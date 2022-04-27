تخلصي من تساقط الشعر واحصلي على شعر صحي طويل وكثيف

تساقط الشعر من المشكلات الشائعة في جميع أنحاء العالم حيث تؤثر على ثلث سكان العالم، عادة ما تسقط بعض الشعرات أثناء تمشيط الشعر ولا يجب القلق في تلك الحالة فمعدل سقوم 100 شعرة يومياً يعتبر طبيعي، إلا أن مشكلة تساقط الشعر تحدث نتيجة لمجموعة من العوامل من بينها نقص الفيتامينات والمعادن وسوء التغذية أيضاً.

علاج تساقط الشعر:

لكي تتخلصي من تساقط الشعر عليك اتباع نظام محدد للعناية بشعرك وفي السطور التالية بعض النصائح للعناية بشعرك وحمايته من التساقط والتلف الأمر الذي سيساعد على نمو بصيلات شعر قوية وبالتالي زيادة كثافة الشعر.