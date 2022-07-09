“خروجات العيد” اختاري ما يناسب جسمك من الفساتين الكاجوال لإطلالة مميزة| صور

في نهار عيد الأضحى، تتجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بالأوقات الرائعة في عطلة العيد. ولهذا تبحث كل فتاة عن إطلالة مميزة تتناسب مع الأجواء الحارة في فصل الصيف.

أجمل فساتين كاجوال للعيد

تبحث كل فتاة عن تصاميم مميزة لإطلالة رائعة في عطلات العيد، ولعل مجموعة “ريزوت 2023” تقدم أفضل الخيارات من تصميمات الفساتين الكاجوال التي تناسب الإطلالة الصباحية.

فإذا كنتي من محبي التنزه بالحدائق والمتنزهات، فإن الفستان الكاجوال هو خيارك الأمثل، كونها تتميز بألوان زاهية وتصميمات مبهجة تتناسب مع العطلات في الأعياد.

تحتل الفساتين ذات الأكمام الواسعة الصدارة في تصاميم الفساتين الصيفية، بينما تأتي التصاميم المميزة بالورود والأزهار في المرتبة الثانية.

وبالنسبة إلى الألوان، يأتي اللون الأخضر في صدارة الألوان والألوان الترابية والتصاميم البيضاء، والزهرية.

الفساتين التي تناسب القصيرات

تتميز بعض الفساتين بتصاميم تتناسب مع الفتاة ذات القامة القصيرة، وهي الفساتين البيضاء المخططة بالألوان كالأسود والبني، والفساتين ذات الأكمام الطويلة، والتي يمكن أن تتناسب مع الحقائب الصغيرة.

يمكن اختيار الفساتين المنفوخة من الأسفل لإخفاء منطقة الأرداف الممتلئة، ويُفضل اعتماد الألوان الترابية في التصميم. ويمكن تنسيق حذاء ذو كعب عالي مفتوح على الفستان لإطلالة مميزة.