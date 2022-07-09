“خروجات البحر” فساتين للمحجبات تناسب رحلات الشاطئ في عيد الأضحى| صور

في تلك الأجواء الحارة، قد يهرب البعض إلى الشواطئ والرحلات النيلية للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك، ولهذا فكل فتاة محجبة سوف تبحث عن إطلالة مناسبة وعصرية تتناسب مع حجابها والأجواء الصيفية الممتعة.

في القائمة التالية سنقدم لكي عزيزتي أجمل تصاميم الفساتين الصيفية للمحجبات لتختاري منها ما يتناسب معك..

فساتين المحجبات لرحلات الشاطئ في العيد

اللون الأبيض، هو سيد الألوان في نهار الصيف، وخاصة في رحلة على الشاطئ مع عائلتك أو أصدقائك، لهذا يمكنك تنسيق الفساتين البيضاء بمختلف تصميماتها مع رحلتك.

يمكنك تنسيق الفستان الأبيض الدانتيل مع طرحة بيضاء منقوشة أو طرحة وحذاء باللون البني الفاتح. ويمكنك إكمال إطلالتك بحقيبة من التريكو بنفس اللون البني الفاتح.

مع التصميم الفضفاض، يمكنك تنسيق الفستان الأبيض مع حزام كبير على الخصر، وحذاء مفتوح بالألوان الترابية، مع طرحة بيضاء وإكسسوارات مميزة بالألوان الترابية.

الفساتين الملونة لإطلالة رائعة

بعيدًا عن اللون الأبيض، يمكنك اعتماد ألوان عصرية وزاهية تناسب أجواء الشاطئ حيث يمكنك ارتداء فستان باللون الأزرق الفاتح، والذي يتناسب مع طرحة باللون الأبيض أو البيج.

يمكن تبديل الأبيض والأزرق، بالألوان الزهرية الصاخبة كالأحمر والأصفر والأخضر، وغيرها من الألوان الرائعة.

احرصي على تنسيق الأحذية المفتوحة لإطلالة كاجوال تناسب أجواء رحلتك البحرية.

اختاري حقائب مميزة ذات تصاميم غريبة وغير كلاسيكية ويُفضل اعتماد الحقائب التي تم صناعتها بشكل يدوي.