الانفصال العضلي بعد الولادة

الانفصال العضلي هو انفصال عضلات البطن المُستقيمة، أو عضلات البطن أثناء فترة الحمل، وبعد الولادة، وعادة ما يحدث في الثلث الثالث من الحمل، حيثّ يمتد عضلات البطن عمودياً على طول مقدمة المعدة، وهي مُقسمة إلى الجانبين الأيمن، والأيسر بِواسطة شريط من الأنسجة يُسمى لينيا ألبا.

قد يتَعرض البطن لإجهاد شديد أثناء الحمل، بحيثّ يتم دفع لينا ألبا للخارج، وتَتمدد لإفساح المجال للطفل الّذي ينمو، لذلك يحدث الانفصال العضلي عندما يفقد النسيج مُرونته، وبالتالي يبقى الجانب الأيسر، والأيمن من عضلات البطن مُنفصلين، والمعروف أيضاً باسم انفصال البطن، أو فجوة عضلات البطن.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من العوامل التي من المُحتمل أن تزيد من خطر حدوث الانفصال العضلي أثناء الحمل، أو بعده.، ونذكر منها ما يأتي:

الحمل المُتعدد.

ضعف عضلات البطن من الأصل قبل حدوث الحمل.

تاريخ عائليّ.

الحمل بعد عمر 35 سنة.

الحمل بتوائم.

الحمل بجنين كبير الحجم.

أعراض الانفصال العضلي

معظم السيدات لا يُعانين من أعراض الانفصال العضلي إلا بعد الولادة، بينما يُمكن أن يحدث الانفصال العضلي أثناء فترة الحمل، ولكن قد يكون من الصعب معرفة ذلك بسبب اتساع البطن، ونُوضح فيما يأتي مجموعة من الأعراض الانفصال العضلي خلال فترة ما بعد الولادة، منها:

الإمساك.

ألم أسفل الظهر.

صُعوبة في ممارسة الأعمال اليومية، أو المشي، أو حمل الأغراض.

آلام الحوض، أو الورك.

تسرب البول أثناء العطس، أو السُعال.

شُعور بالضعف عند منطقة البطن.

الانتفاخ بعد تَناول الطعام.

نتوء ملحوظ فوق، أو أسفل السرة مباشرة.

اختبار انفصال عضلات البطن

نوضح فيما يأتي طريقة التي يمكن اتباعها للتَأكد من وجود الانفصال العضلي، ومنها:

الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين، والقدمان مُسطحة على الأرض.

وضع اليد اليمنى على المعدة بحيثّ تشير الأصابع إلى الأصابع القدمين.

رفع الرأس إلى الأعلى، وتَثبيت الذقن على الصدر مع الضَغط بالأصابع ببطء على زر البطن لتَقلص عضلات البطن.

يمكن التحقق ممّا إذا كان بإمكان وضع الأصابع في الفجوة بين العضلات.

إذا كان هناك فجوة، أو انفصال بطول إصبعين، فهذا يَدل على وجود الانفصال العضلي.

كيفية علاج انفصال العضلي للبطن

من المُمكن التعامل، وعلاج انفصال عضلات البطن من خلال العديد من الطرق، ونذكر منها ما يأتي:

تَجنب رفع الأشياء الثقيلة؛ لأنه سيؤدي إلى إجهاد النسيج الضام.

اتباع برنامج غذائيّ لزيادة الوزن بِشكل صحي أثناء الحمل.

تجنب الوقوف، والجلوس كثيراً، حيثّ يمكن أن يجهد الأنسجة.

يُوصى عند النهوض من السرير بالاستلقاء على الجانب، واستخدام اليدين لدفع الجسم للوقوف.

هناك بعض التَمارين الرياضية التي يجب تَجنبها، حيث تدفع البطن للخارج، ومن هذه التمارين ما يأتي:

تمرين الكرنش.

تمرين الضغط.

تمرين البلانك.

تمرين Sit ups.

بعض وضعيات اليوغا، مثل: وضعية Downward dog, Boat pose.

بعض تمارين البيلاتس، مثل: رفع الساقين.

التمارين الرياضية لتصحيح الانفصال العضلي

يمكن أن تُساعد التمارين الرياضية خاّصة للانفصال العضلي على تَضييق الفجوة بين عضلة البطن، وقاع الحوض خلال فترة ما بعد الولادة المُبكرة لتقوية عضلات البطن المُستعرضة، وهي أعمق عضلات البطن، ومن هذه التمارين ما يأتي:

تمرين Pelvic brace

يتم مُمارسته من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الاستلقاء على الأرض مع ثَني الركبتين، والقدمان مفرودتان على الأرض.

وضع اليدين فوق الجزء العلويّ من الحوض بحيث تكون أطراف الأصابع فوق عظم العانة (بالإنجليزية: Pubic bone)، ويكون كعب اليدين فوق العظام الأمامية للحوض.

شّد عضلات قاع الحوض أثناء الزفير، وتُسمى أحياناً بتمرين كيجل.

ينبغي شّد عضلات البطن السفليّة أثناء تقلص تلك العضلات، كما لو كنت تقرب السرة من العمود الفقري لمدة 3 ثوان.

يمكن تِكرار التمرين 15 مرة خلال مرة، أو مرتين كل يوم.

تمرين رفع الورك

يتم مُمارسته من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الاستلقاء على الأرض مع ثَني الركبتين، والقدمان مفرودتان على الأرض.

سحب السرة للداخل تِجاه العمود الفقري عن طريق الضغط على أسفل الظهر على الأرض.

رفع الحوض إلى الأعلى مع الحفاظ على أسفل الظهر مضغوطاً على الأرض لتَنشيط عضلات قاع الحوض.

ثمّ الرجوع إلى وضعية البداية.

تمرين Bird Dog

يتم مُمارسته من خلال اتباع الخطوات الآتية:

النزول على اليدين، والركبتين مع الحفاظ على الاستقامة الظهر.

رفع الساق اليمنى، والذراع الأيسر أثناء الزفير مع الحفاظ على الحوض ثابت بِنفس الوضعية.

الرجوع إلى وضعية البداية أثناء الشَهيق.

التبديل، ورفع الساق اليُسرى، والذراع الأيمن.

تِكرار الحركة من 10 إلى 15 مرة على كل جهة خلال 3 إلى 4 مرات أسبوعياً.

من الضروري السماح للجسم بالشفاء بعد الحمل، والولادة حتّى يتعافى تماماً، ويتم تَحديد المدة الّتي يستغرقها علاج الانفصال العضلي من خلال حجم الفجوة بين عضلات البطن، ومدى استمرارية في مُمارسة التمارين المُناسبة، ويُوصى بالتوقف في حال الشُعور بألم، واستشارة الطبيب، أو مُعالج طبيعي المتخصص في مشاكل ما بعد الولادة.