تعرف على أرخص هدايا عيد الأم يمكنك شرائها بسهولة بأقل من 100 جنيه
هدايا عيد الأم تقليد يحبه الجميع لتكريم الأمهات في يومهم ولهذا يبحث الكثير خاصة الشباب الذين لا يملكون مالاً كثيراً عن الهدايا التي من الممكن شراؤها على قدر ما يدخرون من مال، ولهذا سوف نساعدهم اليوم في شراء بعض الهدايا التي تسعد قلب الأم أو المعلمة أو الأخت الكبرى وفي نفس الوقت تكون تكلفتها في متناول الأيدي.
أرخص هدايا عيد الأم
وجد بعض الهدايا التي يمكن صنعها في المنزل مثل أعمال التريكو وصنع شال للأم ، أو الخياطة وعمل عباءة أو تطريز طرحة جميلة لا تكلف الكثير.
- كما يمكن صنع بعض الطعام أو الحلوى أو تورتة لذيذة الطعم وتقديمها لها في عيد الأم.
- كما يمكن شراء حقيبة يد أنيقة على حسب الذوق الخاص بالأم أو حجاب إذا كانت محجبة واحرصي على اختيار الألوان التي تحبها.
- يمكنك أيضاً شراء بعض الورود كما يمكن شراء خاتم او قلادة من الفضة تكون مناسبة.
كلمات ورسائل عيد الأم
عندما يتعذر شراء هدية فإن الأم تكفيها بعض الكلمات الطيبة وبعض الرسائل التي تجعلها فخورة لأبنائها وتقدم لهم الغالي والنفيس من أجل رؤيتهم سعداء.
- قد تكون كلمة كل عام وأنت طبيبة وبخير يا أمي من أعز الكلمات على قلب الأم.
- أمي الحبيبة يا من تحملتِ عناء الأيام وربيتِ فأحسنتِ وعلمتني كيف يكون العرفان بالجميل، وأنت الجمال كله في الحياة.
- سيدتي الغالية أتمنى لك السلامة من كل سوء وطول العمر والصحة والسعادة في الدارين.
- إلى كل الأمهات في عيدهن أنتن نور الأرض وشمسها، وأنتن الأقمار التي تضئ ظلمة الأيام وليلها.
- لك مني كل التحايا والمحبة ودعواتي أن تكوني في حياتي طول العمر.