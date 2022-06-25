حمام مغربي لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت لكل عروسة

الحمام المغربي هو أهم التجهيزات قبل الزفاف لكل فتاة، فعرف قديماً أن أغلب الحمامات التي تقوم بها الفتيات قبل الزفاف هي التي تجعل بشرتها كالأطفال ناصعة البياض وناعمة الملمس، فلكل بلد طقوس لتلك الحمامات فهناك الحمام المغربي الذي عرف في بدايته في دولة المغرب وأهم أفضل البلدان في تلك التجهيزات، وهناك الحمام العطري بالعطور الفرنسية والتي تستخدمه أغلب مراكز التجميل الآن، سنتناول هنا طريقة الحمام المغربي بالخطوات ومعها أفضل المنتجات الطبيعية التي يمكن استخدامها للهور بأفضل إطلالة كعروس أو حتى فتاة عادية تحب الاهتمام ببشرتها، ويمكن أيضا لأي امرأة عاملة تطيح الشمس ببشرتها الاعتناء بنفسها وإزالة أثار البقع والشمس والكلف منها، وهي أيضا للنساء الحوامل بعد الولادة لإزالة آثار الحمل المتواجدة في جميع أنحاء الجسم.

مكونات الحمام المغربي

الحمام المغربي وطقوسه في جميع مراكز التجميل يبدأ بالدخول إلى الساونا، وإن لم تتوفر لدينا الساونا في المنزل فمن الممكن استبدالها بالماء الدافئ وغلق الحمام حتى يستفيد الجسم من بخار الماء في فتح المسام.

وأهم ما يستخدم في الحمام المغربي هو الصابون المغربي وهو يباع مع منتجات التجميل في المحلات، أو لدى محلات العطارة الكبيرة، وأفضل تلك الأنواع لإزالة الجلد الميت هو الصابون المغربي باللافندر ويكون سائل الشكل لزج في علب محكمة، وله مدة صلاحية للانتهاء ويفسد في التخزين دون غلق وإحكام.

هناك أيضا بعض المسكات التي تستخدم للحمام المغربي ونستخدم فيها الطمي المغربي والليمون وزيت اللوز الحلو، أو نستبدل الطمي المغربي بالحنة البيضاء، والطمي المغربي فاتح اللون هو أفضل أنواع الطمي المغربي.

وأهم ما يستخدم في الحمام المغربي الليفة المغربية الناعمة لأن هناك بعض اللوف خشن يعمل على تجريح البشرة فيجب اختيار إليه بعناية ولا تستخدم من شخص لآخر فهي للاستعمال الشخصي فقط.

هناك بعض الزيوت الترطيبية لبعد الحمام المغربي للحصول على أفضل نتيجة ومنها زيت الورد والجلسرين وزيت الليمون.

طريقة عمل الحمام المغربي

أولا: نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ، وندخل لحمام البخار أو نستبدله بحمام دافئ لتفتيح مسام الجسم واستقبال البشرة للأقنعة والمرطبات التي سنستخدمها في الحمام المغربي.



ثانياً: نقوم بتدليك البشرة بالصابون المغربي بحركة دائرية، لمدة ربع ساعة، ثم نعيد مرحلة التدليك مرة أخرى حتى نتمكن من تبويش طبقة من الجلد بدون أي آثار جانبية، ثوم نعيد عملية تدليك الصابون المغربي مرة ثالثة ولكن بالليفة المغربية وذلك بعد نقع الليفة في ماء دافئ لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بشطف الجسم جيداً بالماء الدافئ، لتدليك الجسم مرة أخرى بالليفة المغربية، وهنا نلاحظ تساقط الجلد الغامق مع شطف الجسم بالماء.

ثالثاً: نقوم بعمل ماسك للجسم مكون من طمي مغربي مطحون ونضيف لكل ملعقتين عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، ويتم خلط المكونات وتوزعها على الجسم بشكل جيد وتركها لمدة عشر دقائق، وبعدها يتم إزالتها بطريقتين الأولى بالماء فقط حتى يتم تنظيف الجسم كله والثانية بإزالتها بالليفة المغربية وهذه الطرق ليست للبشرة الحساسة، وستلاحظ بعدها عملية التفتيح ونعومة البشرة والجسم.

رابعاً: عملية الترطيب هي من أهم العمليات بعد الحمام المغربي أو بعد أي أقنعة للبشرة أو الوجه، وهنا نقوم بخلط ملعقتين من الجلسرين الخام مع ملعقة زيت ورد ملعقة زيت ليمون، وهذه المرحلة تكسب الجسم النعومة التي تدوم فترة أكثر وتساعد على الأكسدة التي هي من أهم مراحل التفتيح، وتعطي الجسم رائحة جميلة من زيت الورد وزيت الليمون، ثم نقوم بتدفئة الجسم وكثرة شرب الماء للاستفادة القصوى من الحمام المغربي.