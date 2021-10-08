أجمل 7 مسلسلات تركية لعشاق الرومانسية

يبحث الكثير من عشاق الدراما التركية خاصةً الرومانسية منها عن أجمل المسلسلات التركية الرومانسية، ونرشح لكم في هذا المقال أسماء أفضل 7 مسلسلات تركية لعشاق الدراما الرومانسية، حيث تقدم الدراما التركية الكثير من المسلسلات منها الرومانسي والتاريخي ومسلسلات المافيا والجريمة والتي لا تخلو من قصص الحب التي تجذب المشاهدين إليها، ايضاً وجود المناظر الطبيعية الجذابة في المسلسلات التركية والتي تتميز بها تركيا تجعل تصوير الحلقات غايةً في المتعة، قدمنا في مقال سابق أفضل 5 مسلسلات تركية رومانسية لعام 2021، لكن هذا المقال يحتوى على اجمل 7 مسلسلات تركية رومانسية على الإطلاق.

أفضل 7 مسلسلات تركية رومانسية

نتعرف على أسماء المسلسلات السبعة وبعد ذلك نقدم لكم قصة كل مسلسل في كلمات قليلة حتي تتعرفوا على قصة كل مسلسل لكي تختاروا منها ما يناسبكم وأسماء هذه المسلسلات هي:

جسور والجميلة رامو زهرة الثالوث الغراب الحمامة مريم حب أبيض أسود

مسلسل جَسور والجميلة

هو مسلسل درامي اجتماعي رومانسي وعدد حلقاته 32 حلقة، تم عرضه من 2016 و 2017، تدور أحداث القصة حول شاب قوي وجَسور وشجاع قرر الرجوع إلى بلده التي ولد بها بعد غياب طويل، من أجل الانتقام من عائله معينه بسبب ثأر قديم بينهم، وعند وصوله يقابل فتاة جميله جداً ويقع في حبها قبل أن يعرف أنها من العائلة التي يريد الانتقام منها، وتبدأ أحداث المسلسل تدور بما فيها من صراعات وخلافات كثيرة جداً….

مسلسل رامو

هو مسلسل درامي أكشن رومانسي وعدد حلقاته 25 حلقة، تم عرضه من 2020، تدور أحداث القصة حول رمضان وعائلته اللذين يعيشونَ في حي شعبي ويعملون عند عائلة برجوازية تحتَ قواعد وقوانين صارمة، ويعمل رمضان (رامو) حارس شخصي عند اكبر رجل مافيا وتاجر سلاح في تركيا، نظراً لقوة رمضان (رامو) الجسدية وعقله الناضج يثق بهِ رئيسه في العمل، ويقع رمضان (رامو) في حب ابنة رئيسه في العمل وهي أيضاً تقع في حبه، ويتمرد رامو على رئيسه بسبب ظلمه وتدور أحداث المسلسل…

مسلسل زهرة الثالوث

من أجمل المسلسلات الرومانسية التركية وقد أُخذت قصته من رواية زهرة الثالوث المشهورة جداً في تركيا، المسلسل درامي رومانسي ثلاثة أجزاء وعدد حلقاته 50 حلقة، تم عرضه من 2019، تدور قصة المسلسل حول ميران الذي عاش حياته يتيماً وقد ربته جدته بعد مقتل والديه، جدته ربته على الانتقام من قاتل والديه، وبعد كبر ميران خططت له جدته أن يتزوج من ابنة قاتل والده ويقوم بطلاقها ثاني يوم، لكن ميران يقع في حب ريان ابنة قاتل والده ووالدته، وتبدأ الاحداث الدرامية لزهرة الثالوث….

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مسلسل الغراب

هم مسلسل درامي أكشن رومانسي على جزئين وعدد حلقاته 21 حلقه، تم عرضه 2019، قصة هذا المسلسل تحكي عن طفل ضاع من اهله وهو لديه 8 سنين، وقد حُرِمَ من أهلهِ بسبب عائلة صديق والده وأيضاً تسببت هذه العائلة في إتهام والده في قضية مخدرات، كل هذا جعله يكره صديق والده برغم حبه لابنته منذ صغره، وتبدأ احداث المسلسل الدرامية….

مسلسل الحمامة

مسلسل درامي رومانسي وعدد حلقاته 16 حلقه وتم عرضة في 2019، تدور احداث المسلسل حول فتاة جميلة تم حبس والدها 15 سنة بسبب جريمة قتل هو برئ منها، وعائلة القتيل لا يكفيهم حبس والدها ويريدون أخذ ثأرهم منه، اخو البطل ابن عائلة القتيل يرمي البطلة في بئر، يقوم عمدة المدينة بمصالحة العائلتين بشرط أن يتم تزويج الفتاة من البطل ليكون زواجاً إجبارياً وتدور احداث المسلسل…

مسلسل مريم

نوع المسلسل درامي رومانسي وعدد حلقاته 30 حلقة وتم عرضه 2017، وتدور احداث المسلسل حول مريم التي يدرس حبيبها في كلية الحقوق وهي فتاة مجتهدة تعمل في مقهى وتساعد والدها في المخبز ويسكنون في حي شعبي، ويتخرج حبيبها يتم توظيفه في منصب كبير جداً ويقوم بدهس فتاة حامل بسيارته أثناء رجوعه من عمله، فتقرر مريم أن تضحي بنفسها من أجل حبيبها وتقول أنها هي من قتلت الفتاة الحامل، خوفاً من طرد حبيبها من منصبه الكبير، ويقوم بطل المسلسل حبيب الفتاة المقتولة ووالد الجنين بمحاولة الانتقام من المتسبب في مقتل حبيبته وتدور احداث المسلسل…

حب أبيض أسود

تدور أحداث المسلسل حول الحب والكراهية والخير والشر، حيث ان بطلة المسلسل ذات مشاعر رقيقة محبه للخير وهي تعيش مع اخوها الشرطي الذي كان لها بمثابة الأب، يقوم اخيها بمساعدتها على دخول كلية الطب لتصبح طبيبة وتعمل في إحدى المستشفيات، بينما بطل المسلسل فرحات لا يعرف ما هو الحب ويمتلك مشاعر قاسية وتدور الأحداث….