الهيئة العامة بموانئ محافظة البحر الأحمر: المشاركة في الحلقة النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

تضامنًا مع تفعيل الاستراتيجية الوطنية بهدف تمكين المرأة المصرية والتي كانت الانطلاقة الاولى لها عام 2017م برعاية سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فقد قامت وحدة تكافؤ الفرص بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمشاركة في الحلقة النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي انعقدت في مركز إعلام السويس خلال الفترة من عشرة يناير حتى الثالث عشر من يناير الجاري، وكان ذلك بمثابة نقلة نوعية هدفها دعم المرأة المصرية، وكانت تلك المشاركة من قِبل الهيئة العامة بموانئ البحر الأحمر، ايمانًا بها بأن استقرار وتقدم الجمهورية الجديدة لن يتم إلا عن طريق الدور الفعال للمرأة في جميع المجالات، وتقوية دورها بالمجتمع وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية برؤية 2030م.

الحلقة النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

قد أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بأن الحلقة النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، قد تناولت العديد من الموضوعات الاستراتيجية المهمة والتي جاء من ضمنها موضوعات بيئية، وعن الأمن القومى ، والإدمان والرياضة، وكانت تلك الحلقة بمشاركة عدد من السيدات من مختلف جهات محافظة السويس؛ بهدف تفعيل دور ومشاركة المرأة بالمحافظة ضمن استراتيجية تمكين المرأة، والجدير بالذكر أنها كانت بمثابة خارطة طريق من الحكومة المصرية من أجل تنفيذ كافة البرامج الخاصة وأيضا الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تمكين المرأة المصرية بقدوم عام 2030م؛ وذلك بهدف جعل المرأة المصرية فعالة في المجتمع وفي تحقيق التنمية المستدامة بوطنها حتى يستطيع ضمان جميع حقوقها التي أقرها الدستور.

وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية الأربعة؛ من أجل تقوية دور المرأة العاملة بالهيئة، عن طريق اتخاذ مجموعة إجراءات من ضمنها مساواة المرأة والرجل بكافة القطاعات وجميع الشروط وأيضا ظروف العمل، بالإضافة إلى عدم التمييز ضد المرأة ومنعها رئاسة المناصب القيادية، كذلك تم تطبيق جميع القوانين والقرارات والتي جاءت لصالح المرأة العاملة بالهيئة العامة بموانئ البحر الأحمر، وأيضا توفير فرص عديدة للتدريب وتطوير الأداء واكتساب الخبرات المتعددة.