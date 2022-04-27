تخلصي من تساقط الشعر واحصلي على شعر صحي طويل وكثيف
تساقط الشعر من المشكلات الشائعة في جميع أنحاء العالم حيث تؤثر على ثلث سكان العالم، عادة ما تسقط بعض الشعرات أثناء تمشيط الشعر ولا يجب القلق في تلك الحالة فمعدل سقوم 100 شعرة يومياً يعتبر طبيعي، إلا أن مشكلة تساقط الشعر تحدث نتيجة لمجموعة من العوامل من بينها نقص الفيتامينات والمعادن وسوء التغذية أيضاً.
علاج تساقط الشعر:
لكي تتخلصي من تساقط الشعر عليك اتباع نظام محدد للعناية بشعرك وفي السطور التالية بعض النصائح للعناية بشعرك وحمايته من التساقط والتلف الأمر الذي سيساعد على نمو بصيلات شعر قوية وبالتالي زيادة كثافة الشعر.
- احرصي على غسل الشعر بشامبو خفيف ينظف فروة الرأس فالغسيل المنتظم للشعر يساعد على عدم ظهور القشرة والتهابات فروة الرأس التي تسبب التساقط مع الوضع في الإعتبار أن لا تزيد مرات غسيل الشعر عن ثلاث مرات أسبوعياً.
- تناول فيتامينات لتقوية الشعر يفيد جداً في الحصول على شعر صحي وقوي كما تدعم نمو الشعر أيضاً ففيتامين أ يساعد على انتاج الدهون الصحية في فروة الرأس، كما أن فيتامين هـ يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس الأمر الذي يساعد بصيلات الشعر على الحفاظ على انتاجيتها بالإضافة إلى أن فيتامين ب يساعد الشعر في الحفاظ على لونه الطبيعي والصحي.
- تناولي البروتين باستمرار في نظامك الغذائي فتناول الصويا واللحوم وغيرها يساعد على تعزيز نمو الشعر والحد من تساقطه.
- دلكي فروة رأسك برفق بالزيوت العطرية الطبيعية فيمكن خلط زيت اللافندر مع زيت السمسم أو اللوز وتدليك فروة الرأس بها مما يساعد على بقاء بصيلات شعرك نشطة.
- ابتعدي عن استخدام المواد الكيميائية كالصبغات على الشعر.
- .لا تكثري من استخدام المكواة ومجفف الشعر فتعرض الشعر للسخونة من الأشياء التي تتسبب في تقصفه وضعفه وبالتالي تساقه.
- قصي أطراف شعرك بانتظام كل 6 أشهر للتخلص من التقصف.
- لا تمشطي شعرك المبلل ولكن انتظري حتى يجف من الماء فالشعر يكون في أكثر مراحل ضعفه بعد تعرضه للغسيل، وإذا كنتي مضطرة لذلك فعليكي استخدام مشط ذو أسنان واسعة واستخدمي أصابعك للتخلص من التشابك وليس المشط أو الفرشاة.