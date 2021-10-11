بالطرق الطبيعية .. أفضل وصفة لتبييض الوجه من أول مرة

تسعى السيدات للحصول على الوجه الفاتح اللون النقي والخالي من الشوائب والبثور والحبوب المزعجة، ولهذا فقد تلجأ السيدات إلى استخدام الكريمات المختلفة والتي تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تؤثر على تركيب البشرة وقد تضر بها كثيرًا، ولهذا فمن الافضل استخدام الطرق الطبيعية لحماية البشرة، في السياق التالي نقدم أفضل وصفة لتبييض الوجه من أول مرة.

وصفة لتبييض الوجه من أول مرة

باستخدام المكونات الطبيعية يمكنك تحضير وصفة طبيعية لتبييض الوجه وتطبيقها على بشرتك للحصول على أفضل نتائج، وفي حقيقة الأمر هناك بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد جميعها على تبييض الوجه بفاعلية كبيرة ولها نتائج مرضية كثيرًا وجميعها من النشا، فيما يلي نستعرض كيفية تحضير وصفات تبييض الوجه من أول مرة بالخطوات.

ماء الأرز لتبييض الوجه

يمكن الحصول على النشا لتبييض الوجه من الأرز وتحضير وصفة من ماء الأرز تتمثل في التالي:

يساعد ماء الأرز على تبييض الوجه طبيعيًا، ويمكن الحصول عليه بوضع كمية من الأرز مع الماء في وعاء على النار، ويترك حتى التسوية.

تجد مياه ناجمة عن تسوية الأرز وهي نشاء الأرز، ضعه في علبة محكمة الغلق، ثم ضعه في الثلاجة “البراد” ويترك لمدة يوم.

يتم دهن البشرة بماء الأرز الكريمي القوام بعد غسل الوجه بالماء الدافئ وتجفيفه جيدًا.

يترك ماء الأرز على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لغلق المسامات.

يتم تكرار وصفة ماء الأرز للوجه مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء ناعمة.

وصفة النشا لتبييض الوجه

أيضًا من خلال تطبيق تلك الوصفة على الوجه يتم الحصول على بشرة فاتحة مثل أميرات ديزني ويمكن تحضير وصفة النشا للبشرة باتباع التالي: