تعرف على أرخص هدايا عيد الأم يمكنك شرائها بسهولة بأقل من 100 جنيه

بواسطة عزت محمد

هدايا عيد الأم تقليد يحبه الجميع لتكريم الأمهات في يومهم ولهذا يبحث الكثير خاصة الشباب الذين لا يملكون مالاً كثيراً عن الهدايا التي من الممكن شراؤها على قدر ما يدخرون من مال، ولهذا سوف نساعدهم اليوم في شراء بعض الهدايا التي تسعد قلب الأم أو المعلمة أو الأخت الكبرى وفي نفس الوقت تكون تكلفتها في متناول الأيدي.

تعرف على أرخص هدايا عيد الأم يمكنك شرائها بسهولة بأقل من 100 جنيه

أرخص هدايا عيد الأم

وجد بعض الهدايا التي يمكن صنعها في المنزل مثل أعمال التريكو وصنع شال للأم ، أو الخياطة وعمل عباءة أو تطريز طرحة جميلة لا تكلف الكثير.

قد يهمك:

  • كما يمكن صنع بعض الطعام أو الحلوى أو تورتة لذيذة الطعم وتقديمها لها في عيد الأم.
  • كما يمكن شراء حقيبة يد أنيقة على حسب الذوق الخاص بالأم أو حجاب إذا كانت محجبة واحرصي على اختيار الألوان التي تحبها.
  • يمكنك أيضاً شراء بعض الورود كما يمكن شراء خاتم او قلادة من الفضة تكون مناسبة.
تعرف على أرخص هدايا عيد الأم يمكنك شرائها بسهولة بأقل من 100 جنيه
تعرف على أرخص هدايا عيد الأم يمكنك شرائها بسهولة بأقل من 100 جنيه

كلمات ورسائل عيد الأم

عندما يتعذر شراء هدية فإن الأم تكفيها بعض الكلمات الطيبة وبعض الرسائل التي تجعلها فخورة لأبنائها وتقدم لهم الغالي والنفيس من أجل رؤيتهم سعداء.

  • قد تكون كلمة كل عام وأنت طبيبة وبخير يا أمي من أعز الكلمات على قلب الأم.
  • أمي الحبيبة يا من تحملتِ عناء الأيام وربيتِ فأحسنتِ وعلمتني كيف يكون العرفان بالجميل، وأنت الجمال كله في الحياة.
  • سيدتي الغالية أتمنى لك السلامة من كل سوء وطول العمر والصحة والسعادة في الدارين.
  • إلى كل الأمهات في عيدهن أنتن نور الأرض وشمسها، وأنتن الأقمار التي تضئ ظلمة الأيام وليلها.
  • لك مني كل التحايا والمحبة ودعواتي أن تكوني في حياتي طول العمر.
Avatar of عزت محمد
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.


قد يعجبك أيضاً
مرأة

وصفات طبيعية باستخدام ماء الورد لإزالة حب الشباب وتفتيح البشرة

مرأة

وصفات طبيعية لتطويل الشعر في أقل من 30 دقيقة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.