العروسة الجامدة.. أفعال غريبة واختبارات من أهل العريس للعروسة ليلة دخلتها فماذا حدث “فيديو وصور”

كانت عبارة العروسة الجامدة أو العروسة طلعت قوية هي التي رددها بعض النشطاء ممن شاهدوا فيديو لحفل زفاف عروسين يبدو أنه في إحدى الدول العربية، وتقريباً في دولة العراق الشقيقة، وتم وصف العروسة بهذا اللقب نظراً لنجاحها في بعض العادات والإختبارات التي تم تجهيزها لها قبل الدخول إلى مسكن الزوجية.

العروسة الجامدة والأفعال الغريبة التي فعلها أهل العريس بالعروسة ليلة زفافها

فقبل أن تدخل العروسة إلى بيت عريسها وضع أهل العريس لها جردل به مياه، وقامت العروسة بتوجيه ركلة قوية للجردل المعبأ بالمياه قتناثرت مياهه وتهشم الجردل، وسط تصفيق حاد وحار من الحاضرين على القوة التي تتمتع بها العروسة.

أما العادة والإختبار الثاني للعروسة الجامدة القوية والتي نجحت في الإختبار، فكانت عبارة عن ملعقة يبدو أنها خشبية، ولكنها قوية في نفس الوقت، وكان لزاماً على العروسة أن تقوم بكسرها، وبالفعل وضعتها على عتبة المنزل وركلتها بقدمها فكسرتها في الحال، وهذه عادات في بعض الدول، وكل دولة لها عاداتها وتقاليدها في الأفراح.

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ففي مصر مثلاً ومنذ زمن ليس ببعيد وربما يكون موجوداً الآن، كانت أم العريس تختبر أسنان العروسة بالبندق وعين الجمل وتطلب منها أن تكسرها بأسنانها، وأشياء أخرى من هذا القبيل، كما كان يحدث في الأفلام سابقاً والتي كانت تجسد الواقع.