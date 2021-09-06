أغرب أنواع الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر لعلاج تساقط الشعر والصلع

من المؤكد أن أغلب الفتيات تعاني من مشاكل الشعر التقليدية ألا وهي تساقط الشعر أو شعر قصير ومقصف أو شعر خشن وغير صحي ولذلك احضرنا لكي عدة زيوت لها تأثير قوي وفعال لفروة الرأس وعلاج جميع مشاكل الشعر فهيا بنا لنتعرف عليها .

أولا زيت إكليل الجبل

يعد زيت إكليل الجبل من أقوى أنواع الزيوت الطبيعية التي توصف لعلاج تساقط الشعر وخاصة من يعانون من مرض الصلع الوراثي فهو يعمل على إعادة أنبات الشعر وتعزيز بصيلات الشعر ويمنع تساقط الشعر لذلك ينصح به لمن يعانون من شعر خفيف ومتساقط.

ثانيا زيت الفلفل الأسود

هو زيت لم يلقى شهرة واسعة على الرغم من تأثيره القوي في تطويل الشعر ونعومته ويساعد أيضا على التقليل من ظهور الشعر الأبيض.

ثالثا زيت نبات ذيل الحصان

أثبتت الدراسات الحديثة أن هذا الزيت يعمل على علاج الخلل الهرموني الناتج من العوامل المحيطة المؤدية إلي تساقط الشعر و تم تسميته علميا “Equisetum arvense”.

رابعا زيت النعناع

يستخدم زيت النعناع كعلاج لفروة الرأس من الحكة والقشرة وجميع الالتهابات الناتجة عن العوامل البيئية كما أنه يعطي للشعر رائحة طيبة فهو يستخدم كزيت عطري للشعر.

خامسا زيت اللافندر

يحمل زيت اللافندر خصائص مهمة للشعر من أهمها أنه يساعد على نمو الشعر ويحميه من التساقط ويستخدم أيضا للتخلص من القشرة.

سادسا زيت الروزماري

يعتبر زيت الروزماري من اكثر الزيوت التي كانت تستخدم في العصور القديمة فهو له قدرة كبيرة على تطويل الشعر وتحفيز بصيلات الشعر ويجعله شعر قوي وصحي.