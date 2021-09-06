أفعال وتصرفات تجنب فعلها أمام طفلك في أعوامه الأولى

إن التعامل مع الأطفال شيء صعب يجب الانتباه جيدا في جميع تصرفاتك أمام طفلك ، فالطفل بطبعه يحب أن يقلد والديه و الأشخاص البالغين، فتدريجيا ستجده نسخة مصغرة منك ولذلك يجب عليك فعل الأشياء الإيجابية أمامه حتى تضمن طفل ذو سلوك جيد و نفسية سوية كما يجب عليك أن تبتعد عن التصرفات أو السلوكيات السيئة التي من الممكن أن تجعله في المستقبل شخص حاد الطباع أو عنيف.

وإليك بعض الأفعال والتصرفات التي لا يجب عليك فعلها أمام طفلك

أولا: يفضل عدم إستخدام ألفاظ خارجة أو بذيئة أمام طفلك .

ثانيا: لا يجب عليك الإستحمام أو تغيير الملابس أمام الطفل وذلك حتى يدرك منذ الصغر معنى الخصوصية وحتى نقلل من فضوله في معرفة و حب الاكتشاف لأعضائه التناسلية.

ثالثا: لا يجب عليك توبيخ طفلك أمام الغرباء عند فعل تصرف أو سلوك غير سليم مما سيؤدي إلي إحراجه حتى لا تصنع منه شخص ضعيف.

رابعا: لا يفضل استخدام الضرب أو تعنيف الطفل حتى لا يؤثر عليه نفسيا و جسديا.

خامسا: الإبتعاد التام عن المشاحنات أو المشاجرات العائلية لان هذا سيترك اثر نفسي سيء لدى الطفل.

سادسا: يفضل أن يبتعد الأب و الأم عن الممارسات الزوجية أمام الطفل.

سابعا: لا يفضل التدخين أمام طفلك لان كما ذكرنا الأطفال بطبعهم يحبون التقليد.

وفي النهاية نستفيد مما سبق انه من الواجب عليك أخذ الحذر في جميع تصرفاتك أمام طفلك فإنك قدوته يجب أن تكون مثال يقتدي به طفلك في المستقبل و مما تم عرضه تضمن لطفلك تربية إيجابية وشخصية سوية سليمة.