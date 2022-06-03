أسباب تأخر الدورة الشهرية وطرق العلاج

تتعرض الكثير من الفتيات اللواتي بلغن سن الطمث وكذلك السيدات، إلى حدوث تأخر في ميعاد نزول الدورة الشهرية، منهم من تشهد تأخر أيام قليلة ومنهن من تتعرض للتأخير شهر أو أكثر.

وهذا الأمر يعد مُقلق في كل الأحوال سواء للبنت التي لم يسبق لها الزواج أو السيدة المتزوجة وتنتظر حدوث حمل، وتعتقد أن التأخر بشرة خير بالحمل، ولكن أكدت الأبحاث والدراسات أن انقطاع الطمث أو تأخر نزوله ليس دليل على وصول سن اليأس أو تكوين جنين داخل الرحم، ولكن له أسباب أخرى سوف نوضحها من خلال السطور القادمة في هذا المقال.

أسباب تأخر الدورة الشهرية

يعتبر انقطاع الطمث له درجتين وهم انقطاع دائم، وانقطاع ثانويـ وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام متابعي “نجوم مصرية”تفاصيل كلا منهم.

انقطاع الطمث الدائم هو التوقف الدائم للدورة الشهرية الذي نتج من قلة إنتاج البويضات وانخفاض الهرمونات الأنثوية، مثل هرمون الإستروجين والبروجسترون اللذين ينظمان الدورة الشهرية وينتجان من المبيضين، ويحدث هذا عندما تبلغ المرأة سن النضج بين 40 و 59 سنة ويسمى هذا “سن اليأس”.

انقطاع الطمث الثانوي هو انقطاع لنزول الدورة الشهرية لفترة من شهرين حتى 6 أشهر متواصلة أو انقطاع 3 دورات شهرية متواصلة، أو تأخر أيام عن موعدها المعهود عليه.

كل ذلك له أسباب تؤدي لتأخر نزول الدورة الشهرية ومن تلك الأسباب:

تغير في الهرمونات.

تكيس المبايض.

خلل خلقي في نضج المبايض “وجود حواجز في المهبل”.

انسداد عنق الرحم.

أعراض انقطاع الطمث

لانقطاع أو تأخر نزول دم الحيض للفتاة أو السيدة التي بلغت سن الحائض عدة أعراض منها الآتي:

بداية ظهور إفرازات من حلمة الثدي شفافة أو بيضاء تشبه الحليب.

حدوث تساقط في الشعر.

ألم في الرأس والجسم.

ثقل وألم في الحوض.

وظهور كثيف لشعر الوجه.

التوتر والقلق.

العصبية المفرطة.

في بعض الأحيان فقدان الرغبة في الطعام.

طرق علاج تأخر نزول الدورة الشهرية

أولا في حالة انقطاع نزول دم الحيض للبنت التي لم تتزوج لابد الذهاب للطبيب للاطمئنان في حالة التأخر لفترات طويلة ولكن في البداية من الممكن تناول بعض المشروبات التي تساعد على نزولها وسوف نذكرها في السطور القادمة، ولكن المتزوجة تقوم بعمل اختبار حمل من المنزل وفي حالة عدم ظهور الحمل تبدأ بتناول أيضا المشروبات التي تساعد وفي حالة التأخر الطويل الذهاب لطبيب النساء لكشف الأسباب.

مشروبات تساعد على نزول الدورة الشهرية