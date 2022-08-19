ماين كرافت مليئة بالإبداع وخصوصاً في صناعة العوالم! ولكن العوالم دائماً مرتبطة بالحظ كمثلها مثل الأرقام العشوائية.

اليوم سنتستكشف اسوء العوالم في ماين كرافت وهم عالمين تم إستشكافهم اليوم:

العالم الأول هو عبارة عن عالم جليدي:

هذا العالم الجليدي هو من اصعب العوالم التي بإمكانك إستكشافها لأنها خالية من الموارد الطبيعية، وبالخصوص الخشب لأنه اساس ماينكرافت.

بإمكانك صناعة هذا العالم عن طريق السيد وتجربته لأنه تجربة فريدة من نوعها ومن الصعب جداً الحياة فيه.

سيد هذا العالم هو: 982629143696900102

العالم الثاني هو عبارة عن جزيرة:

هذا العالم وهو بإختصار جزيرة صغيرة في محيط ضخم، يوجد فقط حبتان من التراب التي لا تستفيد منها ابداً في بدايتك في ماين كرافت.

الحل الوحيد للعيش في هذا العالم هو استكشاف المحيطات، لكن المحيطات صعبة جداً بعدم وجود الأكل!

بإمكانك صناعة هذا العالم عن طريق السيد ولكن لا انصح به لأنه من الصعب المواصلة فيه.

سيد هذا العالم هو: 3319325537721648691

جميع هذه العوالم تعمل في أخر اصدار من ماين كرافت 1.19.2 وبإمكانك استكشافهم بنفسك بضغطة زر.

ماين كرافت لعبة إبداع وبقاء وأتحدى الجميع الحياة في هذا العالم!