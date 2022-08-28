خمسة عطور نسائية جيدة لموسم الخريف

1- توم فورد بلاك أوركيد:

يعتبر كعطر فاخر من العطور الشرقية الكلاسكية، يمتاز برائحة مخملية، حيث تجذبك حلاوة هذا العطر إلى رائحة الأركيد الأسود الساحرة.

يتكون هذا العطر من:

رائحة الياسمين والماندرين (اليوسفي) مع الليمون المنعشة، الكشمش الأسود والدرنة، الإيلنغ، التي تشكل افتتاحية العطر.

لب العطر، يتكون من الأوركيد والتوابل الطازجة مع نوتات الفواكه، الغردينيا، والياسمين مع اللوتس.

أما بنسبة للقاعدة فهي عبارة عن خليط من رائحة الشوكولاتة الميكسيكية مع العنبر والبخور، الباتشولي، خشب الصندل، نجيل الهند والمسك الأبيض.

توم فورد بلاك أوركيد، من العطور التي تدوم طوال اليوم.

2-فيرساتشي كريستال:

من العطور الأنثوية الجميلة والذي يمتاز برائحة دافئة، النابعة من الزهور البيضاء.

مكوناته:

هذا العطر مشكل من مزيج بين الزنجبيل والهيل وبعض من التوابل الفواحة، مخلوطة بحلاوة الزهور البيضاء، مع كريمة جوز الهند الاستوائي التي تضفي نعومة للعطر، بلإضافة إلى الفانيليا وزهور البرتقال المنسمة.

يسند هذا العطر على قاعدة من رائحة المسك والعنبر،منكهة برائحة خشب الصندل، مزيج هذه الروائح الطيبة والناعمة، يخلق لنا عطر Versace Crystal Noir الفاخر من نوعه.

3- برادا كاندي:

هل تحب امتلاك عطرا برائحة الكراميل الحلوة؟

إذا فهذا العطرخصيصا لك.

مكوناته:

تتجسد مكوناته القاعدية من رائحة الفانيلا وعطر الجاوي يخلق امتزاج الاثنين رائحة في غاية الجاذبية، منسمة بالمسك.

يعتبر عطر برادا كاندي من أرقى العطور ، والملائم بصفة خاصة إلى الأشهر ما بين نهاية الصيف وبداية الشتاء، حيث تكون درجة الحرارة منخفضة قليلا، مما يسهل اختراقها لتركيز رائحة الكراميل الموجودة به، وبالتالي تبقى رائحته في جسمك لمدة أطول.

4-عطر بربري هر:

يصنف من عطور الفواكه الطازجة لتشكيلته المتنوعة تشكل لنا هذه الروائح باقة عطرية فريدة من نوعها.

مكوناته:

يتكون من الكرز مع الليمون الحامض المنعش، بالإضافة إلى التوت وثمر العليق مع الفراولة، والكشمش مع اليوسفي، تنسمه روائح زهور الياسمين والبنفسج.

تتركز قاعدته من المسك والعنبر مختلط برائحة الكشمير والباتشولي.

يشكل هذا المزيج رائحة في قمة الرقة والنعومة، كما أنه يناسب استخدامه في الليل والنهار معا، ويدوم لمدة أطول.

5-عطر جو مالون إنجلش بير:

من العطور الساحرة لمجموعة جو مالون الكلاسلكية والمشهورة بالرقي والفخامة.

يعد من بين العطور المفعمة بالأحاسيس الساحرة.

مكوناته:

يتكون عطر جو مالون إنجلش بير من رائحة الكمثري والشمام، وبقاعدة متمثلة في رائحة العنبر والمسك مع الباتشولي والروند.

أما بنسبة لقلب العطر، فهو منسم برائحة الفريزيا والورد، من بين العطور المناسبة للسهرات الليلية والتي تدوم لفترة طويلة.