الأنشطة اللامنهجية الرائعة للأطفال لعام 2021

الأنشطة اللامنهجية هي الأنشطة التي يمارسها الفرد الذي يقيم خارج نطاق المدرسة أو الكلية أو أي مؤسسة والتي عادة ما تشمل أخرى من نفس الفئة العمرية.

كل نشاط خارج المنهج له ميزته الفريدة التي تساعد في آفاق الحياة المختلفة وتحسن القوة العقلية والبدنية للطفل. يمكن أن تكون هذه الأنشطة بالشكل:

الرقص:

إنه نشاط يساعد الطفل على الحفاظ على التوازن والانضباط على جسده.

إنه يحسن مرونته لأن هذا هو عمر الشخص حيث يمكن لجسمه أن يكتسب مرونة بسهولة لأنه بعد هذا العمر يصبح الجسم جامدًا وبالتالي يسمح له باكتساب التوازن في الحياة.

إنه يساعد الطفل على تخفيف غضبه لأنه أو يمكنها أن يطلق عواطفه من خلال الرقص.

إنه يبني القدرة على التحمل ويجعل الطفل قويًا جسديًا.

سباحة:

إنها رياضة تساعد الطفل على اكتساب الصبر والقدرة على التحمل فهذه هي الضروريات الأساسية لهذه الرياضة.

تساعد هذه الرياضة أيضًا الطفل على اكتساب الطول وزيادة القوة العضلية للجسم كله حيث يتعين على الطفل هنا أن يحرك جسمه أو جسمها عن طريق اختراق الماء مما يجبر اليدين والساقين على العمل بأقصى قدرة من الحركات المستمرة ويساعد الجسم على مواجهة رذاذ الماء القاسي.

تزلج:

هذه رياضة تساعد الطفل على السيطرة على ساقيه وتساعده على التوازن على العجلات.

إنه يبني القدرة على التحمل في جسده مما يحسن القدرة على القيام بمهمة ما. إنها رياضة لا يمكن إتقانها بين عشية وضحاها.

لذلك عندما يبدأ الفرد بها ، فإنه يسقط عدة مرات مما يجعله قويًا جسديًا وذهنيًا بسبب إصراره على تلك الرياضة والتمتع بها.

الغناء:

إنه نوع من النشاط يساعد الطفل على التخلص من مشاعره التي لا يمكنه التعبير عنها لأي شخص آخر.

يساعد الأطفال على اكتساب اللباقة واللطف لأن هذا النشاط يجبرهم على اتباع الإيقاع الذي يحظى بالإعجاب والمطلوب.

وبالتالي ، فإنه يحل أيضًا مشكلة الاكتئاب في شباب اليوم والتي يواجهها كل ثلاثة شباب من كل عشرة.

كما أنه يساعد الطفل على تحسين إتقان لغته.

قراءة:

إنه نشاط يساعد الطفل على أن يصبح منفتحًا على الحياة كما هو الحال في القراءة فهو يقرأ القصص أو الروايات أو الرسوم الهزلية التي تسمح له أو لها بمعرفة الجوانب المختلفة التي يمكن أن تحتويها قصة أو حادثة لأشخاص مختلفين.

يسمح للطفل بتشكيل منظورهم الأساسي في التفكير والحكم.

كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيله

إنه نشاط مهم لأنه يحسن معرفة الطفل

مشاهدة الأفلام والعروض التعليمية:

هذا نشاط يسمح للأطفال بتعلم أشياء مختلفة بطريقة مسلية أكثر مما يلفت انتباههم الشديد وعندما يلفت الطفل انتباهه نحوه يكتسب المعرفة التي يتذكرها لفترة طويلة جدًا.

إنها طريقة فعالة لخلق اهتمام الطفل بموضوع أو موضوع.

تحظى هذه الطريقة بإعجاب العديد من الدول وتستخدم في نظامها التعليمي كما هو الحال في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية مما أدى أيضًا إلى ولادة فكرة الفصول الذكية في الهند.

ألعاب خارجية:

كل لعبة خارجية لها مميزاتها وتأثيراتها على الجسم ولكنها بشكل عام تؤدي إلى: –

يحسن التركيز: كما هو الحال عندما ينخرط الفرد في نشاط يهتم به ، فإنهم يوفرون هذه المهمة التزامهم الكامل الذي يسمح لهم بالحفاظ على التوازن في الحياة وتحسين التركيز. كما هو الحال عندما يركز على التحكم في تلك الكرة الصغيرة أو المكوك على طاولة أو في ملعب ، فإنه يسمح لك بتدريب عقلك وفقًا لذلك في كل مهمة.

إدارة الوقت:

كما هو الحال في الرياضة ، يحاول الشخص أداء أفضل ما لديه في ذلك الوقت المحدود مما يدل على أن الأفراد يعرفون أهمية الوقت الذي يساعد على إكمال المهمة بطريقة غير فعالة.

زيادة مستوى الثقة: عندما يؤدي الفرد المهام تحت الضغط أو الإجهاد ، فإنه يزيد من مستوى الثقة الفردية.

ألعاب داخلية:

تزيد من الذكاء العقلي: الألعاب الداخلية مثل الشطرنج واللغز وما إلى ذلك هي نوع من الألعاب التي تدعم الذكاء العقلي للطفل وتساعده على تحسينه.

وجهات نظر مختلفة: من خلال هذه الأنواع من الألعاب ، يُجبر الطفل على التفكير من منظور مختلف ، على سبيل المثال: – في الشطرنج ، قبل القيام بحركة واحدة ، يُجبر الفرد على التفكير من جانب الخصم وكذلك التفكير في الحركة التي / سوف تتبع.

الحدائق:

العاطفة تجاه الطبيعة: في البستنة ، يستمتع الأطفال بجمالهم ويحترمونها. في عالم اليوم القاسي ، مثل هذا الاحترام تجاه الطبيعة مطلوب من أجل حمايتها والحفاظ على التوازن البيئي. كمستوى الغابة ، فإن التدهور وصل بالفعل إلى ذروته.

العقلية المسالمة: إنها جمال الطبيعة الطبيعي ، فعندما يتواصل المرء معها يهدئ أذهانهم وأرواحهم.

مشاريع العلوم / DIY:

المعرفة العملية: عندما يشارك الأطفال في مشاريع العلوم أو DIY (افعلها بنفسك) من خلال المعلومات التي يمتلكونها ، يستمتع الأطفال ويكتسبون المعرفة ويحسنون مفاهيمهم بعد الحصول على المعرفة العملية في موضوعاتهم الخاصة.

لنمو الأطفال وإدمانهم للهواتف… ..

كانت الأنشطة اللامنهجية السابقة هي المصدر الوحيد للترفيه حيث لم يكن هناك تلفزيون أو هواتف محمولة أو أجهزة كمبيوتر محمولة ، إلخ. اعتاد الأطفال على متابعة بعض الأنشطة المذكورة أعلاه ، في الواقع ، كانت هذه مفيدة أيضًا لهم في مراحل لاحقة. ولكن في عالم اليوم الحديث ، لا يسعد أي من الأطفال بالقيام بأي نوع من العمل الجسدي بسبب محبتهم للراحة والتي يجب أن يكون لها تأثير كبير عليهم.

هذه الراحة الخالية من المودة تخلقها التكنولوجيا وأحد نكساتها الرئيسية هي “الهواتف المحمولة”. الأطفال في الوقت الحاضر منفصلون تمامًا عن مثل هذه الأنشطة اللامنهجية. ليس هذا فقط ، يؤدي الاستخدام المفرط لهذه الهواتف المحمولة إلى زيادة الشعور بالوحدة والاكتئاب ، وتأجيج الغضب والقلق ، وزيادة الضغط النفسي ، وتفاقم اضطرابات نقص الانتباه ، ويقضي على قدرتك على التركيز والتفكير ، وأخيراً وليس آخراً الحرمان من النوم.