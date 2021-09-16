أحصلي علي كعب خالي من التشققات في دقائق مع هذا المنتج

تشققات القدم والكعب هو أمر مزعج ومحرج في الكثير من الأحيان حيث تعاني العديد من النساء من مشاكل خاصة بتشقق القدمين وكعب القدم وخاصة من يضطرون للوقوف فترات طويلة سواء في العمل أو في المنزل للقيام بالواجبات المنزلية من غسيل الصحون والملابس وكل المهام التي تتطلب الوقوف فترات مستمرة مما يؤثر بالسلب علي مظهر وشكل القدم والكعب ويتحول الجلد في منطقة الكعب إلى منطقة ميتة تتراكم فيها الجلود الميتة فوق بعدها ومع الضغط المستمر تتكون طبقة صلبة وخشنة من الجلود التي تعطي شعور بعدم الراحة لمن يعاني منها وأيضا قد تسبب الشعور بالأحراج وانعدام الثقة بالنفس خاصة وسط التجمعات والزيارات العائلية التي قد تجعل صاحب القدم ذات التشققات قد يفكر كثير قبل أن يخلع حذائه ويبحث كثيرا عن علاج تشققات كعب القدم.

نصائح للحفاظ علي قدم خالي من التشققات

غسيل القدم بشكل دوري بالماء الدافئ فقط يساعد علي تنعيم التشققات وإزالتها.

ينبغي تجنب الوقوف فترات طويلة بدون تحريك القدم.

ضرورة ارتداء الجوارب القطنية.

ارتداء الأحذية المفتوحة للسماح للقدم بان يصلها الهواء من حين لأخر.

المنتج السحري للحصول علي كعب رجل خالي من التشققات وناعم مثل الأطفال

المنتج هو عبارة عن مبرد علي موقع امازون يتم استخدامه لإزالة الجلد الميت عن طريق الاحتكاك بالنتوءات الموجودة في جسم المبرد مما يؤدي إلى تآكل هذه التشققات وتنعيمها واختفائها مع الاستعمال المتكرر سعر المنتج في امازون حوالي 10 دولار .

صور مبرد الكعب لإزالة التشققات