لعشاق الدراما التركية الرومانسية نقدم لكم في هذا المقال أفضل 5 مسلسلات تركية رومانسية للعام 2021، حيث يهتم الكثير بمشاهدة هذه المسلسلات المدبلجة ولكن لا يعلمون اسماء هذه المسلسلات، لذلك رشحنا لكم افضل 5 مسلسلات رومانسية تم عرضها هذا العام، يجسد الشخصيات مجموعة متميزة من نجوم الدراما التركية اللذين سوف نتعرف عليهم من خلال هذا المقال

مسلسل البراءة

هو مسلسل اجتماعي رومانسي يروي قصة باهار الشخصية التي تجسدها النجمة دنيز تشاكر، وهي امرأة متزوجة لديها طفـلان، تقع ابنتها صاحبة التسعة عشر عاماً ايلا في حبِ خاطئ، أحبت رجل يبلغ عمره 35 عاماً وهو مدير والدها في العمل، تحاول الأم منع ابنتها من الحب ولا تستطيع، وفي عيد ميلاد ابنتها التاسع عشر تتغير حياة الأسرة بالكامل وتستمر الأحداث…..

مسلسل انتظرتك كثيراً

يعود النجم “اوزجان دينز” بمسلسل انتظرتك كثيراً بعد غياب لمدة عامين، حيث كان عمله الاخير عروس اسطنبول الذي واصل نجاحه لمدة ثلاثة مواسم، المسلسل مأخوذ من قصة حب حقيقية بين اذربيجان وقطر وتركيا، وتجمع بين رجل الأعمال النجم اوزجان دينز (الذي اسس حياته وحيداً بعيداً عن عائلته) والمصورة آيليز التي كبرت من دون أب وعلاقتها بأبيها شائكة، وتدور أحداث المسلسل ضمن اطارِ دراميِ رومانسيِ اذ يحكى القصة التي تدور بينهم، ثنائي متشابه يدخلان حياة بعضهما البعض في لحظة غير متوقعة وسيشهدان معجزة لا تصدق وتستمر الأحداث….

مسلسل السد

هذا المسلسل والذي يعد ضمن افضل 5 مسلسلات رومانسية تدور احداثه حول قصة تعارف عبر الإنترنت بين ناظم ونهير، حيث ترسل نهير صورتها الشخصية إلى ناظم لكنه يخشى من ارسال صورته لها بسبب الجرح في وجهه، وبعد اصرار نهير بطلب صورته يقوم بإرسال صورة شاب وسيم يدعى طارق، وذلك خوفاً من خسارتها لأنه يرى انها جميله جداً وأصغر منه سناً، وتبدأ المشكلة عندما تعجب نهير بطارق، في ظل الخداع الذي تعرضت له ماذا سيكون الموقف بين نهير وطارق في القصة، هذا ما يجسده المسلسل في اطارِ مختلفِ من نوعه فتابعوا الأحداث….

مسلسل جبل القلب

هو من المسلسلات التركية المتميزة وتم تصويره بالكامل في تركيا في أماكن جذابه للغاية فتركيا تتميز بوجود العديد من المناظر الطبيعية الساحرة، وتدور هذه القصة حول حياة شعب الأناضول، وما يميز هذا الشعب هو أناسه الطيبين اللذين يتمتعون بنقاء القلب واللطف والدفء بينهم، كما تشمل العلاقة بين الحياة الريفية وحياة المدينة بالعديد من القصص الاجتماعية والإنسانية في المسلسل فتابعو الأحداث….

مسلسل نجمة الشمال

تتحدث قصة المسلسل عن شاب يدعى كوزاي يعيش حياة سعيدة مع عائلته يعود أصله إلى قرية الدو الصغيرة والواقعة في منطقة البحر الاسود بتركيا، إلا أنه يغادرها ليعيش في اسطنبول بغرض الدراسة ولرفضه العمل في شركة عائلته، وعندما يؤسس حياة جديدة هناك في اسطنبول فإنه لا يرجع ابداً إلى قريته، وفجأة تنقلب حياته كاملةً وتستمر الأحداث….