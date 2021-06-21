يبدأ الحمل بعد وصول الحيوان المنوي للبويضة وحدوث عملية التخصيب، وتسعى كل سيدة متزوجة حديثة في معرفة إجابة سؤال امتي اعمل اختبار الحمل المنزلي الذي يجول بخاطرها كثيراً، وفي هذا المقال نجيب عن هذا السؤال ونوضح الوقت الأمثل لعمل اختبار الحمل بالدم أو البول.

امتي اعمل اختبار الحمل

بعد حدوث التخصيب تظهر بعض الأعراض على السيدة الحامل منها احتباس السوائل والشعور بالألم في أغلب مناطق الجسم وخاصة الثدي وأسفل البطن والحوض وتغير درجات حرارة الجسم بصورة ملحوظة.

تبدأ المرأة وقتها في التفكير والشعور بالقلق والرغبة في معرفة إذا كان الأمر متعلقاً بالحمل أم أنها مجرد أعراض وسوف تزول لذلك تتساءل عن متي اعمل اختبار الحمل وهذا ما سوف نوضحه.

غياب الدورة الشهرية عن موعدها هو أكبر الأعراض التي تؤكد بنسبة كبيرة أن هناك تخصيب حدث واحتمالية كبيرة لوجود حمل، وينصح بأن يتم عمل اختبار الحمل بعد مرور 7 أيام وحتى 14 يوم من آخر مرة من وقت القيام بالعلاقة الزوجية الحميمة.

امتي اعمل اختبار الحمل المنزلي

اختبار الحمل المنزلي “Home Pregnancy Test” هو أول الاختبارات المبدئية التي يُنصح بالقيام بها لمعرفة وجود الحمل من عدمه ويمكن استخدامه من أول يوم انقطاع للدورة الشهرية.

يعتمد اختبار الحمل المنزلي على قياس مستوى هرمون الحمل يفرزه الجسم في فترة الحمل فقط ولا يفرزه في أي وقت آخر.

بعض أنواع اختبارات الحمل المنزلي حساسة تظهر نتائجها بمجرد وضع قطرة من البول على عصا الاختبار، ومنها ما يتطلب غمس عصا اختبار الحمل في عينة من البول ويتغير لون العصا فور تفاعلها مع هرمون الحمل الموجود في البول.

سعر اختبار الحمل في الصيدلية

هناك أنواع مختلفة من أجهزة اختبار الحمل ولكلٍ منها سعره ولكنها ليست باهظة الثمن إذ تبدأ من 5 جنيهات مصرية فقط لا غير بالنسبة للمتواجدين في مصر، ومن أفضل أجهزة كشف الحمل المنزلية ما يلي:

ديجيتال اي بي تي “Digital E.P.T” :جهاز كشف للحمل رقمي يظهر النتيجة مباشرةً إما حامل أو غير حامل.

كلير بلو ايزي ديجيتال “Clearblue Easy Digital”.

كلير بلو ادفانسيد ديجيتال “ClearBlue Advanced Digital”.

شريط رونديفو.

انسر.

فاكت بلس.

متي اعمل اختبار الحمل بالدم

يعد اختبار الحمل عن طريق البول أقل دقة من اختبار منع الحمل بالدم حيث الاختبار الأول قد يفشل نتيجة أي خطأ أثناء عملية الاختبار، ولذلك يتكرر السؤال عن متي اعمل اختبار الحمل بالدم.

يكون ميعاد اختبار الحمل بالدم بداية من الأسبوع الأول من انقطاع الدورة الشهرية أي بعد 7 أيام وحتى 14 يوم من انقطاع الحيض.

يوجد نوعان من اختبار الحمل بالدم أحدهم يكشف عن وجود هرمون الحمل في الدم أو عدمه، والثاني يقيس الكمية الموجودة من الهرمون في الدم وهما بالترتيب كما يلي:

اختبار HCG النوعي: للكشف عن وجود الهرمون المسئول عن الحمل بالدم أو عدمه.

اختبار HCG الكمي: يقيس كمية الهرمون المسئول عن الحمل بالدم “هرمون الحمل” بصورة دقيقة جداً.

علامات تستدعي القيام باختبار الحمل

تأخر الدورة الشهرية. تقلصات وآلام في الرحم. ألم الثدي وزيادة حساسيته. تغير لون الثدي قليلاً. آلام حلمة الثدي وظهور بقع بيضاوية على الثدي. القيء والغثيان. فقدان الشهية. التبول بكثرة. التعب والارهاق الشديد. تغير درجات حرارة الجسم في اليوم الواحد أكثر من مرة.

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أسئلة شائعة حول ميعاد اختبار الحمل

متي اعمل اختبار الحمل بعد الابرة التفجيرية.

متي اعمل اختبار الحمل بعد الاجهاض.

متي اعمل اختبار الحمل للدورة الغير منتظمة.

متى اعمل تحليل الحمل بعد تأخر الدورة.

وكل هذه الأسئلة لها إجابة واحدة وهي أن أفضل ميعاد لعمل اختبار الحمل سواء كان بالبول أو بالدم بعد 7 أيام من انقطاع الدورة وحتى 14 يوم من انقطاع الدورة.

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في حالة أخذ الإبرة التفجيرية يفضل الجماع مرات عديدة بعد أخذ الإبرة وفقاً للمقال الموجود بالرابط بالأعلى وحسب توجيهات الطبيب ويُوصي الطبيب المتابع للحالة بالوقت الأفضل لعمل التحاليل والاختبارات المناسبة للتأكد من الحمل.