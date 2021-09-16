“الملوخية الخضراء” بأسهل وألذ طعم

تعتبر “الملوخية الخضراء” من أشهى وأفضل الوصفات، والتي يُقبل عليها الكثير من الناس، وأيضاً هناك وصفات مختلفة لطبخ الملوخية، وسنتناول أبسط طريقة لعمل الملوخية واسهل طريقة أيضاً، والتى تضمن لكي تناول افضل مذاق.

مكونات الوصفة:

نصف كيلو ملوخية خضراء.

٥ فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

شوربة لحم أو دجاج حسب المتوفر.

زبدة أو سمن أو زيت.

طريقة عمل “الملوخية الخضراء”:

اولاً تقطف “الملوخية الخضراء” اى يتم انتشال أوراق الملوخية من الاعواد والتخلص من اعواد الملوخية.

تغسل الملوخية جيداً ويفضل نقعها من ٥ ل١٠ دقائق في ماء وقليل من الخل الابيض، ثم شطفها وتصفيتها جيداً وفردها حتى تجف.

ثم بمخرطة الملوخية يتم تخريط الملوخية جيداً.

في إناء توضع “الملوخية الخضراء” التي تم تخريطها من قبل، ثم يصب عليها شورية مغلية حوالى كوب وتقلب الملوخية حتى تذوب في الشوربة جيداً، إذا وجدت القوام ثقيل يمكنك زيادة الشوربة ولكن احذري حتى لا تفسد الوصفة وتفصل الملوخية عن الشوربة.

ثم يرفع الاناء على النار حتى تغلى الملوخية قليلاً ثم ينزل عن النار.

في إناء اخر يوضع قليل من الزبد أو السمن أو الزيت ويضاف الثوم المهروس، ويقلب حتى تظهر رائحته، وتضاف الكزبرة للثوم ويقلبوا جيداً ثم تضاف الطشة كما تسمى إلى الملوخية.

ثم تقدم مع أرز او خبز.

ملحوظات واضافات: