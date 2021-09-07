أكلات تساعد رضيعك على النوم بشكل منتظم

إن نوم طفلك يعتمد اعتمادا كليا على طريقة الغذاء الذي يتناوله قبل النوم مباشرة فمن المعروف أن الطفل حديث الولادة لا يستطيع النوم بشكل منتظم بسبب البيئة الجديدة وأحيانا بسبب الشعور بالقلق والخوف لذلك إليك بعض الأكلات التي ستساعدك في نوم طفلك بشكل منتظم.

أولا اللبن الحليب

يجب عليك تجربة إعطاء طفلك كوب من اللبن الحليب قبل النوم فهذا سيعمل على تهدئته وسيساعده على الاسترخاء وسينام بشكل

عميق.

ثانيا الشوفان أو البذور

تحتوي أغلب البذور على مادة تسمى الميلاتونين والتي تساعد رضيعك على النوم بشكل منتظم.

ثالثا المكسرات والحبوب

هي أيضا من الأطعمة التي تعطي إحساس كبير بالشبع وبذلك ستساعد طفلك على النوم بعمق.

رابعا الموز والفراولة

بسبب احتوائهما على البوتاسيوم والأملاح المعدنية واحتواء الفراولة بالأخص على مادة الميلاتونين والتي سبق ذكرها والتي ستعطي طفلك إحساس بالشبع وهذا سيقلل من شعوره بالقلق فيستطيع النوم بهناء.

خامسا التمر

أن التمر من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والتي تعطي إحساس بالشبع وهذا سيعمل على نومه بشكل منتظم ويقلل من التوتر واستيقاظه ليلا.

بالنسبة لحديثي الولادة يجب علي الأم أن تتناول جميع ما سبق ذكره لتستفيد به ثم تنقله لرضيعها عن طريق عملية الرضاعة الطبيعية التي يحصل فيها الطفل الرضيع علي ما يلزمه ويحتاجه من غذاء وفيتامينات تساعده في عملية النمو بشكل أساسي عن طريق لبن الأم.