بك، تفضلي.

ودخل جلال إلى السيد كرم وقال:

-أن إبتسام زوجة السيد عماد منتظرة بالخارج وتريد مقابلتك.

فقال كرم:

-أحضر لها عصير.

وخرج كرم لمقابلتها بوجه حزين؛ وكان كرم رجلا في الخامسة والثلاثين من عمره إنسان رياضي وعيونه خضراء وبشرته بيضاء متوسط القامه بدأ الحديث مع إبتسام قائلاً:

-مرحبا سيدتي لقد كنت أنوى زيارتك قريباً.

-أعتذر عن مجيئي باكرا.

-لا تقولي هذا فالمنزل منزلك.

-شكرا لك، لقد وصلني خبر بأنك صديق زوجي، كما أنك آخر من قام زوجي بزيارته، وكنت أسأل هل ترك معك أي شيء؟

-نعم، زوجك أعطاني ظرف قبل مقتله بيوم وقال إذا حدث لي أي مكروه يجب عليّ اعطائكِ الظرف سيدتي.

-واين ذلك الظرف؟

-إنه مخبأ بعناية لحظات وسأعود به.

وفى تلك الأثناء دخل الخادم جلال وقدم العصير، وبقيت ابتسام بانتظار عودة كرم وكأن الوقت توقف، وبعد ذلك دخل كرم ومعه الظرف وعندما أرادت إبتسام أن تمسك بالظرف لتفتحه قام كرم بفتحه وأعطاها الرسالة التي بداخله، أمسكت إبتسام الرسالة على الفور وقرأت المكتوب بها:

لغز الشفرة الفصل الثاني

بقلم: أمنية نبيل