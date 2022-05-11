أفضل منتجات العناية بالبشرة لا يمكن الاستغناء عنها

تفضل الكثير من الفتيات والسيدات استخدام أفضل منتجات العناية بالبشرة والتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ من أجل الحفاظ على البشرة والتحسين من مظهرها، ونوضح لكي بعض المنتجات الأكثر قدرة على ترطيب البشرة، ومنحها أفضل مستوى من النضارة والإشراقة الدائمة.

أفضل منتجات العناية بالبشرة في السعودية

سيروم للبشرة من أوز ناتشورلز.

قناع ترطيب البشرة من سكين أكتيف.

جل رغوة منظف لخلايا البشرة.

جل مرطب لخلايا الجلد.

أفضل منتجات العناية بالبشرة في مصر

وفي مصر نجد أن واحدًا من أفضل منتجات العناية بالبشرة هو منتج كريم نيفيا المرطب للعناية بالبشرة.

ويليه منتج لوريال للترطيب الفعال للجلد وتعزيز النضارة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا كريم شان للبشرة.

أما قناع النضارة من sublimage فهو من أفضل منتجات العناية بالبشرة في مصر، استنادًا إلى تجارب السيدات.

هناك كذلك مستحضر لو ليفت من شانيل لشد البشرة وعلاج التجاعيد، ويتميز بشكل جذاب للغاية يدل على الفخامة والثراء.

ومن أشهر منتجات العناية بالبشرة واقي نيتروجينا للحماية من أشعة الشمس.

أفضل منتجات العناية بالبشرة وأسعارها

هناك كريم لونا يرطب وينعم الجلد بسعر 34 جنيهًا.

أما كريم إيفا بالعسل فهو بسعر 28.95 جنيهًا.

ومنتج فازلين للعناية الفائقة بالبشرة بسعر 92 جنيهًا.

ومستحضر زينتول وهو أحد منتجات العناية بالجلد ويتوفر بسعر 135 جنيهًا.

وكريم دوف أحد الكريمات الملطفة والمنعشة للبشرة يأتي بسعر 41 جنيهًا.

أفضل منتجات العناية بالبشرة للرجال

هناك اعتقاد خاطئ بأن العناية بالبشرة تقتصر على السيدات فقط، لكنه أيضًا جزء لا يتجزأ من العناية الشخصية المطلوبة عند الرجال والسيدات على حد سواء، ومن أفضل منتجات العناية بالبشرة للرجال ما يلي:

غسول بريكيل للعناية بالجلد، ويأتي بمكون الفحم.

وهناك مستحضر جاك بلاك يعمل على تنقية الوجه من تواجد أي ملوثات، ويقاوم ترسب أي مواد دهنية بخلايا الوجه.

أما منتج دابر فيس المرطب فهو من المنتجات المقاومة لشيخوخة البشرة، ويحارب التجاعيد، وواقي من الشمس، وفقًا لمصنعيه.