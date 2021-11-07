بدون ألم وفي دقائق معدودة طريقة إزالة الشعر الزائد في الجسم كله ناعم كالحرير

طريقة إزالة الشعر الزائد من الجسم إحدى الأمور المهمة جداً لدى كل فتاة أو سيدة جميلة تهتم بمظهرها، فيما تحتار المرأة عموماً في إيجاد طرق آمنة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم دون معاناة الطرق التقليدية مثل السويت على الرغم من أن الكثير من السيدات تفضلها لأن تدون فترة طويلة حين ينمو الشعيرات مرة أخرى، وهذا على عكس استخدام ماكينات الشفرات أو الكريمات وما شبه ذلك من المنتجات التجميلية التي كل يوم في جديد، ورغم إختلاف الآراء ووجهات النظر في أفضل طريقة للتخلص من الشعر الزائد فيقول خبراء العناية بالبشرة والجلد أفضل الطرق هي التي تحافظ على جمال ونضارة الجلد ولكل فتاة وسيدة الطريقة مناسبة لها وتكون هي الأفضل.

طريقة إزالة الشعر الزائد في الجسم كله بدون ألم

توجد منتجات مجهولة حولنا منها حجر الخفاف وهو حجر له عدة فوائد واستعمالات منها استخدامه للقدم والتخلص من التشققات ومنها أيضا إزالة الشعر الزائد من الجسم، وذلك بتحريكه على الجلد بحركة دائرية فيعمل على نزع الشعر دون الشعور بألم، ومع الاستعمال المتكرر يبطئ نمو الشعر.

وصفة ترطيب الجلد للحصول على أفضل نتائج التخلص من الشعر الزائد

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المكونات /

زيت الجوجوبا – ملعقتين حليب – ملعقة من زيت شجرة الشاي – ثمرة كيوي.

الاستعمال/ تخلط جميع المكونات في الخلاط ثم تدهن البشرة والجلد بعد التخلص من الشعر مباشرة كماسك تغذية يمنح الجلد نعومة كالحرير ويغذيه جداً.

معلومة عن استخدامات حجر الخفاف